Cum poți intra gratuit în lounge-urile aeroporturilor în 2026. Cardurile care oferă acest avantaj

Accesul în lounge-urile din aeroporturi nu mai este de mult un beneficiu rezervat exclusiv pasagerilor care zboară la clasa business. Tot mai multe bănci din România oferă acest avantaj prin cardurile premium Visa și Mastercard, însă utilizarea lui este condiționată de anumite reguli privind tranzacțiile efectuate înainte de călătorie.

Deși mulți clienți presupun că simpla deținere a unui card Gold, Platinum sau Infinite este suficientă pentru acces gratuit, în realitate fiecare categorie de card are propriile condiții privind valoarea cumpărăturilor realizate, numărul de accesări gratuite și posibilitatea de a intra însoțit de alte persoane.