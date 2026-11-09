Dacia Duster cu fulia arborelui cotit deteriorată: ce rol are cauciucul dintre componente și cum apar vibrațiile

Ce face stratul elastic și ce urme lasă când cedează

Arborele cotit nu se rotește cu viteză perfect uniformă în fiecare moment al ciclului motor. Impulsurile de la ardere produc oscilații de torsiune, iar un amortizor dimensionat pentru acel motor reduce efectul lor asupra ansamblului. Într-o construcție obișnuită, elementul elastic permite o mișcare controlată între componentele metalice și disipă o parte din energia oscilațiilor. Materialul nu este o simplă garnitură și nu se înlocuiește improvizat.

Pe măsură ce elementul se degradează, pot apărea crăpături, porțiuni de cauciuc ieșite din poziție, urme de frecare sau o deplasare între inel și partea prinsă pe arbore. Unele fisuri se observă mai bine dinspre motor, nu pe fața pe care o vezi de sus. O fulie care se mișcă evident din plan sau o curea care tinde să iasă de pe nervuri justifică oprirea motorului și verificarea înainte să continui deplasarea. Dacă inspecția implică zona curelei, las-o în seama atelierului; nu apropia degetele sau un obiect de piesele în mișcare.

Zgomotele pot semăna cu cele ale unui întinzător, rulment sau ambreiaj de fulie de alternator, dacă acesta există. Mișcarea întinzătorului poate arăta că ceva tulbură transmisia, dar nu spune care piesă a început problema.

Ce verifici la fulie înainte să schimbi piese din jurul ei

Cere identificarea fuliei după codul motorului sau seria mașinii. O piesă care are diametrul potrivit și intră pe arbore nu oferă automat aceeași amortizare. În funcție de motorizare, montajul poate cere un șurub nou și o procedură precisă de blocare și strângere. Atelierul trebuie să verifice și cureaua, alinierea, întinzătorul și rolele, fiindcă o fulie deplasată poate să le fi solicitat înainte ca zgomotul să devină evident.

Spune dacă vibrația se simte pe loc și dacă se schimbă odată cu turația sau apare doar în mers, la o anumită viteză. Dacă motorul vibrează la ralanti cu mașina staționată, direcția de diagnostic este diferită de cea pentru o vibrație dependentă de viteza roților. După reparație, contează dacă traseul curelei este stabil și dacă simptomul a dispărut în condițiile în care apărea. O fulie nouă este o soluție atunci când inspecția confirmă defectul și restul ansamblului funcționează cum trebuie.