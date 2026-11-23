Cum poate o camionetă lungă să întoarcă atât de strâns

Cybertruck folosește o direcție controlată electronic și poate braca roțile din spate. La viteze mici, schimbarea unghiului roților spate față de cele din față ajută vehiculul să descrie o curbă mai strânsă. Spre deosebire de o direcție complet mecanică, sistemul permite adaptarea răspunsului prin software, în limitele componentelor fizice și ale condițiilor validate de producător.

Manualul citat de Electrek indica anterior un cerc de bracaj de aproximativ 13,25 metri între borduri. Aceasta este o măsură a diametrului, deși în limbajul obișnuit i se spune adesea „rază de bracaj”. Dacă ai nevoie să compari două mașini, verifică și dacă măsurătoarea este între borduri sau între pereți. Caroseria poate mătura o zonă mai mare decât traseul urmat de anvelopa exterioară, un detaliu relevant când ai un zid sau un stâlp la ieșirea din parcare.

Într-o întoarcere pe o stradă îngustă, câștigul practic poate fi trecerea de la două manevre la una. Fără o măsurătoare publicată nu poți prezice unde se întâmplă acest lucru. Spațiul de o parte și de alta a mașinii, poziția la intrare și obstacolele din jur decid rezultatul.

Ce înseamnă eligibilitatea și ce nu rezolvă actualizarea

Din anunțul Tesla rezultă că versiunea de software este o condiție necesară, dar nu suficientă. Un exemplar mai vechi nu primește automat avantajul chiar dacă vede același număr de versiune. Motivul precis al limitării nu se stabilește din clipul cu cele două cercuri. Până când producătorul publică detalii suplimentare, diferența de eligibilitate e informația pe care te poți baza.

Pentru o parcare îngustă din București, cercul de bracaj e doar una dintre dimensiunile relevante. Mai ai nevoie de loc pentru lățimea mașinii, de vizibilitate în apropierea colțurilor și de suficient spațiu ca să deschizi ușa. Lungimea rămâne și ea aceeași după instalarea software-ului. Actualizarea este un exemplu concret de îmbunătățire după livrare pentru unele vehicule, dar nu schimbă geometria tuturor Cybertruck-urilor și nu constituie un anunț de disponibilitate oficială pe piața românească.