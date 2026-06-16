Cozi uriașe la intrarea în Grecia. Turiștii așteaptă ore întregi din cauza noului sistem biometric: „Așa va fi toată vara”

Noul sistem biometric a mărit timpul de control

Problemele au apărut după implementarea sistemului EES, care a înlocuit ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene cu verificări biometrice bazate pe fotografii faciale și amprente digitale.

Dacă înainte controlul dura aproximativ 20-30 de secunde pentru fiecare persoană, acum verificarea poate ajunge la două sau chiar trei minute. În perioadele aglomerate, acest lucru duce la formarea unor coloane impresionante de vehicule.

Turiști din Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo și Muntenegru au declarat pentru presa elenă că nu au mai întâlnit astfel de întârzieri nici măcar în anii cei mai aglomerați.

„Vin în Grecia de zeci de ani, dar nu am văzut niciodată asemenea cozi la începutul sezonului”, a spus o turistă din Serbia, care a așteptat mai bine de două ore pentru a trece frontiera.

Autoritățile suspendă temporar verificările biometrice

În unele momente ale zilei, autoritățile au fost nevoite să renunțe temporar la verificările biometrice și să permită accesul doar pe baza pașaportului, pentru a reduce aglomerația.

Potrivit oficialilor greci, măsura este aplicată în perioadele de vârf, atunci când la punctele de frontieră se formează cozi foarte mari de autocare și autoturisme.

În paralel, autoritățile caută soluții pentru suplimentarea capacității de control și analizează posibilitatea amenajării unor benzi suplimentare de trecere.

Infrastructura veche complică situația

Reprezentanții poliției susțin că una dintre marile probleme este infrastructura depășită a punctelor de frontieră. Spațiul disponibil este limitat, iar instalarea unor noi puncte de control este dificilă.