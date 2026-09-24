Cum se spală corect perna din spumă cu memorie. Greșeala care o poate distruge

Pentru majoritatea pernelor cu miez solid din spumă cu memorie, spălarea în mașina de spălat nu este recomandată. Sleep Foundation arată că agitarea și umezeala excesivă pot deteriora spuma, iar uscarea la temperaturi ridicate poate afecta materialul și poate duce la pierderea formei și a proprietăților de susținere.

Producători precum TEMPUR precizează, de asemenea, că materialul din spumă nu trebuie spălat, înmuiat sau curățat cu aburi. Contactul cu apa sau cu alte lichide de curățare poate provoca deteriorarea materialului, motiv pentru care trebuie urmate instrucțiunile specifice ale produsului.

Husa poate fi spălată separat

În multe cazuri, partea care poate ajunge în mașina de spălat este husa detașabilă, nu perna propriu-zisă. Aceasta trebuie scoasă și spălată exact conform indicațiilor de pe eticheta produsului.

De exemplu, unele modele TEMPUR au huse care pot fi spălate la temperaturi de până la 40 de grade Celsius și care trebuie apoi uscate corespunzător înainte de a fi puse la loc. Și producătorul Endy recomandă îndepărtarea husei exterioare, spălarea acesteia separat și uscarea ei la aer, în timp ce miezul din spumă nu trebuie spălat.

Este important ca husa să fie complet uscată înainte de a fi pusă din nou pe pernă. În caz contrar, umezeala poate ajunge în interior și poate afecta materialul.

Cum cureți o pată de pe spuma cu memorie

Dacă problema este o pată localizată, nu este nevoie să uzi întreaga pernă. O metodă recomandată pentru multe modele este curățarea punctuală, cu o cantitate redusă de apă și detergent delicat.

Mai întâi, se îndepărtează husa, dacă aceasta poate fi scoasă. Pentru pată se poate folosi o lavetă curată umezită cu apă călduță și o cantitate mică de detergent delicat, iar zona trebuie tamponată ușor, fără frecare agresivă.