Cum ajungi în Lefkada cu mașina din România. Traseu, costuri și opriri recomandate
Lefkada este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță de către românii care aleg să călătorească cu mașina în Grecia. Spre deosebire de alte insule elene, Lefkada are un avantaj important: poate fi accesată direct pe șosea, fără a fi nevoie de feribot.
Drumul până aici este considerat unul dintre cele mai ușoare trasee spre o insulă grecească și poate fi parcurs într-o singură zi de șofat sau cu o oprire intermediară pentru odihnă.
Care este traseul recomandat din România
Cei mai mulți turiști care pleacă din București aleg ruta prin Bulgaria.
Traseul standard este:
București – Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Sofia – Kulata – Promachonas – Salonic – Ioannina – Lefkada
Distanța totală este de aproximativ 1.100 – 1.200 de kilometri, în funcție de punctul de plecare și de destinația finală de pe insulă.
În condiții normale de trafic, călătoria durează între 13 și 15 ore.
Mulți turiști preferă să plece noaptea din România pentru a evita aglomerația și temperaturile ridicate din timpul zilei.
Cât costă drumul până în Lefkada
Pe lângă combustibil, șoferii trebuie să ia în calcul taxele de drum din Bulgaria și Grecia.
Pentru un autoturism care consumă aproximativ 7 litri la 100 km, costurile pot arăta astfel:
Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de consumul mașinii, prețul carburanților și traseul ales.
Unde merită să faci o oprire
Pentru cei care nu doresc să conducă mai mult de 12 ore, există câteva variante populare pentru o noapte de cazare.
Sofia este una dintre cele mai frecvente alegeri, fiind situată aproximativ la jumătatea traseului pentru mulți turiști din România.
O altă variantă este zona Sandanski, aproape de granița cu Grecia. Orașul este apreciat pentru hotelurile accesibile și pentru faptul că permite continuarea rapidă a drumului a doua zi.
După intrarea în Grecia, mulți șoferi aleg să facă o pauză și în zona Salonicului sau la Meteora, dacă doresc să transforme drumul într-o experiență turistică.
Cum se intră pe insulă
Unul dintre marile avantaje ale Lefkadei este faptul că nu necesită traversare cu feribotul.
Insula este legată de continent printr-un pod mobil care permite accesul direct cu autoturismul. Astfel, șoferii pot ajunge în stațiuni precum Nidri, Vasiliki, Agios Nikitas sau capitala Lefkada Town fără costuri suplimentare de transport maritim.
Acest lucru face ca Lefkada să fie una dintre cele mai accesibile insule grecești pentru turiștii români care preferă să călătorească cu mașina personală.
Ce merită văzut pe insulă
Lefkada este celebră pentru unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia.
Porto Katsiki, Egremni și Kathisma atrag anual sute de mii de turiști datorită apei turcoaz și peisajelor impresionante.
De asemenea, stațiunea Nidri este un punct de plecare excelent pentru excursii către insulele din apropiere, iar Vasiliki este una dintre cele mai apreciate destinații pentru sporturile nautice.
Pentru mulți români, combinația dintre accesul facil cu mașina, lipsa feribotului și frumusețea plajelor transformă Lefkada într-una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din Grecia.
Important: Costurile prezentate sunt orientative și au caracter informativ. Acestea pot varia în funcție de sezon, prețul carburanților, taxele de drum și traseul ales.