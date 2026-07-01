Amazon plătește o amendă de 2,25 milioane de dolari după acuzațiile potrivit cărora nu și-a ajutat clienții victime ale furtului de identitate

Potrivit autorităților, Amazon ar fi refuzat să ofere anumitor clienți informații despre tranzacții realizate prin conturi frauduloase, deși aceste date ar fi fost necesare pentru ca victimele să poată demonstra existența fraudei și să își rezolve problemele financiare.

FTC acuză Amazon că a îngreunat accesul victimelor la informații despre fraude

Investigația FTC a avut la bază reclamații ale unor persoane care au susținut că au fost victime ale furtului de identitate și că au întâmpinat dificultăți atunci când au încercat să obțină detalii despre comenzile realizate ilegal.

Autoritatea americană afirmă că unii clienți ar fi trecut printr-un proces extrem de complicat atunci când au cerut ajutor de la serviciul de suport Amazon. Potrivit acuzațiilor, reprezentanții companiei le-ar fi cerut victimelor să identifice persoana care ar fi creat contul fraudulos înainte de a le oferi informații despre acesta.

FTC a descris situațiile raportate ca fiind extrem de frustrante pentru clienți, deoarece aceștia încercau să obțină dovezi despre o fraudă, dar li se cereau tocmai detalii pe care nu aveau cum să le cunoască.

Într-un caz menționat de autorități, o victimă ar fi încercat de peste 30 de ori să ghicească numele persoanei care ar fi folosit contul fraudulos. Chiar și atunci, Amazon ar fi refuzat să elimine datele cardului victimei din contul controlat de atacator.

Autoritatea susține și că Amazon nu ar fi răspuns la unele solicitări ale victimelor în termenul de 30 de zile prevăzut de legislația americană privind raportarea și verificarea informațiilor financiare.

Amazon spune că a schimbat procedurile după acordul cu autoritățile

Cazul are legătură cu obligațiile impuse companiilor prin Fair Credit Reporting Act (FCRA), legea americană care stabilește reguli privind gestionarea informațiilor financiare și drepturile consumatorilor atunci când apar probleme legate de identitate sau credit.