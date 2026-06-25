Criza schimbă tradițiile. Invitații renunță la nunți și aleg să își păstreze banii, se plânge o mireasă: „Caut nuntaşi, am nevoie de alţi prieteni”

„Urmează să am nunta pe 4 iulie și încep să cred că am luat cea mai proastă decizie să o facem anul acesta. Nu facem o nuntă pentru bani și nici una cu fițe, doar ceva simplu, în care să ne simțim bine și să ne bucurăm de ziua noastră. Nu credeam că o să ajung să îmi fie frică că nu voi avea oameni la nuntă”, a scris aceasta.

Ceea ce a dezamăgit-o cel mai mult a fost faptul că unele persoane apropiate, care își confirmaseră prezența cu aproape un an înainte, au început să refuze invitația pe motiv că au planificat concedii în aceeași perioadă.

Oamenii își calculează fiecare leu

Comentariile primite arată însă că problema depășește cazul unei singure nunți. Pentru mulți români, participarea la un astfel de eveniment a devenit o cheltuială greu de justificat. Pe lângă darul oferit mirilor, există costuri cu ținuta, transportul, cazarea și alte cheltuieli conexe.

„Nunțile sunt prea scumpe. Dacă nu ești foarte apropiat de miri, nu mai vrei să mergi”, a rezumat unul dintre utilizatori.

Altul a explicat că prioritățile oamenilor s-au schimbat.

„Oamenii își planifică în primul rând viața lor. Este nunta voastră și decizia voastră, așa cum este și decizia lor să meargă în concediu.”

„Nu mai sunt bani de nunți”

Multe dintre comentarii au făcut referire directă la situația economică.

„În sfârșit, după atâtea postări cu ‘nu mai am bani de nunți’ și ‘am trei nunți într-o lună și doar un salariu’, lumea nu mai merge la nunți”, a scris cineva.

Un alt utilizator consideră că oamenii au intrat într-un mod de conservare financiară.

„Poate chiar aveau intenția să vină, dar acum toată lumea este în modul de conservare. Fiecare bănuț este calculat. Și ce se taie prima dată? Cheltuielile neesențiale: nunți, botezuri, mașini noi și ieșiri costisitoare.”

Această percepție apare tot mai des și în alte discuții online. Mulți români spun că salariile nu au ținut pasul cu scumpirile, că facturile sunt mai mari decât în trecut, iar nesiguranța locului de muncă îi face să evite orice cheltuială pe care nu o consideră absolut necesară.

Costurile organizării au explodat

Nu doar invitații se plâng de costuri, ci și mirii. Un utilizator a făcut o radiografie a prețurilor actuale din industrie.