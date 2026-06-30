Creierul nu se oprește complet sub anestezie. Descoperirea care schimbă ce știm despre conștiință

Ce au descoperit cercetătorii în creierul pacienților anesteziați

Studiul a inclus șapte pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament, aflați în timpul unor intervenții chirurgicale la nivelul lobului temporal. Cercetătorii au avut o oportunitate rară: au putut înregistra direct activitatea neuronilor din hipocamp, zona cerebrală asociată în mod special cu memoria, orientarea și integrarea informațiilor din experiențele recente.

Pentru măsurători au fost folosiți electrozi Neuropixels, capabili să înregistreze semnale de la sute de neuroni individuali. În total, echipa a identificat 651 de unități neuronale. Trei pacienți au ascultat serii de tonuri, iar alți patru au fost expuși la fragmente de podcast în timpul anesteziei generale cu propofol.

Prima parte a experimentului a folosit un mecanism simplu: tonuri repetitive, întrerupte ocazional de un sunet diferit. Hipocampul nu doar că a reacționat la apariția acestor sunete neașteptate, ci răspunsul a devenit mai clar pe parcursul a aproximativ zece minute. Autorii interpretează acest rezultat drept un indiciu de plasticitate neuronală, adică o schimbare a modului în care rețeaua cerebrală răspunde după expunere repetată.

A doua etapă este cea care a atras cel mai mult atenția. În timp ce pacienții ascultau limbaj natural, cercetătorii au descoperit că neuronii din hipocamp păstrau informații despre semnificația cuvintelor, frecvența lor și anumite categorii gramaticale. În date au apărut semnale care puteau diferenția, de exemplu, substantivele de alte tipuri de cuvinte și care reflectau relații semantice între termeni.

Creierul pare să anticipeze cuvinte, chiar fără conștiință

Unul dintre cele mai interesante rezultate ține de anticipare. Echipa a analizat dacă activitatea hipocampului reflectă doar cuvintele deja auzite sau și informația care urmează în poveste. Datele au arătat că răspunsurile neuronale erau legate nu doar de semantica unor cuvinte precedente, ci și de caracteristicile semantice ale unor cuvinte care urmau să fie rostite.

Pe scurt, creierul părea să folosească contextul pentru a estima ce urmează. Acest tip de procesare predictivă este asociat de obicei cu starea de veghe, atenția activă și înțelegerea unei conversații. Cercetătorii au observat, de asemenea, că mulți neuroni reacționau diferit în funcție de cât de previzibil sau surprinzător era următorul cuvânt într-o propoziție.

Descoperirea are și o paralelă interesantă cu inteligența artificială. Modelele lingvistice mari, precum cele folosite în chatboți, generează text calculând probabilitatea următorului cuvânt pe baza contextului anterior. Cercetătorii nu afirmă că hipocampul funcționează ca un model AI, dar observă că ambele sisteme folosesc, în mod diferit, predicția pentru a procesa limbajul.