Cum traduci textul unei prezentări direct din PowerPoint, fără să copiezi fiecare paragraf în Google Translate

Instrumentul se numește Microsoft Translator și este integrat în versiunile compatibile de PowerPoint. Poți traduce titluri, propoziții sau paragrafe întregi, alegând limba dorită și înlocuind textul original. Există însă câteva diferențe importante între traducerea unui fragment și traducerea unei prezentări complete, mai ales dacă folosești și funcțiile de inteligență artificială din Microsoft 365.

Cum traduci textul direct din PowerPoint, pas cu pas

Cea mai simplă metodă presupune utilizarea instrumentului Translator, disponibil în meniul de revizuire al aplicației. Potrivit documentației oficiale Microsoft, funcția permite traducerea textului selectat și introducerea rezultatului direct în prezentare.

Pentru a traduce un fragment, urmează acești pași:

Deschide prezentarea PowerPoint și accesează diapozitivul care conține textul pe care vrei să îl traduci. Selectează textul, nu doar caseta în care este introdus. Poți evidenția un cuvânt, o propoziție sau un paragraf întreg. Intră în fila Review (Revizuire) din partea superioară a ferestrei. Apasă pe Translate (Traducere) și, dacă apare un submeniu, alege Translate Selection (Traducere selecție). În panoul de traducere, selectează limba în care vrei să fie transformat textul, de exemplu româna, franceza sau germana. Verifică traducerea afișată și apasă pe Insert (Inserare) pentru a înlocui textul selectat cu versiunea tradusă.

Avantajul acestei metode este că lucrezi direct în diapozitiv, fără să transferi conținutul între aplicații. Imaginile, graficele și celelalte elemente ale prezentării rămân în pozițiile inițiale, deși lungimea textului tradus poate modifica felul în care acesta încape în casetele existente.

De exemplu, dacă ai o prezentare în limba engleză despre rezultatele financiare ale unei companii, poți selecta fiecare titlu sau paragraf și îl poți transforma în română, păstrând structura vizuală generală a materialului.

Cum traduci o prezentare mai lungă și ce opțiuni ai cu Microsoft Copilot

Dacă prezentarea conține 30 sau 40 de diapozitive, traducerea individuală a fiecărui fragment poate deveni obositoare. Este important să știi că funcția clasică Translator din PowerPoint este destinată în principal textului selectat. Spre deosebire de Microsoft Word, unde există o comandă dedicată traducerii unui document întreg, PowerPoint nu oferă aceeași opțiune standard pentru toate diapozitivele.

O alternativă este Microsoft Copilot, asistentul AI integrat în anumite abonamente Microsoft 365. Acesta poate analiza conținutul prezentării, poate reformula texte și poate ajuta la adaptarea lor pentru o altă limbă. Dacă ai acces la funcțiile de editare Copilot, poți deschide panoul asistentului și încerca o solicitare precum: „Tradu textul acestui diapozitiv din engleză în română, păstrând sensul original și un ton profesional”.

Disponibilitatea modificării directe a textului depinde de versiunea aplicației, licența Copilot și funcțiile activate pentru contul tău. Nu toate versiunile pot traduce automat o prezentare întreagă printr-o singură comandă.

Microsoft oferă și posibilitatea traducerii conținutului documentelor prin Copilot Chat, unde poți atașa fișiere și solicita traduceri adaptate contextului. Totuși, obținerea unui text tradus nu înseamnă neapărat că vei primi automat un fișier PowerPoint complet, cu toate diapozitivele refăcute.

Pentru alte metode de automatizare a muncii, poți consulta și ghidul Playtech despre crearea prezentărilor PowerPoint cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce faci dacă traducerea nu funcționează și cum păstrezi aspectul prezentării

Dacă opțiunea Translate nu apare sau nu funcționează, verifică mai întâi versiunea de Microsoft Office instalată. Funcționalitatea este disponibilă în edițiile compatibile, inclusiv în Microsoft 365 și mai multe versiuni recente de Office. Ai nevoie de o conexiune la internet și de activarea experiențelor conectate Office.

Pentru a verifica setările, intră în File (Fișier) → Account (Cont) → Account Privacy (Confidențialitatea contului) → Manage Settings (Gestionare setări). Denumirile exacte pot varia în funcție de versiune. În organizații, anumite opțiuni pot fi controlate de administratorul IT.

După traducere, verifică fiecare diapozitiv. Un text tradus din engleză în română poate avea mai multe caractere decât originalul, ceea ce poate provoca depășirea marginilor casetelor sau modificarea alinierii. Poți ajusta dimensiunea fontului, spațierea și lungimea formulărilor pentru a menține un aspect profesional.

Dacă ai nevoie să reorganizezi elementele vizuale, există și funcția Designer din PowerPoint, care propune automat aranjamente pentru diapozitive.

Nu uita să verifici manual terminologia tehnică, cifrele, acronimele și numele proprii. Textul inclus direct într-o fotografie sau captură de ecran nu poate fi selectat și tradus prin metoda obișnuită, deoarece este parte din imagine.

Înainte să începi traducerea, salvează o copie a prezentării originale folosind File → Save As (Salvare ca). Astfel, poți păstra separat versiunea inițială și cea tradusă.

Funcția Translator este utilă mai ales pentru prezentări scurte și modificări punctuale, în timp ce instrumentele AI pot reduce munca atunci când ai volume mai mari de text. Indiferent de metodă, o ultimă verificare a formulărilor și a aspectului diapozitivelor rămâne esențială pentru o prezentare clară și profesionistă.