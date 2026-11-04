De ce îți poate reține bancomatul cardul. Greșelile și situațiile în care riști să rămâi fără el
Un bancomat care nu mai returnează cardul poate provoca panică, mai ales dacă incidentul se produce seara, în weekend sau într-o localitate în care nu există o sucursală bancară deschisă. Mulți români nu știu de ce se întâmplă acest lucru și se tem că își pot pierde banii. În realitate, reținerea cardului nu înseamnă automat că banii din cont sunt în pericol, însă este important să fie urmați câțiva pași.
De ce poate bancomatul să rețină cardul
Există mai multe situații în care un ATM poate păstra cardul în interior, fără să îl mai returneze utilizatorului. Una dintre cauze este introducerea repetată a unui cod PIN greșit. În funcție de regulile băncii și de configurația aparatului, cardul poate fi blocat sau reținut după mai multe încercări nereușite.
O altă situație este utilizarea unui card expirat, deteriorat ori declarat anterior pierdut sau furat. Unele bancomate pot reține asemenea carduri, în funcție de instrucțiunile primite de la bancă.
Problemele tehnice reprezintă, de asemenea, o cauză posibilă. O defecțiune a cititorului de carduri, o întrerupere a alimentării cu energie electrică sau o eroare de comunicare pot împiedica returnarea acestuia.
În cazul anumitor bancomate, cardul poate fi retras automat și dacă utilizatorul întârzie prea mult să îl ridice după finalizarea operațiunii.
Ce trebuie să faci imediat dacă bancomatul nu îți returnează cardul
Primul lucru este să verifici dacă operațiunea s-a încheiat și să aștepți câteva momente, fără să forțezi mecanismul aparatului. Dacă bancomatul nu returnează cardul, trebuie să contactezi banca emitentă, folosind numărul oficial din aplicația bancară sau de pe site-ul instituției.
Este important să notezi adresa bancomatului, ora incidentului și, dacă este vizibil, numărul de identificare al aparatului. De asemenea, nu accepta ajutorul unor persoane necunoscute care îți cer PIN-ul sau îți propun să introduci alte coduri pentru recuperarea cardului.
Ghid practic: ce faci dacă banca este închisă
Chiar dacă sucursala nu are program, majoritatea băncilor oferă servicii de asistență pentru carduri pierdute sau blocate, inclusiv în afara orelor obișnuite. Pașii recomandați sunt următorii:
- Verifică aplicația bancară. Caută opțiunea de blocare temporară sau definitivă a cardului.
- Blochează cardul dacă nu îl mai controlezi. Dacă nu poți confirma că este reținut în siguranță, solicită blocarea prin aplicație sau telefonic.
- Sună la numărul oficial al băncii. Explică faptul că bancomatul a reținut cardul și comunică locul incidentului.
- Verifică tranzacțiile recente. Dacă observi retrageri sau plăți necunoscute, anunță imediat banca.
- Solicită recuperarea sau înlocuirea cardului. Banca îți va comunica procedura aplicabilă.
- Dacă bancomatul aparține altei bănci, este posibil să fie necesară contactarea și a operatorului aparatului.
Poți recupera cardul sau trebuie să soliciți unul nou?
Procedura diferă de la o bancă la alta. Unele instituții permit recuperarea cardurilor reținute, după verificarea identității titularului. Altele nu returnează cardurile capturate de bancomate, din motive de securitate, și solicită emiterea unuia nou.
Desigur, înlocuirea poate presupune un comision, în funcție de contractul bancar și de motivul reținerii.
Ce se întâmplă cu banii din cont
Reținerea cardului nu înseamnă pierderea banilor. Sumele rămân în cont, iar clientul poate avea în continuare acces la ele prin aplicația bancară, transferuri sau alte metode puse la dispoziție de bancă. Dacă bancomatul a reținut cardul în timpul unei retrageri și banii au fost debitați fără să fie eliberați, incidentul trebuie raportat separat.
Cel mai important este ca utilizatorul să nu încerce să recupereze singur cardul din aparat și să utilizeze exclusiv canalele oficiale ale băncii.