Cum ajungi în Lefkada cu mașina din România. Traseu, costuri și opriri recomandate

Pentru un autoturism care consumă aproximativ 7 litri la 100 km, costurile pot arăta astfel:

Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de consumul mașinii, prețul carburanților și traseul ales.

Unde merită să faci o oprire

Pentru cei care nu doresc să conducă mai mult de 12 ore, există câteva variante populare pentru o noapte de cazare.

Sofia este una dintre cele mai frecvente alegeri, fiind situată aproximativ la jumătatea traseului pentru mulți turiști din România.

O altă variantă este zona Sandanski, aproape de granița cu Grecia. Orașul este apreciat pentru hotelurile accesibile și pentru faptul că permite continuarea rapidă a drumului a doua zi.

După intrarea în Grecia, mulți șoferi aleg să facă o pauză și în zona Salonicului sau la Meteora, dacă doresc să transforme drumul într-o experiență turistică.

Cum se intră pe insulă

Unul dintre marile avantaje ale Lefkadei este faptul că nu necesită traversare cu feribotul.