Cum descarci filme de pe Prime Video pe telefon și scapi de panica internetului slab din vacanță
Ai abonament Prime Video, urmează un drum lung, un zbor sau câteva zile de vacanță într-un loc în care Wi-Fi-ul este mai mult promisiune decât realitate? Nu trebuie să depinzi de conexiunea la internet ca să vezi un film sau câteva episoade din serialul preferat. Aplicația Prime Video permite descărcarea unor titluri direct pe telefon, pentru vizionare offline.
Funcția este disponibilă în aplicația Prime Video pentru Android și iPhone, însă nu toate filmele și serialele din catalog pot fi salvate offline. Drepturile de distribuție, tipul de abonament sau statutul unui titlu – inclus cu abonamentul, închiriat ori cumpărat – pot schimba opțiunile disponibile. Important este să verifici pagina filmului înainte să pleci de acasă și să nu lași descărcarea pe ultima sută de metri.
Ce trebuie să verifici înainte să începi descărcarea
Primul pas este să ai instalată aplicația Prime Video pe telefon și să fii conectat la contul Amazon care are abonamentul activ. Descărcarea nu se face din browser, chiar dacă poți vedea Prime Video și pe site. Pentru filme și seriale salvate offline ai nevoie de aplicația mobilă, unde apare opțiunea dedicată de download.
Înainte să apeși butonul de descărcare, verifică spațiul liber din telefon. Un film de aproape două ore poate ocupa de la câteva sute de MB la câțiva GB, în funcție de calitatea aleasă. O perioadă lungă de drum, cu mai multe filme sau episoade, poate umple rapid memoria unui telefon care are deja multe fotografii, clipuri și aplicații instalate.
Merită să intri și în setările aplicației înainte de plecare. În funcție de versiunea Prime Video instalată, poți găsi opțiuni pentru calitatea descărcărilor și pentru folosirea datelor mobile. Pentru a evita o surpriză pe factura de telefon, setează descărcarea exclusiv prin Wi-Fi. Este cea mai simplă metodă de a salva trafic și de a reduce riscul ca un serial să consume câțiva GB fără să observi.
Cum descarci un film sau un serial pe Prime Video
Deschide aplicația Prime Video și caută filmul pe care vrei să îl vezi offline. Intră pe pagina lui, nu doar pe imaginea din pagina principală. Sub detaliile producției, lângă opțiunea de redare, ar trebui să apară un buton numit „Descarcă”, „Download” sau o pictogramă cu o săgeată orientată în jos, în funcție de limba aplicației.
Apasă acest buton și lasă telefonul conectat la Wi-Fi până când bara de progres ajunge la final. Nu închide forțat aplicația și nu comuta imediat pe mod avion, fiindcă procesul trebuie terminat complet. După descărcare, filmul va apărea în zona „Descărcări” sau „Downloads” din aplicație, de unde îl poți porni fără conexiune la internet.
La seriale, Prime Video îți oferă de obicei două variante. Poți descărca întreg sezonul, atunci când opțiunea este disponibilă, sau poți lua doar anumite episoade. Varianta a doua este mai practică atunci când vrei să vezi doar câteva episoade într-un avion, în tren sau în pauzele unei excursii.
După ce ai terminat, intră în secțiunea cu descărcări și pornește câteva secunde din film pentru o verificare rapidă. Astfel afli înainte de plecare dacă există o eroare, dacă titlul este blocat de restricții sau dacă fișierul nu s-a salvat corect. Este un detaliu mic, dar util mai ales când planul era să vezi filmul într-un loc fără semnal.
Cât timp rămân filmele disponibile offline
Filmele și serialele descărcate nu rămân permanent în telefon. Prime Video oferă, de regulă, o perioadă de până la 30 de zile pentru a începe vizionarea unui titlu descărcat. După ce ai apăsat prima dată pe redare, ai de obicei 48 de ore să termini filmul sau episodul. După expirarea termenului, trebuie să te conectezi din nou la internet pentru reînnoirea accesului.
Termenele pot fi diferite pentru titlurile închiriate. În cazul acestora, fereastra de vizionare este de regulă mai strictă: ai, în mod obișnuit, până la 30 de zile de la plată să începi filmul și aproximativ 48 de ore pentru a-l termina după prima redare. De aceea, nu descărca un film închiriat cu mult timp înainte de vacanță doar ca să uiți de el în telefon.
Există și limite legate de dispozitive. Pentru multe titluri incluse în Prime Video, același film poate fi descărcat simultan pe cel mult două dispozitive compatibile. Dacă ai ajuns la limită, șterge descărcarea de pe un telefon sau o tabletă înainte să încerci pe un alt dispozitiv. Numărul total de titluri care pot fi salvate în același timp poate varia în funcție de țară, abonament și conținut.
Ce faci dacă butonul de descărcare lipsește
Cel mai frecvent motiv este simplu: titlul respectiv nu este eligibil pentru vizionare offline. Nu toate filmele incluse într-un abonament, conținuturile gratuite cu reclame sau transmisiunile live pot fi descărcate. În anumite situații, același film poate avea opțiunea de download doar după închiriere sau cumpărare.
Dacă butonul există, dar descărcarea nu pornește, verifică conexiunea Wi-Fi, spațiul liber și actualizările aplicației. Închide Prime Video complet, redeschide-o și încearcă din nou. Pe Android, merită să verifici și permisiunile aplicației sau setarea de stocare selectată pentru fișierele offline. Uneori, o actualizare de sistem ori a aplicației rezolvă erorile fără alte intervenții.
Nu uita că filmele descărcate sunt destinate vizionării în aplicația Prime Video. Nu le poți transmite offline prin Chromecast sau AirPlay ca pe un clip salvat în galerie. Totuși, descărcarea înainte de plecare rămâne una dintre cele mai utile funcții ale platformei, mai ales pentru zboruri, drumuri lungi cu trenul sau vacanțe în afara țării.