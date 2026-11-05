Criză fără precedent în industria auto germană. Schaeffler concediază 3.460 de angajați și închide cinci fabrici din Europa. Gigantul se orientează spre industria de apărare

Potrivit CNBC, care a relatat despre noul val de restructurări pe 3 noiembrie 2026, conducerea Schaeffler consideră că industria auto europeană se confruntă cu o criză profundă, alimentată de scăderea cererii pentru motoarele termice, tranziția mai lentă decât se anticipa către vehiculele electrice și presiunea producătorilor chinezi.

Mii de concedieri și fabrici închise în Germania. Planul Schaeffler până în 2028

Germania va suporta cea mai mare parte a restructurării. Aproximativ 2.660 dintre cele 3.460 de posturi eliminate se află pe teritoriul german, iar patru dintre cele cinci unități vizate de închidere funcționează în această țară.

Printre fabricile afectate se numără cele din Dortmund și Morbach, specializate în componente pentru motoarele cu ardere internă. Activitatea va fi oprită și în unitățile din Berlin și Schwalbach, în timp ce producția de scule industriale de la Höchstadt va înceta.

În afara Germaniei, compania va închide unitatea din Herstal, Belgia, și va ajusta capacitățile de producție și dezvoltare din Haguenau și Toulouse, Franța, precum și din Skalica și Kysuce, Slovacia.

Conform comunicatului oficial Schaeffler, aproximativ 50% dintre posturile eliminate sunt în producție, 30% în cercetare și dezvoltare, iar restul de 20% în alte departamente.

Până în 2028, luând în calcul și programele anterioare de restructurare și cele 1.800 de acorduri de pensionare parțială deja semnate, grupul estimează o reducere de aproximativ 18% a personalului său de bază din Germania.

Compania urmărește economii anuale de aproximativ 300 de milioane de euro începând din 2030, dar implementarea măsurilor va presupune cheltuieli extraordinare de aproximativ 480 de milioane de euro.

Industria auto europeană pierde teren în fața Chinei

Problemele Schaeffler reflectă dificultățile întregii industrii auto europene. Constructorii tradiționali încearcă să gestioneze simultan scăderea cererii pentru automobilele convenționale, investițiile costisitoare în electrificare și concurența tot mai agresivă a companiilor din China.

În 2019, în Uniunea Europeană erau înmatriculate aproximativ 15,3 milioane de autoturisme noi. În 2025, numărul acestora a coborât la 10,8 milioane, potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Deși vânzările de mașini electrice cresc, tranziția nu se desfășoară în ritmul anticipat de mulți furnizori europeni. Automobilele complet electrice reprezentau 22,7% din noile înmatriculări din Uniunea Europeană în perioada de 12 luni încheiată în septembrie 2026.

Problema este că vehiculele electrice au, în general, mai puține componente mecanice decât cele cu motoare termice. Pentru companii precum Schaeffler, această schimbare înseamnă o reducere structurală a cererii pentru anumite produse tradiționale.

În plus, producătorii chinezi de mașini electrice continuă să câștige teren, beneficiind de costuri competitive și de o industrie a bateriilor mult mai dezvoltată.

Rico Luman, economist specializat în industria auto și transporturi la ING, a explicat pentru CNBC că industria germană traversează o transformare fără precedent, care nu mai poate fi oprită.

Situația Schaeffler nu este una izolată. Volkswagen analizează eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă, în cadrul unei restructurări care ar putea afecta inclusiv mai multe fabrici din Germania.

Totodată, Porsche pregătește reducerea a peste 4.100 de posturi, în timp ce alți furnizori importanți, precum Bosch, încearcă să își adapteze activitatea la noile condiții economice.

De la componente auto la industria militară. Schaeffler caută salvarea în apărare, robotică și AI

În fața acestor provocări, Schaeffler încearcă să își reducă dependența de industria auto și să profite de oportunitățile generate de creșterea cheltuielilor militare europene.

Compania a înființat o divizie dedicată apărării la sfârșitul anului 2025, iar în iunie 2026 a numit un director executiv pentru sectorul „Defence & New Space”.

Această strategie urmărește valorificarea experienței industriale și a tehnologiilor dezvoltate pentru automobile în domenii precum echipamentele militare, sistemele automatizate și robotica avansată.

Klaus Rosenfeld, directorul general Schaeffler, a declarat pentru CNBC că Europa trebuie să își protejeze capacitatea industrială, dar și să investească în domenii noi.

Potrivit acestuia, restructurarea actuală urmărește eliminarea supracapacităților de producție, reducerea cheltuielilor cu personalul și simplificarea unei organizații cu prea multe niveluri de conducere.

Rosenfeld consideră că dezvoltarea roboticii, a automatizării și a inteligenței artificiale poate crea oportunități importante pentru industria germană. Totuși, aceste sectoare nu vor putea absorbi neapărat toate locurile de muncă pierdute în industria auto.

Economiștii avertizează că domeniile precum robotica și apărarea necesită adesea mai puțini angajați în producția de masă, ceea ce complică perspectivele muncitorilor afectați de restructurări.

Pentru Schaeffler, următorii ani vor reprezenta un test decisiv. Compania trebuie să își reducă semnificativ costurile, să își păstreze competitivitatea și, în același timp, să dezvolte produse pentru piețe complet diferite de cea auto.

Criza industriei germane scoate astfel la iveală o schimbare mult mai amplă: Europa riscă să piardă o parte din capacitatea industrială care i-a asigurat prosperitatea timp de decenii, în timp ce încearcă să construiască industriile viitorului.