Ce sunt „țepii” uriași care ies din roțile unor mașini. La ce folosesc și unde sunt legali

Ele sunt strâns legate de Houston și de mașinile cunoscute drept „slabs”. Acestea sunt de regulă automobile americane mari, puternic personalizate, cu vopsea spectaculoasă, instalații audio impresionante, interioare modificate și swangas. Cultura s-a dezvoltat în comunitățile afro-americane din Houston în anii ’80 și ’90 și a devenit strâns legată de scena hip-hop a orașului.

Pentru proprietari, rolul lor este în primul rând acela de a atrage atenția și de a personaliza automobilul. Unele asemenea proiecte auto ajung să coste zeci de mii de dolari.

„Probabil sunt ilegale în majoritatea statelor”

Imaginea a declanșat imediat discuții despre siguranță.

„Nu am văzut niciodată așa ceva în realitate. Probabil sunt ilegale în majoritatea statelor”, a comentat un utilizator.

Altul a remarcat:

„Ar trebui să fie ilegale în baza legilor generale privind punerea în pericol prin comportament imprudent, din același motiv pentru care ar trebui să fie ilegal să acoperi partea din față a unei mașini cu țepi.”

Situația juridică este însă mai nuanțată. În SUA regulile diferă între state, iar swangas nu sunt automat permise oriunde.

Nici în Texas nu poți monta orice dimensiune

În Texas, unde fenomenul este cel mai cunoscut, există o limită importantă: lățimea totală a unui autoturism și a încărcăturii sale nu poate depăși, în general, 8 picioare, adică aproximativ 2,44 metri. Houston Chronicle notează explicit că această limită se aplică și părților proeminente precum swangas.

Așadar, comentariul potrivit căruia „sunt legale atât timp cât lățimea totală a mașinii este mai mică de 2,44 metri” surprinde o parte esențială a regulii texane. Codul din Texas conține separat și reguli privind proeminențele metalice ale anvelopelor, ceea ce explică de ce discuțiile online despre legalitatea exactă a diferitelor configurații sunt atât de aprinse.