Cum construiau romanii drumuri perfect drepte acum 2.000 de ani: metoda ingenioasă cu balize și instrumentul groma

Cum trasau romanii traseul unui drum fără să vadă destinația

Atunci când romanii începeau construcția unui drum, primul pas era stabilirea unei direcții generale între două puncte importante, de exemplu între două orașe sau două așezări militare.

Problema era că, de multe ori, cele două locații nu puteau fi văzute una de cealaltă. Dealurile, pădurile sau diferențele de relief blocau perspectiva. Pentru a rezolva această problemă, topografii romani foloseau o metodă bazată pe o serie de balize vizibile.

Un exemplu simplificat ar fi traseul dintre Londinium și Noviomagus. Inginerul roman aprindea un foc sau instala un punct de semnalizare în primul oraș, apoi mergea în direcția celui de-al doilea. Când ajungea într-un punct înalt de unde încă putea vedea prima baliză, instala una nouă, scrie My Learning.

Procesul continua pas cu pas. Fiecare nou reper era amplasat într-o zonă ridicată, astfel încât să poată fi văzut atât punctul anterior, cât și direcția următoare. În final, se forma o linie de balize care lega cele două locații.

Această linie nu era însă perfect dreaptă. Aici intervenea instrumentul care a făcut posibilă precizia romanilor.

Groma era un dispozitiv simplu, dar foarte eficient. Avea un suport vertical pe care era montată o cruce cu patru brațe. De capetele acesteia erau prinse fire cu greutăți, asemănătoare unor linii cu plumb, care indicau direcții perfect verticale.

Topograful fixa groma în pământ și folosea aceste linii pentru a verifica dacă punctele de reper erau aliniate corect.