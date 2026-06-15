Cum activezi DNS-ul privat pe Android și ce avantaje oferă. Setarea ascunsă care îți poate face internetul mai sigur
Majoritatea utilizatorilor de Android petrec mult timp căutând metode prin care să își protejeze mai bine datele personale. Instalează aplicații antivirus, activează autentificarea în doi pași și încearcă să evite site-urile suspecte. Cu toate acestea, puțini știu că telefoanele Android includ deja o funcție care poate crește nivelul de securitate online fără să fie nevoie de aplicații suplimentare sau abonamente plătite.
Este vorba despre DNS-ul privat, o opțiune introdusă de Google în sistemul Android și care permite criptarea unei părți importante a traficului de internet. Deși denumirea poate părea complicată pentru utilizatorii obișnuiți, activarea funcției durează doar câteva minute și poate aduce beneficii importante în utilizarea de zi cu zi.
Într-o perioadă în care confidențialitatea online devine o preocupare tot mai mare, această setare este una dintre cele mai utile pe care le poți activa pe telefon.
Ce este DNS-ul privat și de ce contează pentru securitatea ta
Atunci când introduci adresa unui site în browser, telefonul nu știe direct unde trebuie să se conecteze. Mai întâi, dispozitivul solicită informații unui server DNS (Domain Name System), care transformă adresa introdusă într-o adresă IP pe care rețeaua o poate înțelege.
Acest proces are loc de fiecare dată când accesezi un site, deschizi o aplicație sau folosești anumite servicii online.
Problema este că solicitările DNS clasice nu sunt întotdeauna criptate. În anumite situații, acestea pot fi interceptate sau monitorizate de terți, în special atunci când folosești rețele WiFi publice.
DNS-ul privat rezolvă această problemă prin utilizarea protocolului DNS over TLS. Pe scurt, informațiile sunt criptate înainte de a fi transmise, ceea ce face mult mai dificilă interceptarea lor.
Deși nu transformă telefonul într-un dispozitiv imposibil de urmărit, funcția adaugă un nivel suplimentar de protecție și confidențialitate.
Totodată, anumite servicii DNS moderne oferă filtre suplimentare care pot bloca accesul la site-uri periculoase, tentative de phishing sau domenii cunoscute pentru distribuirea de programe malware.
Cum activezi DNS-ul privat pe Android
Procesul este relativ simplu și seamănă pe majoritatea telefoanelor Android moderne.
În general, trebuie să urmezi acești pași:
- Deschide aplicația Setări.
- Accesează secțiunea Rețea și internet.
- Selectează opțiunea DNS privat.
- Alege varianta „Nume gazdă furnizor DNS privat”.
- Introdu adresa furnizorului dorit.
Printre cele mai populare opțiuni se numără:
- dns.google (Google Public DNS)
- one.one.one.one (Cloudflare)
După salvarea setărilor, telefonul va utiliza automat conexiuni DNS criptate ori de câte ori este posibil.
Pe lângă avantajele legate de confidențialitate, unii utilizatori observă și îmbunătățiri ale vitezei de navigare, în funcție de calitatea serverelor DNS utilizate și de furnizorul de internet.
Este important de menționat că DNS-ul privat nu înlocuiește un VPN și nici alte măsuri de securitate. Cu toate acestea, reprezintă o metodă simplă și gratuită prin care poți adăuga un strat suplimentar de protecție atunci când navighezi pe internet.
În contextul în care tot mai multe activități importante sunt realizate de pe telefon, de la operațiuni bancare până la cumpărături online și comunicare profesională, orice măsură suplimentară de securitate merită luată în calcul.