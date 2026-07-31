Curiosity a găsit o „mare de poligoane” pe Marte, dar o roată este aproape sfâșiată. Planul extrem pregătit de NASA

„Marea de poligoane” care i-a surprins pe cercetători

Curiosity explora o zonă din Valle Grande care părea luminoasă și relativ netedă în imaginile obținute de pe orbită. Odată ajuns la sol, roverul a descoperit un peisaj mult mai complex. Formațiunile poligonale se întind în toate direcțiile, până la limita vizibilității camerelor sale.

Structurile au între patru și opt centimetri și seamănă cu celulele unui fagure. Ele apar inclusiv pe versanții unei mici formațiuni stâncoase numite Miraflores, care are o înălțime de aproximativ șase metri și este acoperită în partea de sus de un strat gros de nisip.

Curiosity a mai întâlnit asemenea modele pe Marte, dar niciodată la această scară. Cercetătorii au descris zona drept o adevărată „mare de poligoane”. Roverul a măsurat formele și compoziția chimică a structurilor pentru a stabili cum au apărut.

Unele formațiuni similare observate anterior au fost interpretate drept crăpături produse în noroi. Apa din sediment s-ar fi evaporat, iar materialul rămas s-ar fi contractat. Alte explicații posibile includ ciclurile repetate de încălzire și răcire sau presiunea exercitată asupra sedimentelor îngropate.

Primele imagini cu rocile de pe Marte asemănătoare unui fagure uriaș au arătat cât de neobișnuit este terenul. Noile fotografii confirmă că structurile nu reprezintă doar un grup izolat, ci acoperă o suprafață mult mai mare.

Rocile întunecate ar putea proveni din spațiu

În apropierea poligoanelor se află numeroase pietre mici, mult mai întunecate decât terenul din jur. Originea lor nu a fost stabilită. Ele ar putea fi fragmente desprinse din straturi geologice aflate mai sus sau resturi aruncate la distanță de impactul unui obiect cosmic.

O altă posibilitate este ca unele pietre să fie meteoriți. Atmosfera planetei Marte este mult mai subțire decât cea terestră și oferă mai puțină protecție împotriva obiectelor venite din spațiu. Fragmentele pot ajunge la sol fără să fie distruse complet.