Cum faci un cocktail original cu cel mai nou rom românesc, Sabotage cu note tropicale și un pic picante

Rezultatul este un cocktail cu cinci ingrediente, în care 60 ml de Sabotage Nightshadow sunt completați de Campari, amaretto, sirop de ananas și suc proaspăt de lime. Nu există suc de ananas în această combinație, iar diferența contează mai mult decât ai crede. În locul unei băuturi tropicale dominate de fruct și de o cantitate generoasă de lichid, obții un cocktail mai concentrat, cu o textură diferită și cu o relație mult mai directă între amăreală, aciditate, dulceață și caracterul condimentat al distilatului.

Sabotage Nightshadow, noul spirit cu rădăcini românești și personalitate tropicală

Înainte de a discuta despre proporții și despre motivul pentru care am introdus amaretto într-o rețetă inspirată de Jungle Bird, merită să ne oprim puțin asupra ingredientului principal. Sabotage este un brand lansat de Alexandrion Group în România, cu ocazia unui eveniment organizat la București pe 15 octombrie 2026, sub conceptul Sabotage the Ordinary. Gama debutează cu două sortimente: Phantom White Rum, un rom alb cu note de trestie de zahăr și fructe tropicale, și Nightshadow Spiced Spirit, varianta mai intensă și mai condimentată, pe care am ales-o pentru cocktailul de față. Ambele au o concentrație alcoolică de 37,5%, iar un detaliu important este că originea distilatului este Panama. Cu alte cuvinte, vorbim despre un brand lansat de un producător român, nu despre un rom distilat efectiv în România. Mai mult, Nightshadow este prezentat oficial ca băutură spirtoasă pe bază de rom, nu ca rom în sensul strict al categoriei.

Această distincție nu îi diminuează însă interesul în mixologie, dimpotrivă. Sabotage Nightshadow pornește de la un distilat obținut din melasă de trestie de zahăr și dezvoltă un profil aromatic în care fructul pasiunii și piperul Sichuan ocupă un loc central, completate de caramel, vanilie și accente tropicale. Dacă ai mai experimentat cu spiced rum, știi probabil că unele sortimente împing foarte mult experiența spre vanilie, scorțișoară sau caramel, până când caracterul distilatului devine aproape imposibil de identificat. În cazul Nightshadow, propunerea producătorului este ceva diferit, cu o componentă fructată pronunțată și o dimensiune condimentată care nu trebuie confundată cu iuțeala agresivă a unui ardei iute. Piperul Sichuan este cunoscut pentru profilul său aromatic deosebit, uneori citric, și pentru senzația specifică pe care o poate produce la nivelul gurii.

Alegerea acestui distilat devine cu atât mai interesantă dacă ne întoarcem la sursa de inspirație a cocktailului, Jungle Bird. Băutura este asociată cu Jeffrey Ong, care a creat-o pentru hotelul Hilton din Kuala Lumpur, în Malaezia. Deși în numeroase cărți și articole apare anul 1978, cercetările istorice mai recente indică faptul că Jungle Bird era deja servit ca băutură de întâmpinare la deschiderea hotelului, pe 6 iulie 1973. Rețeta combina rom închis la culoare, Campari, suc de ananas, lime și sirop de zahăr, o asociere aparent neobișnuită între tradiția italiană a aperitivelor amare și cultura cocktailurilor tropicale. Ideea era simplă, dar foarte inspirată: dulceața ananasului și a romului era ținută sub control de amăreala Campari și de aciditatea citricelor.

În deceniile următoare, Jungle Bird a evoluat semnificativ, inclusiv prin utilizarea unor romuri jamaicane foarte expresive sau a sortimentelor blackstrap, cu note intense de melasă. În versiunea Jungle Sabotage, am decis să merg într-o altă direcție, păstrând relația dintre rom, Campari, ananas și lime, dar schimbând radical modul în care aceste ingrediente contribuie la rezultatul final. Nightshadow înlocuiește caracterul profund al unui rom jamaican cu o personalitate tropicală și condimentată, în timp ce amaretto introduce o dimensiune de migdale care nu există în formula tradițională. Nu încerc să reproduc Jungle Bird, ci să folosesc arhitectura sa aromatică pentru a construi o băutură nouă.

De ce funcționează combinația de Campari, amaretto, ananas și lime într-un Jungle Sabotage

Unul dintre cele mai importante ingrediente din această rețetă este Campari, folosit într-o cantitate de 20 ml. Lichiorul italian aduce amăreală, note vegetale și citrice, dar și o componentă dulce care poate fi ușor trecută cu vederea dacă îl percepi exclusiv ca pe un bitter. În combinație cu un distilat aromat precum Sabotage Nightshadow, Campari are o misiune foarte precisă: să împiedice cocktailul să devină o succesiune de arome tropicale dulci și să creeze un contrast suficient de puternic pentru ca fiecare înghițitură să rămână interesantă. Este același principiu care face atât de reușit Jungle Bird, doar că aici intervin și notele de fructul pasiunii și condimentele deja prezente în spiritul de bază.

Amaretto apare într-o cantitate de numai 10 ml și reprezintă, din punctul meu de vedere, ingredientul care transformă cel mai mult caracterul băuturii. Lichiorul cu profil de migdale, adesea asociat cu aromele sâmburilor de caisă și ale marțipanului, introduce o rotunjime foarte plăcută și creează o legătură între notele de caramel și vanilie ale distilatului și dulceața ananasului. Nu este suficient de mult încât să transforme cocktailul într-un desert lichid și nici nu urmărește să reproducă rolul unui orgeat dintr-un Mai Tai. Este mai degrabă un accent aromatic, o componentă pe care s-ar putea să nu o identifici imediat, dar care schimbă felul în care se îmbină celelalte ingrediente.