De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el

O altă situație este utilizarea unui card expirat, deteriorat ori declarat anterior pierdut sau furat. Unele bancomate pot reține asemenea carduri, în funcție de instrucțiunile primite de la bancă.

Problemele tehnice reprezintă, de asemenea, o cauză posibilă. O defecțiune a cititorului de carduri, o întrerupere a alimentării cu energie electrică sau o eroare de comunicare pot împiedica returnarea acestuia.

În cazul anumitor bancomate, cardul poate fi retras automat și dacă utilizatorul întârzie prea mult să îl ridice după finalizarea operațiunii.

Ce trebuie să faci imediat dacă bancomatul nu îți returnează cardul

Primul lucru este să verifici dacă operațiunea s-a încheiat și să aștepți câteva momente, fără să forțezi mecanismul aparatului. Dacă bancomatul nu returnează cardul, trebuie să contactezi banca emitentă, folosind numărul oficial din aplicația bancară sau de pe site-ul instituției.

Este important să notezi adresa bancomatului, ora incidentului și, dacă este vizibil, numărul de identificare al aparatului. De asemenea, nu accepta ajutorul unor persoane necunoscute care îți cer PIN-ul sau îți propun să introduci alte coduri pentru recuperarea cardului.

Ghid practic: ce faci dacă banca este închisă

Chiar dacă sucursala nu are program, majoritatea băncilor oferă servicii de asistență pentru carduri pierdute sau blocate, inclusiv în afara orelor obișnuite. Pașii recomandați sunt următorii:

Verifică aplicația bancară. Caută opțiunea de blocare temporară sau definitivă a cardului.

Blochează cardul dacă nu îl mai controlezi. Dacă nu poți confirma că este reținut în siguranță, solicită blocarea prin aplicație sau telefonic.

Sună la numărul oficial al băncii. Explică faptul că bancomatul a reținut cardul și comunică locul incidentului.

Verifică tranzacțiile recente. Dacă observi retrageri sau plăți necunoscute, anunță imediat banca.

Solicită recuperarea sau înlocuirea cardului. Banca îți va comunica procedura aplicabilă.

Dacă bancomatul aparține altei bănci, este posibil să fie necesară contactarea și a operatorului aparatului.

Poți recupera cardul sau trebuie să soliciți unul nou?

Procedura diferă de la o bancă la alta. Unele instituții permit recuperarea cardurilor reținute, după verificarea identității titularului. Altele nu returnează cardurile capturate de bancomate, din motive de securitate, și solicită emiterea unuia nou.