Ce pățește un șofer Uber dacă îți refuză cursa. Îl penalizează aplicația sau poate anula fără consecințe?

Platforma monitorizează însă rata de acceptare, adică procentul comenzilor acceptate din totalul solicitărilor primite într-o anumită perioadă.

De exemplu, dacă un șofer primește 100 de solicitări și acceptă 80 dintre acestea, rata sa de acceptare este de 80%.

Această informație este disponibilă în aplicația destinată șoferilor. O rată redusă poate influența îndeplinirea condițiilor anumitor programe sau beneficii, acolo unde acestea există, dar nu presupune automat aplicarea unei amenzi pentru fiecare cursă refuzată.

De asemenea, Uber recomandă șoferilor să se deconecteze temporar de la aplicație atunci când nu sunt disponibili să preia pasageri.

Ce se întâmplă dacă șoferul acceptă cursa, apoi o anulează

Situația este diferită atunci când un șofer acceptă solicitarea, dar ulterior decide să nu mai efectueze deplasarea. Uber urmărește și rata de anulare, care reflectă proporția curselor anulate de șofer după acceptare.

Anulările repetate pot atrage atenția platformei, în special dacă există indicii că șoferul încearcă să evite anumite categorii de curse sau să determine pasagerii să renunțe la comandă.

În funcție de circumstanțe și de regulile aplicabile, încălcările repetate ale politicilor Uber pot conduce la măsuri asupra contului, inclusiv restricționarea accesului la platformă.