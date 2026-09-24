Cum se spală corect perna din spumă cu memorie. Greșeala care o poate distruge
Pernele din spumă cu memorie au nevoie de o îngrijire diferită față de cele clasice, iar una dintre cele mai frecvente greșeli este tratarea lor ca pe o pernă obișnuită, care poate fi introdusă direct în mașina de spălat. În cazul multor modele, miezul din spumă nu trebuie spălat, iar apa în exces, agitarea și căldura pot afecta materialul și forma pernei.
Miezul din spumă nu se spală ca o pernă obișnuită
Primul lucru care trebuie verificat este eticheta de întreținere a pernei. Recomandările producătorului pentru modelul respectiv au prioritate, deoarece există diferențe între tipurile de spumă și construcția pernelor.
Pentru majoritatea pernelor cu miez solid din spumă cu memorie, spălarea în mașina de spălat nu este recomandată. Sleep Foundation arată că agitarea și umezeala excesivă pot deteriora spuma, iar uscarea la temperaturi ridicate poate afecta materialul și poate duce la pierderea formei și a proprietăților de susținere.
Producători precum TEMPUR precizează, de asemenea, că materialul din spumă nu trebuie spălat, înmuiat sau curățat cu aburi. Contactul cu apa sau cu alte lichide de curățare poate provoca deteriorarea materialului, motiv pentru care trebuie urmate instrucțiunile specifice ale produsului.
Husa poate fi spălată separat
În multe cazuri, partea care poate ajunge în mașina de spălat este husa detașabilă, nu perna propriu-zisă. Aceasta trebuie scoasă și spălată exact conform indicațiilor de pe eticheta produsului.
De exemplu, unele modele TEMPUR au huse care pot fi spălate la temperaturi de până la 40 de grade Celsius și care trebuie apoi uscate corespunzător înainte de a fi puse la loc. Și producătorul Endy recomandă îndepărtarea husei exterioare, spălarea acesteia separat și uscarea ei la aer, în timp ce miezul din spumă nu trebuie spălat.
Este important ca husa să fie complet uscată înainte de a fi pusă din nou pe pernă. În caz contrar, umezeala poate ajunge în interior și poate afecta materialul.
Cum cureți o pată de pe spuma cu memorie
Dacă problema este o pată localizată, nu este nevoie să uzi întreaga pernă. O metodă recomandată pentru multe modele este curățarea punctuală, cu o cantitate redusă de apă și detergent delicat.
Mai întâi, se îndepărtează husa, dacă aceasta poate fi scoasă. Pentru pată se poate folosi o lavetă curată umezită cu apă călduță și o cantitate mică de detergent delicat, iar zona trebuie tamponată ușor, fără frecare agresivă.
După îndepărtarea petei, reziduurile de detergent pot fi eliminate prin tamponarea zonei cu o altă lavetă curată, umezită doar cu apă. Sleep Foundation recomandă evitarea frecării puternice, deoarece aceasta poate deteriora spuma sau poate extinde pata.
Uscarea este la fel de importantă
După curățare, perna trebuie lăsată să se usuce complet. Este recomandată așezarea ei pe o suprafață plană și bine ventilată, departe de surse directe de căldură și de lumina directă a soarelui.
O pernă din spumă cu memorie nu trebuie folosită sau depozitată cât timp este încă umedă. Umezeala rămasă în interior poate favoriza apariția mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute.
De asemenea, uscătorul de rufe și sursele directe de căldură nu trebuie folosite decât dacă instrucțiunile producătorului pentru modelul respectiv permit în mod expres acest lucru. Pentru multe produse, aerisirea naturală este varianta recomandată.
Cea mai mare greșeală este spălarea întregii perne
Introducerea unei perne din spumă cu memorie în mașina de spălat poate părea cea mai simplă soluție atunci când aceasta trebuie curățată, însă pentru majoritatea modelelor cu spumă solidă nu este recomandată. Agitarea mecanică și cantitatea mare de apă pot afecta structura materialului, iar căldura din uscător poate produce la rândul ei deteriorări.
Există și modele cu spumă fragmentată care pot fi spălate în anumite condiții, însă acest lucru este permis numai atunci când producătorul precizează clar acest lucru în instrucțiunile de întreținere. Faptul că o pernă este umplută cu spumă cu memorie nu înseamnă automat că poate fi spălată în același mod ca una clasică.
Așadar, înainte de orice spălare, trebuie verificată eticheta pernei. Dacă aceasta indică faptul că miezul nu este lavabil, soluția este îndepărtarea și spălarea husei, iar pentru spumă se folosește o curățare punctuală, cu cât mai puțină umezeală.