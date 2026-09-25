Craiova și-a consolidat rolul în industria auto. Câte mașini a produs uzina Ford Otosan în 2026
Uzina Ford Otosan din Craiova a produs 150.736 de autoturisme în primele opt luni din 2026, potrivit datelor ACAROM. Cifra arată dimensiunea activității fabricii, fără să presupună că producția a crescut față de anul trecut: la nivel național, primele opt luni din 2026 au adus o scădere a producției auto comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Ce arată datele de producție din 2026
Din totalul de 319.750 de autoturisme produse în România între ianuarie și august 2026, 150.736 au ieșit de pe liniile uzinei Ford Otosan din Craiova, arată statisticile ACAROM. Restul de 169.014 au fost produse la uzina Dacia din Mioveni. Craiova a avut, astfel, o contribuție importantă la producția auto națională în perioada analizată.
Producția nu a fost aceeași în fiecare lună. În iunie, uzina din Craiova a fabricat 21.318 autoturisme, iar în august, 8.866. Datele lunare oferă context cifrei cumulate: cele aproape 151.000 de mașini reprezintă producția din opt luni, nu un ritm lunar constant.
La nivelul întregii țări, ACAROM indică o scădere de 7,8% a producției auto în primele opt luni din 2026 față de perioada corespunzătoare din 2025.
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Ce vehicule produce fabrica din Craiova
Ford Otosan a indicat modelele Puma, Tourneo Courier și Transit Courier printre vehiculele construite la Craiova. Fabrica produce și versiuni electrice: în martie 2025, compania a anunțat începerea livrărilor primelor vehicule electrice fabricate în România. Aceste informații descriu activitatea uzinei dincolo de numărul de mașini raportat pentru 2026.
Trecerea la producția vehiculelor electrice a avut etape distincte. În octombrie 2024, Ford Otosan a inaugurat la Craiova o linie de asamblare a bateriilor destinate modelelor electrice produse în fabrică. Anunțul privind investiția de 490 de milioane de euro datează însă din 2022 și viza un program derulat în următorii trei ani; suma nu poate fi prezentată drept o investiție nouă, atrasă în 2026.
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De ce contează uzina în tabloul industriei auto
Cifrele ACAROM plasează fabrica din Craiova alături de cea din Mioveni în statistica producției de autoturisme din România. Diferența dintre cele două uzine în primele opt luni din 2026 a fost de 18.278 de unități.
Pentru Craiova, cifra esențială rămâne 150.736 de autoturisme produse până la sfârșitul lunii august 2026. Datele pentru întregul an nu sunt cuprinse în această statistică, astfel că un bilanț final al producției din 2026 ar fi prematur. Ceea ce se poate spune acum, pe baza cifrelor publicate, este că uzina Ford Otosan continuă să reprezinte o parte consistentă a producției auto din România.