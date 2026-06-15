Cum activezi DNS-ul privat pe Android și ce avantaje oferă. Setarea ascunsă care îți poate face internetul mai sigur

Într-o perioadă în care confidențialitatea online devine o preocupare tot mai mare, această setare este una dintre cele mai utile pe care le poți activa pe telefon.

Ce este DNS-ul privat și de ce contează pentru securitatea ta

Atunci când introduci adresa unui site în browser, telefonul nu știe direct unde trebuie să se conecteze. Mai întâi, dispozitivul solicită informații unui server DNS (Domain Name System), care transformă adresa introdusă într-o adresă IP pe care rețeaua o poate înțelege.

Acest proces are loc de fiecare dată când accesezi un site, deschizi o aplicație sau folosești anumite servicii online.

Problema este că solicitările DNS clasice nu sunt întotdeauna criptate. În anumite situații, acestea pot fi interceptate sau monitorizate de terți, în special atunci când folosești rețele WiFi publice.

DNS-ul privat rezolvă această problemă prin utilizarea protocolului DNS over TLS. Pe scurt, informațiile sunt criptate înainte de a fi transmise, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea lor.

Deși nu transformă telefonul într-un dispozitiv imposibil de urmărit, funcția adaugă un nivel suplimentar de protecție și confidențialitate.

Totodată, anumite servicii DNS moderne oferă filtre suplimentare care pot bloca accesul la site-uri periculoase, tentative de phishing sau domenii cunoscute pentru distribuirea de programe malware.