Windows 11 poate fi curățat mai eficient cu un instrument gratuit și open-source. Alternativa la CCleaner care îți oferă control total și o să-ți placă
Microsoft a îmbunătățit în ultimii ani instrumentele integrate pentru administrarea spațiului de stocare din Windows 11, însă acestea nu elimină toate fișierele inutile acumulate în timp. Pentru utilizatorii care își doresc un control mai mare asupra procesului de curățare a sistemului, există o alternativă gratuită și open-source care câștigă tot mai multă popularitate și se numește BleachBit.
Aplicația nu promite miracole și nici nu susține că va transforma un PC vechi într-unul performant peste noapte, scrie Windows Central. În schimb, oferă posibilitatea de a elimina fișiere temporare, cache-ul aplicațiilor, datele de navigare și alte elemente inutile, fără reclame, abonamente sau funcții ascunse în spatele unei versiuni Premium.
Ce este BleachBit și de ce este considerat o alternativă la CCleaner
BleachBit este un utilitar gratuit, disponibil cu cod sursă deschis, compatibil cu Windows 11. Scopul său este simplu: eliminarea fișierelor inutile generate de sistemul de operare și de aplicațiile instalate pe calculator.
Programul poate șterge fișiere temporare, jurnale de sistem, cache-ul browserelor, istoricul de navigare și datele stocate de numeroase aplicații terțe. Spre deosebire de multe programe comerciale similare, BleachBit nu afișează reclame și nu încearcă să convingă utilizatorul să cumpere funcții suplimentare.
Un alt avantaj este transparența. Înainte de fiecare operațiune, aplicația explică exact ce urmează să fie eliminat și îi permite utilizatorului să aleagă doar categoriile dorite.
De asemenea, BleachBit poate fi instalat clasic sau utilizat într-o versiune portabilă, fără instalare, fiind disponibil inclusiv prin managerul de pachete winget din Windows.
Funcțiile recomandate pentru o curățare sigură
Autorul ghidului recomandă utilizarea funcției Preview înainte de orice operațiune. Aceasta analizează calculatorul și afișează ce fișiere vor fi șterse și cât spațiu poate fi recuperat, fără a modifica efectiv sistemul.
Pentru utilizarea obișnuită sunt recomandate opțiuni precum eliminarea: fișierelor temporare; jurnalelor de sistem; conținutului Clipboard-ului; fișierelor din Coșul de reciclare; fișierelor rămase după dezinstalarea actualizărilor Windows.
În schimb, utilizatorii sunt sfătuiți să fie atenți atunci când aleg curățarea browserelor. Ștergerea cookie-urilor va deconecta automat conturile de pe site-uri, iar eliminarea sesiunilor salvate va închide toate filele și autentificările memorate.
Cache-ul aplicațiilor poate fi șters fără riscuri majore, însă unele programe vor avea nevoie de mai mult timp la prima pornire pentru a recrea aceste fișiere.
Ștergere securizată a fișierelor și alte funcții avansate
BleachBit include și instrumente dedicate utilizatorilor care vor un nivel suplimentar de confidențialitate. Aplicația oferă posibilitatea de a șterge definitiv fișiere sensibile prin suprascrierea acestora înainte de eliminare. În acest fel, recuperarea lor cu programe specializate devine mult mai dificilă decât în cazul unei ștergeri obișnuite.
Există și o funcție pentru rescrierea spațiului liber de pe disc, eliminând urmele fișierelor șterse anterior. Totuși, dezvoltatorii recomandă folosirea acesteia doar înainte de vânzarea sau cedarea unui calculator, deoarece procesul poate dura mult și nu aduce beneficii vizibile în utilizarea de zi cu zi.
Un aspect apreciat de mulți utilizatori este faptul că BleachBit nu include un instrument pentru curățarea registrului Windows. Ani la rând, astfel de funcții au fost promovate ca metode de accelerare a calculatorului, însă în practică oferă beneficii minime și pot cauza probleme dacă sunt eliminate intrări importante din Registry.
BleachBit nu face miracole, dar poate elibera spațiu și îmbunătăți organizarea sistemului
Dezvoltatorii și specialiștii spun că ștergerea fișierelor temporare nu va transforma automat Windows 11 într-un sistem mai rapid. Dacă un calculator funcționează lent din cauza lipsei de memorie RAM, a unui procesor vechi, a aplicațiilor pornite automat sau a unui malware, curățarea discului nu va rezolva aceste probleme.
Totuși, atunci când spațiul de stocare este aproape plin sau anumite aplicații întâmpină dificultăți din cauza fișierelor temporare corupte, BleachBit poate contribui la eliberarea spațiului și la rezolvarea unor erori.