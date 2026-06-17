Cum funcţionează bacteria „devoratoare” care se înmulțește rapid în Marea Neagră. Tot ce trebuie să ştie turiştii de pe litoralul românesc

Potrivit specialiștilor, există o legătură directă între răspândirea acestor bacterii și schimbările climatice. Vibrio se dezvoltă în ape calde, în special acolo unde nivelul de salinitate este redus. Din acest motiv, perioadele cu temperaturi ridicate și valuri de căldură prelungite favorizează apariția condițiilor necesare pentru dezvoltarea lor.

Observațiile au fost confirmate și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, care a avertizat că aceste condiții favorabile devin „tot mai frecvente în anumite părți ale Europei din cauza schimbărilor climatice”.

În țările din nordul continentului, numărul infecțiilor cu Vibrio a crescut pe măsură ce temperaturile apei au devenit mai ridicate. Chiar dacă aceste infecții rămân relativ rare, autoritățile sanitare europene monitorizează atent fenomenul.

Cum se produce infectarea

Vibrioza este o infecție sezonieră asociată sezonului cald și poate avea forme severe, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

Principalele tipuri de bacterii care provoacă îmbolnăviri la oameni sunt Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și Vibrio alginolyticus, însă există cel puțin o duzină de variante din această categorie.

Cele mai multe infectări apar după consumul de crustacee crude sau insuficient preparate termic, precum stridiile, midiile și scoicile. Totodată, infecția poate apărea prin înghițirea apei contaminate în timpul înotului.

Există și situații în care bacteriile pătrund în organism prin răni deschise. Acest lucru se poate întâmpla atât în timpul înotului în ape contaminate, cât și prin contactul unei leziuni cu apă provenită de la crustacee.