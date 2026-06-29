Cum construiau romanii drumuri perfect drepte acum 2.000 de ani: metoda ingenioasă cu balize și instrumentul groma
Drumurile romane au rămas unele dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Antichității. Multe dintre ele au rezistat mii de ani, iar unele trasee sunt încă folosite astăzi sub forma unor șosele moderne. Secretul nu era doar construcția solidă, ci și modul în care romanii reușeau să traseze linii aproape perfect drepte prin peisaje dificile, chiar și atunci când nu puteau vedea punctul final al drumului.
Fără GPS, sateliți sau echipamente moderne de măsurare, inginerii romani foloseau o combinație simplă, dar extrem de eficientă: focuri de semnalizare, puncte de reper și un instrument de topografie numit groma.
Cum trasau romanii traseul unui drum fără să vadă destinația
Atunci când romanii începeau construcția unui drum, primul pas era stabilirea unei direcții generale între două puncte importante, de exemplu între două orașe sau două așezări militare.
Problema era că, de multe ori, cele două locații nu puteau fi văzute una de cealaltă. Dealurile, pădurile sau diferențele de relief blocau perspectiva. Pentru a rezolva această problemă, topografii romani foloseau o metodă bazată pe o serie de balize vizibile.
Un exemplu simplificat ar fi traseul dintre Londinium și Noviomagus. Inginerul roman aprindea un foc sau instala un punct de semnalizare în primul oraș, apoi mergea în direcția celui de-al doilea. Când ajungea într-un punct înalt de unde încă putea vedea prima baliză, instala una nouă, scrie My Learning.
Procesul continua pas cu pas. Fiecare nou reper era amplasat într-o zonă ridicată, astfel încât să poată fi văzut atât punctul anterior, cât și direcția următoare. În final, se forma o linie de balize care lega cele două locații.
Această linie nu era însă perfect dreaptă. Aici intervenea instrumentul care a făcut posibilă precizia romanilor.
Groma era un dispozitiv simplu, dar foarte eficient. Avea un suport vertical pe care era montată o cruce cu patru brațe. De capetele acesteia erau prinse fire cu greutăți, asemănătoare unor linii cu plumb, care indicau direcții perfect verticale.
Topograful fixa groma în pământ și folosea aceste linii pentru a verifica dacă punctele de reper erau aliniate corect.
Dacă o baliză era puțin deplasată față de direcția dorită, aceasta era mutată până când toate punctele ajungeau pe aceeași linie. Prin repetarea procesului, romanii reușeau să transforme o serie de repere plasate aproximativ într-un traseu perfect drept.
De ce drumurile romane au rezistat atât de mult
După stabilirea traseului, începea partea de construcție. Drumurile romane nu erau simple poteci pietruite, ci structuri complexe realizate pentru transportul trupelor, al mărfurilor și al echipamentelor militare.
Romanii foloseau mai multe straturi de materiale, cu pietre de dimensiuni diferite compactate pentru a crea o suprafață stabilă și rezistentă. Aceste drumuri trebuiau să suporte trecerea soldaților, a carelor și a transporturilor grele.
Una dintre inovațiile importante a fost construirea drumurilor cu o ușoară curbură spre centru, cunoscută drept bombare sau camber. Această formă permitea scurgerea apei către margini și împiedica acumularea umezelii pe suprafața drumului.
În plus, romanii construiau șanțuri laterale pentru drenaj, o soluție folosită și astăzi la infrastructura rutieră modernă.
Pe traseele importante erau amplasate și borne de piatră, folosite pentru indicarea distanțelor și orientarea călătorilor între așezări.
Metodele romane par primitive comparativ cu tehnologia actuală, însă principiile de bază au rămas surprinzător de apropiate. Astăzi folosim stații laser, GPS și instrumente digitale pentru trasarea drumurilor, dar ideea fundamentală este aceeași: stabilirea unei linii precise între două puncte.
În Marea Britanie există încă numeroase drumuri care urmează trasee romane antice. Stane Street, care lega Londra de Chichester, este unul dintre exemplele cele mai cunoscute. Alte rute moderne, precum anumite porțiuni ale A5 sau A46, păstrează trasee stabilite de inginerii romani cu aproape două milenii în urmă.
Moștenirea lor nu este doar una istorică. Multe dintre principiile folosite atunci, de la drenaj până la construcția în straturi, continuă să stea la baza drumurilor moderne.