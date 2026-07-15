Crezi că poți recunoaște un chip creat de AI? Cele șase semne care trădează un deepfake

De ce sunt imaginile generate de AI atât de greu de recunoscut

Cercetarea este coordonată de profesoara Amy Dawel, directoarea Emotions and Faces Lab din cadrul Australian National University, împreună cu specialiști din Australia, Canada și Marea Britanie. În Regatul Unit, studiul este condus de psihologul Clare Sutherland, de la Universitatea din Aberdeen.

Pentru experimente, cercetătorii au creat o bază de date cu mii de fețe artificiale folosind StyleGAN3, un instrument performant de generare a portretelor. Participanții au fost testați înainte și după o sesiune de pregătire, în care au văzut atât fotografii autentice, cât și chipuri fabricate de inteligența artificială.

În trecut, imaginile false puteau fi observate relativ ușor. Unele prezentau mâini cu șase degete, cercei care nu se potriveau, ochelari deformați sau fundaluri imposibile. Modelele moderne au învățat însă să corecteze o mare parte dintre aceste probleme, iar creatorii de fraude evită, de regulă, să folosească imagini care conțin anomalii evidente.

Din acest motiv, cercetătorii nu le-au cerut participanților să caute o greșeală precisă, ci să observe impresia generală transmisă de fiecare chip. Cu suficientă practică, oamenii pot ajunge să dezvolte un fel de intuiție pentru identificarea portretelor sintetice, chiar dacă nu pot explica întotdeauna exact ce element le-a atras atenția.

Cele șase semne care pot trăda un chip fals

Participanții au fost învățați să urmărească șase caracteristici: simetria, proporționalitatea, atractivitatea, caracterul distinctiv, expresivitatea și memorabilitatea. Niciuna dintre acestea nu demonstrează singură că o fotografie este falsă, dar combinația lor poate ridica semne de întrebare.

Primul indiciu este simetria. Fețele oamenilor reali nu sunt perfect egale pe ambele părți. Un ochi poate fi ușor mai coborât, un colț al gurii poate avea o formă diferită, iar sprâncenele nu sunt întotdeauna poziționate identic. Inteligența artificială tinde să creeze fețe mai echilibrate și mai apropiate de un ideal estetic.

Proporționalitatea funcționează într-un mod asemănător. Chipurile create de AI au frecvent nasuri, urechi, buze și ochi de dimensiuni considerate obișnuite. Trăsăturile exagerate sau neobișnuite apar mai rar, deoarece modelele tind să genereze persoane apropiate de media imaginilor pe care au fost antrenate.