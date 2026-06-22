Cum descarci filme de pe Prime Video pe telefon și scapi de panica internetului slab din vacanță

Ce trebuie să verifici înainte să începi descărcarea

Primul pas este să ai instalată aplicația Prime Video pe telefon și să fii conectat la contul Amazon care are abonamentul activ. Descărcarea nu se face din browser, chiar dacă poți vedea Prime Video și pe site. Pentru filme și seriale salvate offline ai nevoie de aplicația mobilă, unde apare opțiunea dedicată de download.

Înainte să apeși butonul de descărcare, verifică spațiul liber din telefon. Un film de aproape două ore poate ocupa de la câteva sute de MB la câțiva GB, în funcție de calitatea aleasă. O perioadă lungă de drum, cu mai multe filme sau episoade, poate umple rapid memoria unui telefon care are deja multe fotografii, clipuri și aplicații instalate.

Merită să intri și în setările aplicației înainte de plecare. În funcție de versiunea Prime Video instalată, poți găsi opțiuni pentru calitatea descărcărilor și pentru folosirea datelor mobile. Pentru a evita o surpriză pe factura de telefon, setează descărcarea exclusiv prin Wi-Fi. Este cea mai simplă metodă de a salva trafic și de a reduce riscul ca un serial să consume câțiva GB fără să observi.

Cum descarci un film sau un serial pe Prime Video

Deschide aplicația Prime Video și caută filmul pe care vrei să îl vezi offline. Intră pe pagina lui, nu doar pe imaginea din pagina principală. Sub detaliile producției, lângă opțiunea de redare, ar trebui să apară un buton numit „Descarcă”, „Download” sau o pictogramă cu o săgeată orientată în jos, în funcție de limba aplicației.

Apasă acest buton și lasă telefonul conectat la Wi-Fi până când bara de progres ajunge la final. Nu închide forțat aplicația și nu comuta imediat pe mod avion, fiindcă procesul trebuie terminat complet. După descărcare, filmul va apărea în zona „Descărcări” sau „Downloads” din aplicație, de unde îl poți porni fără conexiune la internet.

La seriale, Prime Video îți oferă de obicei două variante. Poți descărca întreg sezonul, atunci când opțiunea este disponibilă, sau poți lua doar anumite episoade. Varianta a doua este mai practică atunci când vrei să vezi doar câteva episoade într-un avion, în tren sau în pauzele unei excursii.

După ce ai terminat, intră în secțiunea cu descărcări și pornește câteva secunde din film pentru o verificare rapidă. Astfel afli înainte de plecare dacă există o eroare, dacă titlul este blocat de restricții sau dacă fișierul nu s-a salvat corect. Este un detaliu mic, dar util mai ales când planul era să vezi filmul într-un loc fără semnal.