Criza schimbă tradițiile. Invitații renunță la nunți și aleg să își păstreze banii, se plânge o mireasă: „Caut nuntaşi, am nevoie de alţi prieteni”
O postare publicată pe Reddit de o viitoare mireasă a stârnit sute de reacții și a deschis o discuție care pare să reflecte o realitate tot mai prezentă în România anului 2026. Într-o perioadă în care inflația continuă să apese asupra bugetelor, prețurile cresc de la o lună la alta, iar incertitudinea economică îi face pe mulți să fie mai atenți ca niciodată la cheltuieli, nunțile încep să fie privite diferit decât în urmă cu doar câțiva ani.
„Încep să cred că am luat cea mai proastă decizie”
Viitoarea mireasă povestește că se apropie de unul dintre cele mai stresante momente din organizarea evenimentului: confirmările invitaților.
„Urmează să am nunta pe 4 iulie și încep să cred că am luat cea mai proastă decizie să o facem anul acesta. Nu facem o nuntă pentru bani și nici una cu fițe, doar ceva simplu, în care să ne simțim bine și să ne bucurăm de ziua noastră. Nu credeam că o să ajung să îmi fie frică că nu voi avea oameni la nuntă”, a scris aceasta.
Ceea ce a dezamăgit-o cel mai mult a fost faptul că unele persoane apropiate, care își confirmaseră prezența cu aproape un an înainte, au început să refuze invitația pe motiv că au planificat concedii în aceeași perioadă.
Oamenii își calculează fiecare leu
Comentariile primite arată însă că problema depășește cazul unei singure nunți. Pentru mulți români, participarea la un astfel de eveniment a devenit o cheltuială greu de justificat. Pe lângă darul oferit mirilor, există costuri cu ținuta, transportul, cazarea și alte cheltuieli conexe.
„Nunțile sunt prea scumpe. Dacă nu ești foarte apropiat de miri, nu mai vrei să mergi”, a rezumat unul dintre utilizatori.
Altul a explicat că prioritățile oamenilor s-au schimbat.
„Oamenii își planifică în primul rând viața lor. Este nunta voastră și decizia voastră, așa cum este și decizia lor să meargă în concediu.”
„Nu mai sunt bani de nunți”
Multe dintre comentarii au făcut referire directă la situația economică.
„În sfârșit, după atâtea postări cu ‘nu mai am bani de nunți’ și ‘am trei nunți într-o lună și doar un salariu’, lumea nu mai merge la nunți”, a scris cineva.
Un alt utilizator consideră că oamenii au intrat într-un mod de conservare financiară.
„Poate chiar aveau intenția să vină, dar acum toată lumea este în modul de conservare. Fiecare bănuț este calculat. Și ce se taie prima dată? Cheltuielile neesențiale: nunți, botezuri, mașini noi și ieșiri costisitoare.”
Această percepție apare tot mai des și în alte discuții online. Mulți români spun că salariile nu au ținut pasul cu scumpirile, că facturile sunt mai mari decât în trecut, iar nesiguranța locului de muncă îi face să evite orice cheltuială pe care nu o consideră absolut necesară.
Costurile organizării au explodat
Nu doar invitații se plâng de costuri, ci și mirii. Un utilizator a făcut o radiografie a prețurilor actuale din industrie.
„Fotografii cer 7.500 de lei, videograful tot pe acolo, meniurile au ajuns la 800-1.200 de lei de persoană, decorațiunile se plătesc separat, iar lista continuă. Cu banii ceruți de fotograf eu mi-am organizat toată cununia și masa la unul dintre cele mai bune restaurante din Brașov.”
Mulți consideră că tradiția nunților mari începe să își piardă atractivitatea într-o perioadă în care orice sumă economisită contează.
Tot mai mulți aleg evenimente restrânse
În contrast cu modelul clasic al nunților cu sute de invitați, tot mai mulți români aleg evenimente mici, organizate doar pentru familie și prietenii apropiați.
„La nunta mea am invitat mai puțin de 20 de oameni. Le-am spus clar să nu aducă bani și că prezența este opțională. Am mers la restaurant, am mâncat, am stat de vorbă și am plecat fiecare acasă. A fost perfect”, a povestit un alt utilizator.
Pentru mulți participanți la discuție, acesta pare să fie modelul care câștigă teren în România de astăzi: mai puțină presiune financiară, mai puține obligații și mai mult accent pe oamenii care chiar își doresc să fie prezenți.
Iar dacă reacțiile de pe Reddit reflectă o tendință mai largă, atunci schimbarea nu este doar despre nunți, ci despre modul în care românii își prioritizează cheltuielile într-o perioadă în care fiecare decizie financiară este analizată cu mult mai multă atenție decât în trecut.