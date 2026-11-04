Ce pățește un șofer Uber dacă îți refuză cursa. Îl penalizează aplicația sau poate anula fără consecințe?
Mulți români folosesc Uber pentru deplasările zilnice, însă puțini știu ce se întâmplă atunci când un șofer refuză sau anulează o cursă. Este acesta penalizat de aplicație sau poate refuza comenzile fără nicio consecință? Regulile platformei fac diferența între mai multe situații.
Poate un șofer Uber să refuze o cursă?
Șoferii care colaborează cu Uber au posibilitatea de a accepta sau de a refuza solicitările primite prin aplicație. Prin urmare, simplul fapt că un conducător auto nu acceptă o comandă nu înseamnă automat că acesta va fi sancționat.
Platforma monitorizează însă rata de acceptare, adică procentul comenzilor acceptate din totalul solicitărilor primite într-o anumită perioadă.
De exemplu, dacă un șofer primește 100 de solicitări și acceptă 80 dintre acestea, rata sa de acceptare este de 80%.
Această informație este disponibilă în aplicația destinată șoferilor. O rată redusă poate influența îndeplinirea condițiilor anumitor programe sau beneficii, acolo unde acestea există, dar nu presupune automat aplicarea unei amenzi pentru fiecare cursă refuzată.
De asemenea, Uber recomandă șoferilor să se deconecteze temporar de la aplicație atunci când nu sunt disponibili să preia pasageri.
Ce se întâmplă dacă șoferul acceptă cursa, apoi o anulează
Situația este diferită atunci când un șofer acceptă solicitarea, dar ulterior decide să nu mai efectueze deplasarea. Uber urmărește și rata de anulare, care reflectă proporția curselor anulate de șofer după acceptare.
Anulările repetate pot atrage atenția platformei, în special dacă există indicii că șoferul încearcă să evite anumite categorii de curse sau să determine pasagerii să renunțe la comandă.
În funcție de circumstanțe și de regulile aplicabile, încălcările repetate ale politicilor Uber pot conduce la măsuri asupra contului, inclusiv restricționarea accesului la platformă.
Totuși, nu fiecare anulare este considerată o abatere.
Când poate anula șoferul o cursă fără să fie penalizat
Există situații în care anularea unei curse este justificată. De exemplu, un șofer poate refuza continuarea unei preluări dacă apar probleme de siguranță, dacă numărul pasagerilor depășește capacitatea legală a mașinii sau dacă este vorba despre un minor neînsoțit, în condițiile prevăzute de platformă.
De asemenea, șoferul poate anula comanda dacă ajunge la locul de preluare și pasagerul nu apare în intervalul de așteptare stabilit.
În anumite condiții, o astfel de anulare poate determina chiar perceperea unei taxe de la client.
Șoferul îți cere să anulezi cursa. Cine plătește taxa?
O situație întâlnită de utilizatori este aceea în care șoferul acceptă comanda, dar apoi telefonează sau trimite un mesaj prin care îi cere pasagerului să anuleze. Motivul poate fi distanța până la locul de preluare sau faptul că șoferul nu mai dorește să efectueze deplasarea.
Pasagerii trebuie să știe că anularea făcută din propriul cont poate genera o taxă, în funcție de timpul trecut de la acceptarea comenzii și de regulile locale.
Uber precizează că monitorizează situațiile în care șoferii nu se deplasează către client sau îi solicită acestuia să anuleze cursa.
Dacă aplicația constată că șoferul nu a făcut progrese către locul de preluare ori a întârziat nejustificat, taxa de anulare poate să nu fie aplicată.
Ce poți face dacă șoferul Uber îți refuză cursa
Dacă un șofer anulează comanda, pasagerul poate solicita o altă mașină prin aplicație. În cazul în care șoferul cere clientului să anuleze, este util ca acesta să păstreze mesajele primite și să verifice eventualele costuri afișate înainte de confirmare.
Dacă a fost percepută o taxă considerată nejustificată, utilizatorul poate intra în secțiunea de ajutor a aplicației și poate solicita verificarea acesteia.
Așadar, Uber nu aplică automat o penalizare pentru fiecare cursă refuzată, dar monitorizează comportamentul șoferilor și poate interveni atunci când sunt încălcate regulile platformei. Diferența esențială este între refuzul unei solicitări, anularea justificată și anulările repetate sau abuzive.