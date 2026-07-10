Windows 11 poate fi curățat mai eficient cu un instrument gratuit și open-source. Alternativa la CCleaner care îți oferă control total și o să-ți placă

Ce este BleachBit și de ce este considerat o alternativă la CCleaner

BleachBit este un utilitar gratuit, disponibil cu cod sursă deschis, compatibil cu Windows 11. Scopul său este simplu: eliminarea fișierelor inutile generate de sistemul de operare și de aplicațiile instalate pe calculator.

Programul poate șterge fișiere temporare, jurnale de sistem, cache-ul browserelor, istoricul de navigare și datele stocate de numeroase aplicații terțe. Spre deosebire de multe programe comerciale similare, BleachBit nu afișează reclame și nu încearcă să convingă utilizatorul să cumpere funcții suplimentare.

Un alt avantaj este transparența. Înainte de fiecare operațiune, aplicația explică exact ce urmează să fie eliminat și îi permite utilizatorului să aleagă doar categoriile dorite.

De asemenea, BleachBit poate fi instalat clasic sau utilizat într-o versiune portabilă, fără instalare, fiind disponibil inclusiv prin managerul de pachete winget din Windows.

Funcțiile recomandate pentru o curățare sigură

Autorul ghidului recomandă utilizarea funcției Preview înainte de orice operațiune. Aceasta analizează calculatorul și afișează ce fișiere vor fi șterse și cât spațiu poate fi recuperat, fără a modifica efectiv sistemul.

Pentru utilizarea obișnuită sunt recomandate opțiuni precum eliminarea: fișierelor temporare; jurnalelor de sistem; conținutului Clipboard-ului; fișierelor din Coșul de reciclare; fișierelor rămase după dezinstalarea actualizărilor Windows.

În schimb, utilizatorii sunt sfătuiți să fie atenți atunci când aleg curățarea browserelor. Ștergerea cookie-urilor va deconecta automat conturile de pe site-uri, iar eliminarea sesiunilor salvate va închide toate filele și autentificările memorate.