Cum verifici dacă o imagine a fost modificată cu AI
Imaginile generate sau modificate cu inteligență artificială sunt tot mai greu de deosebit de fotografiile autentice. Unele prezintă detalii neobișnuite care pot ridica semne de întrebare, în timp ce altele par perfect credibile la prima vedere. Există câteva metode prin care poți analiza o imagine înainte să o distribui sau să o folosești ca sursă de informație, însă niciuna nu oferă singură o certitudine absolută.
Mărește imaginea și caută detalii neobișnuite
Primul pas este să privești fotografia la o rezoluție cât mai bună. Mărește zonele în care apar mâini, degete, urechi, dinți, bijuterii sau obiecte mici. În imaginile generate cu AI pot apărea uneori forme deformate, elemente care se îmbină neobișnuit sau detalii care nu se potrivesc cu restul scenei.
Verifică și fundalul. Literele de pe panouri, sigle, plăcuțe sau etichete pot fi neclare ori pot forma combinații greu de citit. Umbrele și reflexiile pot ridica, la rândul lor, întrebări dacă nu corespund aparent poziției obiectelor sau sursei de lumină.
Totuși, aceste indicii trebuie interpretate cu prudență. O fotografie autentică poate conține deformări din cauza compresiei, a rezoluției reduse, a mișcării sau a editării obișnuite. În același timp, modelele AI mai noi pot produce imagini în care multe dintre greșelile vizuale întâlnite în trecut nu mai apar.
Folosește căutarea inversă pentru a găsi sursa fotografiei
O altă metodă este să cauți imaginea pe internet pentru a afla dacă a mai fost publicată și în ce context. Google Lens permite încărcarea unei fotografii sau selectarea unei imagini disponibile pe dispozitiv, apoi caută rezultate vizual asemănătoare și pagini în care aceasta apare.
Poți folosi instrumentul pentru a verifica dacă fotografia provine dintr-un articol mai vechi, dacă a fost publicată inițial cu o altă descriere sau dacă există versiuni diferite ale aceleiași imagini. Uneori, o fotografie prezentată pe rețelele sociale drept recentă poate proveni dintr-un eveniment mai vechi.
Dacă găsești aceeași imagine pe mai multe site-uri, verifică data publicării și sursa inițială, nu doar numărul de rezultate. Faptul că o fotografie apare în mai multe locuri nu dovedește că este autentică. De asemenea, lipsa rezultatelor nu demonstrează că imaginea a fost creată cu AI: este posibil să nu fi fost publicată anterior sau să nu fie indexată de motorul de căutare.
Verifică metadatele și instrumentele de detectare AI
Fotografiile pot include metadate EXIF, care oferă uneori informații despre dispozitivul cu care au fost realizate, data capturii sau setările camerei. Aceste date pot fi consultate cu aplicații și instrumente de analiză a imaginilor, dar nu sunt disponibile în toate fișierele. Platformele sociale elimină frecvent o parte dintre metadate atunci când imaginile sunt încărcate.
Absența informațiilor EXIF nu înseamnă automat că fotografia a fost modificată cu AI. Metadatele pot dispărea și atunci când o imagine este editată, redimensionată, trimisă prin anumite aplicații sau salvată dintr-o pagină web. În plus, unele informații pot fi modificate, așa că nu trebuie considerate o dovadă definitivă.
Există și instrumente online care încearcă să estimeze dacă o imagine a fost generată sau modificată cu AI. Rezultatele lor trebuie privite ca indicii, nu ca verdicte. Un detector poate clasifica greșit atât o fotografie autentică, cât și una artificială, mai ales dacă fișierul a fost comprimat sau editat.
Cum stabilești dacă fotografia este credibilă
Cea mai sigură abordare este să combini mai multe verificări. Analizează detaliile vizuale, caută sursa fotografiei și compară rezultatele cu informații independente despre evenimentul sau persoana prezentată. Dacă imaginea ilustrează o știre, caută relatări ale unor publicații credibile și verifică dacă acestea folosesc aceeași fotografie în același context.
Este important să faci diferența între o imagine generată integral cu AI și o fotografie autentică asupra căreia s-au aplicat modificări. Instrumentele de inteligență artificială pot fi folosite pentru a elimina obiecte, a schimba fundaluri, a adăuga elemente sau a modifica anumite zone, fără ca întreaga imagine să fie artificială.
În lipsa unei surse verificabile, evită să prezinți fotografia drept dovadă certă. Nici aspectul realist, nici un rezultat pozitiv sau negativ oferit de un detector nu sunt suficiente pentru a stabili singure autenticitatea. Contextul, proveniența și verificarea din mai multe surse rămân esențiale.