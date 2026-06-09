Dacia cu rezervor GPL folosit intens: ce verificări periodice nu merită amânate

GPL-ul nu este periculos când instalația este omologată, montată corect și verificată la timp. Problemele apar când reviziile sunt amânate, când mirosul de gaz este ignorat, când se folosesc piese de calitate slabă sau când modificările sunt făcute în afara unui service autorizat. La o mașină folosită intens, diferența dintre întreținere și neglijență se vede în siguranță, consum și fiabilitate.

Rezervorul, conductele și supapele trebuie verificate ca sistem de siguranță

Rezervorul GPL are o durată de utilizare reglementată și trebuie verificat sau înlocuit conform termenelor aplicabile. La cumpărarea unei Dacia second-hand cu GPL, acesta este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le verifici. Nu este suficient ca mașina să pornească bine și să meargă economic. Trebuie să știi când expiră rezervorul, dacă instalația este trecută în acte și dacă documentele corespund cu echipamentele montate.

Multivalva este una dintre componentele esențiale ale rezervorului. Ea controlează alimentarea, limitează umplerea, gestionează presiunea și contribuie la siguranța sistemului. Dacă apar probleme la alimentare, dacă rezervorul nu se mai umple corect sau dacă există miros de gaz în zona portbagajului ori sub mașină, verificarea nu trebuie amânată. Nu încerca să forțezi alimentarea și nu ignora comportamentele neobișnuite la pompă.

Conductele de GPL trebuie inspectate periodic, mai ales la mașinile care rulează mult pe drumuri proaste, prin zone cu sare, noroi sau umezeală. Fixările slăbite, loviturile, coroziunea sau traseele modificate incorect pot deveni riscuri serioase. O conductă nu trebuie să atingă elemente mobile, muchii tăioase sau zone foarte fierbinți. La o verificare bună, mecanicul urmărește nu doar scurgerile, ci și modul în care este prins întreg traseul.

Mirosul de gaz este cel mai clar semnal că mașina trebuie oprită și verificată. Nu este normal să miroasă a GPL în habitaclu, în portbagaj sau în jurul mașinii după alimentare. Poate fi o pierdere minoră, dar poate fi și o problemă la o îmbinare, la supapă sau la instalația din compartimentul motor. În asemenea situații, nu amâna vizita la service și nu lăsa mașina în spații închise până nu ai o explicație clară.

La fel de importantă este verificarea punctului de alimentare. Capacul, filetul, garniturile și adaptorul trebuie să fie în stare bună. O zonă de alimentare lovită, oxidată sau montată prost poate duce la pierderi și la alimentări dificile. La o mașină folosită intens, această piesă este manipulată des și se poate uza mai repede decât pare.

Filtrele, injectoarele și reglajul instalației influențează consumul și motorul

Pe lângă zona rezervorului, instalația GPL are nevoie de întreținere în compartimentul motor. Filtrele pentru fază lichidă și fază gazoasă trebuie schimbate periodic, în funcție de recomandările instalației și de calitatea gazului folosit. Dacă filtrele sunt încărcate, motorul poate merge neregulat, poate consuma mai mult sau poate trece incorect între benzină și GPL.