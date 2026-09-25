Craiova și-a consolidat rolul în industria auto. Câte mașini a produs uzina Ford Otosan în 2026

Producția nu a fost aceeași în fiecare lună. În iunie, uzina din Craiova a fabricat 21.318 autoturisme, iar în august, 8.866. Datele lunare oferă context cifrei cumulate: cele aproape 151.000 de mașini reprezintă producția din opt luni, nu un ritm lunar constant.

La nivelul întregii țări, ACAROM indică o scădere de 7,8% a producției auto în primele opt luni din 2026 față de perioada corespunzătoare din 2025.

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Ce vehicule produce fabrica din Craiova

Ford Otosan a indicat modelele Puma, Tourneo Courier și Transit Courier printre vehiculele construite la Craiova. Fabrica produce și versiuni electrice: în martie 2025, compania a anunțat începerea livrărilor primelor vehicule electrice fabricate în România. Aceste informații descriu activitatea uzinei dincolo de numărul de mașini raportat pentru 2026.

Trecerea la producția vehiculelor electrice a avut etape distincte. În octombrie 2024, Ford Otosan a inaugurat la Craiova o linie de asamblare a bateriilor destinate modelelor electrice produse în fabrică. Anunțul privind investiția de 490 de milioane de euro datează însă din 2022 și viza un program derulat în următorii trei ani; suma nu poate fi prezentată drept o investiție nouă, atrasă în 2026.

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De ce contează uzina în tabloul industriei auto

Cifrele ACAROM plasează fabrica din Craiova alături de cea din Mioveni în statistica producției de autoturisme din România. Diferența dintre cele două uzine în primele opt luni din 2026 a fost de 18.278 de unități.