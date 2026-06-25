Cum poți intra gratuit în lounge-urile aeroporturilor în 2026. Cardurile care oferă acest avantaj
Accesul în lounge-urile din aeroporturi nu mai este de mult un beneficiu rezervat exclusiv pasagerilor care zboară la clasa business. Tot mai multe bănci din România oferă acest avantaj prin cardurile premium Visa și Mastercard, însă utilizarea lui este condiționată de anumite reguli privind tranzacțiile efectuate înainte de călătorie.
Deși mulți clienți presupun că simpla deținere a unui card Gold, Platinum sau Infinite este suficientă pentru acces gratuit, în realitate fiecare categorie de card are propriile condiții privind valoarea cumpărăturilor realizate, numărul de accesări gratuite și posibilitatea de a intra însoțit de alte persoane.
Priority Pass sau LoungeKey? Care este diferența
Cele mai utilizate programe de acces în lounge-urile aeroporturilor sunt Priority Pass și LoungeKey. Ambele aparțin companiei Collinson și oferă acces într-o rețea extinsă de saloane business din întreaga lume.
Priority Pass este un program de membru, întâlnit în special la cardurile Mastercard premium și în anumite pachete bancare.
LoungeKey este integrat în unele carduri Visa premium și permite accesul folosind cardul bancar sau aplicația dedicată.
În majoritatea aeroporturilor importante, lounge-urile acceptă ambele programe.
Cine stabilește regulile de acces
Condițiile generale sunt stabilite, în principal, de rețelele internaționale Visa și Mastercard, care decid câte intrări gratuite sunt incluse pentru fiecare categorie de card și ce rulaj minim trebuie realizat înainte de călătorie.
Fiecare bancă poate însă introduce reguli suplimentare, astfel că două carduri din aceeași categorie pot avea beneficii diferite în funcție de instituția emitentă.
Condițiile Visa pentru acces gratuit în lounge
Programul Visa Business Lounge oferă acces în saloanele business din aeroporturile București-Otopeni, Cluj-Napoca, Timișoara și Viena.
- Visa Gold – 3 intrări gratuite pe an, cu tranzacții de minimum 2.000 de lei în ultimele 30 de zile.
- Visa Platinum – 6 intrări gratuite anual, după cheltuieli de cel puțin 7.500 de lei în ultimele 30 de zile.
- Visa Signature – 10 accesări gratuite pe an și posibilitatea de a beneficia de intrări gratuite în rețeaua LoungeKey pentru titular și un invitat, dacă au fost cheltuiți minimum 10.000 de lei.
- Visa Infinite – acces nelimitat pentru titular și până la trei invitați, cu un prag minim de doar 300 de lei cheltuiți în ultimele 30 de zile.
Ce oferă Mastercard
Prin programul Priority Pass, Mastercard permite accesul în peste 1.800 de lounge-uri din 146 de țări.
Condițiile diferă în funcție de categoria cardului:
- Mastercard Gold – 3 accesări gratuite anual, cu tranzacții de minimum 4.500 de lei în luna precedentă.
- Mastercard World, Platinum și Business – 5 intrări gratuite pe an, după cheltuieli de minimum 7.000 de lei.
- Mastercard World Elite – acces nelimitat pentru titular și un invitat, dacă a fost atins același prag de tranzacții.
Ce beneficii oferă băncile din România
Majoritatea băncilor importante au propriile programe pentru clienții premium.
Banca Transilvania oferă, din 1 iulie 2026, patru accesări gratuite anual pentru deținătorii cardului Mastercard Gold, dacă au efectuat tranzacții de minimum 3.000 de lei în ultimele 30 de zile. Titularul poate intra împreună cu un însoțitor.
BCR include acces gratuit prin cardurile George Platinum, Visa Platinum, Visa Gold Credit, George Gold și Mastercard Gold, în funcție de categoria cardului și de rulajul realizat.
ING Bank oferă acces prin cardul Platinum și prin pachetul Priority Pass disponibil în aplicație. Pentru cardul Platinum sunt necesare tranzacții de minimum 7.500 de lei pentru a beneficia de cele șase intrări gratuite anuale.
Raiffeisen Bank pune la dispoziție acces prin cardurile Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite, fiecare categorie având propriul prag de tranzacții și un număr diferit de accesări gratuite.
Salt Bank oferă unul dintre cele mai generoase programe. Clienții Platinum Fondator pot primi până la 10 intrări gratuite și până la cinci invitații, în funcție de cheltuielile lunare realizate cu cardul.
Revolut funcționează diferit. Accesul gratuit este inclus doar în abonamentul Ultra, în timp ce utilizatorii celorlalte planuri pot cumpăra acces în lounge-uri direct din aplicație la preț redus.
Cât costă accesul dacă nu ai un card premium
Persoanele care nu beneficiază de acces prin intermediul unui card bancar pot intra în Business Lounge-ul din Aeroportul Henri Coandă București și contra cost.
Tariful este de 45,76 euro de persoană, iar accesul este valabil pentru o perioadă de până la patru ore. Rezervarea în avans nu este necesară, iar plata se face direct la recepția lounge-ului.