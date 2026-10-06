Ce sunt „țepii” uriași care ies din roțile unor mașini. La ce folosesc și unde sunt legali
O fotografie cu un Jaguar care circulă cu niște elemente metalice foarte lungi ieșite în lateral din roți a stârnit nedumerire pe Reddit. Nu este însă vorba despre o improvizație făcută pentru protejarea mașinii, ci despre așa-numitele „swangas”, un element spectaculos al culturii auto din Houston, Texas. Legalitatea lor este mai complicată decât pare, iar în Europa o asemenea configurație nu respectă normele aplicabile vehiculelor.
Ce sunt, de fapt, „swangas”
Swangas sunt jante cu spițe metalice care se prelungesc mult în exteriorul roții. Pot ieși în lateral cu zeci de centimetri și, în variantele extreme, chiar mai mult. Este important de menționat că ele nu au rolul de a proteja mașina și nici nu îmbunătățesc performanțele acestei, fiind în primul rând un element estetic și un simbol al unei subculturi auto.
Ele sunt strâns legate de Houston și de mașinile cunoscute drept „slabs”. Acestea sunt de regulă automobile americane mari, puternic personalizate, cu vopsea spectaculoasă, instalații audio impresionante, interioare modificate și swangas. Cultura s-a dezvoltat în comunitățile afro-americane din Houston în anii ’80 și ’90 și a devenit strâns legată de scena hip-hop a orașului.
Pentru proprietari, rolul lor este în primul rând acela de a atrage atenția și de a personaliza automobilul. Unele asemenea proiecte auto ajung să coste zeci de mii de dolari.
„Probabil sunt ilegale în majoritatea statelor”
Imaginea a declanșat imediat discuții despre siguranță.
„Nu am văzut niciodată așa ceva în realitate. Probabil sunt ilegale în majoritatea statelor”, a comentat un utilizator.
Altul a remarcat:
„Ar trebui să fie ilegale în baza legilor generale privind punerea în pericol prin comportament imprudent, din același motiv pentru care ar trebui să fie ilegal să acoperi partea din față a unei mașini cu țepi.”
Situația juridică este însă mai nuanțată. În SUA regulile diferă între state, iar swangas nu sunt automat permise oriunde.
Nici în Texas nu poți monta orice dimensiune
În Texas, unde fenomenul este cel mai cunoscut, există o limită importantă: lățimea totală a unui autoturism și a încărcăturii sale nu poate depăși, în general, 8 picioare, adică aproximativ 2,44 metri. Houston Chronicle notează explicit că această limită se aplică și părților proeminente precum swangas.
Așadar, comentariul potrivit căruia „sunt legale atât timp cât lățimea totală a mașinii este mai mică de 2,44 metri” surprinde o parte esențială a regulii texane. Codul din Texas conține separat și reguli privind proeminențele metalice ale anvelopelor, ceea ce explică de ce discuțiile online despre legalitatea exactă a diferitelor configurații sunt atât de aprinse.
În Europa, asemenea swangas nu sunt legale
Pentru Europa, situația este mult mai clară în cazul configurației extreme din imagine. Reglementările tehnice aplicabile prevăd că roțile, piulițele, capacele și discurile nu trebuie să prezinte proeminențe ascuțite care depășesc planul exterior al jantei.
Mai mult, atunci când mașina circulă drept, părțile roții aflate deasupra axei nu trebuie, în principiu, să depășească proiecția verticală a suprafeței exterioare a vehiculului. Excepțiile tehnice permise sunt limitate, inclusiv la maximum 30 mm pentru anumite elemente de protecție.
Prin urmare, swangas de dimensiunea celor întâlnite pe unele „slabs” din Houston nu sunt o modificare pe care un șofer european ar putea pur și simplu să o monteze și să circule legal pe drumurile publice.
Ceea ce pentru un european poate arăta ca un accesoriu periculos este, în Houston, parte a unei culturi auto vechi de câteva decenii. Swangas nu au fost inventate pentru utilitate, ci pentru stil, identitate și spectacol – iar tocmai dimensiunile lor exagerate le-au făcut celebre mult dincolo de Texas.