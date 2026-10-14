Cum verifici dacă o imagine a fost modificată cu AI

Verifică și fundalul. Literele de pe panouri, sigle, plăcuțe sau etichete pot fi neclare ori pot forma combinații greu de citit. Umbrele și reflexiile pot ridica, la rândul lor, întrebări dacă nu corespund aparent poziției obiectelor sau sursei de lumină.

Totuși, aceste indicii trebuie interpretate cu prudență. O fotografie autentică poate conține deformări din cauza compresiei, a rezoluției reduse, a mișcării sau a editării obișnuite. În același timp, modelele AI mai noi pot produce imagini în care multe dintre greșelile vizuale întâlnite în trecut nu mai apar.

Folosește căutarea inversă pentru a găsi sursa fotografiei

O altă metodă este să cauți imaginea pe internet pentru a afla dacă a mai fost publicată și în ce context. Google Lens permite încărcarea unei fotografii sau selectarea unei imagini disponibile pe dispozitiv, apoi caută rezultate vizual asemănătoare și pagini în care aceasta apare.

Poți folosi instrumentul pentru a verifica dacă fotografia provine dintr-un articol mai vechi, dacă a fost publicată inițial cu o altă descriere sau dacă există versiuni diferite ale aceleiași imagini. Uneori, o fotografie prezentată pe rețelele sociale drept recentă poate proveni dintr-un eveniment mai vechi.

Dacă găsești aceeași imagine pe mai multe site-uri, verifică data publicării și sursa inițială, nu doar numărul de rezultate. Faptul că o fotografie apare în mai multe locuri nu dovedește că este autentică. De asemenea, lipsa rezultatelor nu demonstrează că imaginea a fost creată cu AI: este posibil să nu fi fost publicată anterior sau să nu fie indexată de motorul de căutare.

Verifică metadatele și instrumentele de detectare AI

Fotografiile pot include metadate EXIF, care oferă uneori informații despre dispozitivul cu care au fost realizate, data capturii sau setările camerei. Aceste date pot fi consultate cu aplicații și instrumente de analiză a imaginilor, dar nu sunt disponibile în toate fișierele. Platformele sociale elimină frecvent o parte dintre metadate atunci când imaginile sunt încărcate.

Absența informațiilor EXIF nu înseamnă automat că fotografia a fost modificată cu AI. Metadatele pot dispărea și atunci când o imagine este editată, redimensionată, trimisă prin anumite aplicații sau salvată dintr-o pagină web. În plus, unele informații pot fi modificate, așa că nu trebuie considerate o dovadă definitivă.