Cozi uriașe la intrarea în Grecia. Turiștii așteaptă ore întregi din cauza noului sistem biometric: „Așa va fi toată vara”
Vacanța în Grecia începe cu nervi pentru mii de turiști care tranzitează punctele de frontieră terestre. La vama Evzoni, dintre Grecia și Macedonia de Nord, s-au format cozi uriașe de mașini și autocare, iar timpul de așteptare a crescut semnificativ după introducerea noului Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES).
Mulți dintre cei care se îndreaptă spre stațiunile grecești au plecat de acasă încă din timpul nopții, în speranța că vor evita aglomerația. În realitate, însă, s-au trezit blocați ore în șir la frontieră, în plină căldură.
Noul sistem biometric a mărit timpul de control
Problemele au apărut după implementarea sistemului EES, care a înlocuit ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene cu verificări biometrice bazate pe fotografii faciale și amprente digitale.
Dacă înainte controlul dura aproximativ 20-30 de secunde pentru fiecare persoană, acum verificarea poate ajunge la două sau chiar trei minute. În perioadele aglomerate, acest lucru duce la formarea unor coloane impresionante de vehicule.
Turiști din Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo și Muntenegru au declarat pentru presa elenă că nu au mai întâlnit astfel de întârzieri nici măcar în anii cei mai aglomerați.
„Vin în Grecia de zeci de ani, dar nu am văzut niciodată asemenea cozi la începutul sezonului”, a spus o turistă din Serbia, care a așteptat mai bine de două ore pentru a trece frontiera.
Autoritățile suspendă temporar verificările biometrice
În unele momente ale zilei, autoritățile au fost nevoite să renunțe temporar la verificările biometrice și să permită accesul doar pe baza pașaportului, pentru a reduce aglomerația.
Potrivit oficialilor greci, măsura este aplicată în perioadele de vârf, atunci când la punctele de frontieră se formează cozi foarte mari de autocare și autoturisme.
În paralel, autoritățile caută soluții pentru suplimentarea capacității de control și analizează posibilitatea amenajării unor benzi suplimentare de trecere.
Infrastructura veche complică situația
Reprezentanții poliției susțin că una dintre marile probleme este infrastructura depășită a punctelor de frontieră. Spațiul disponibil este limitat, iar instalarea unor noi puncte de control este dificilă.
La acestea se adaugă și probleme tehnice. Potrivit unor surse locale, sistemul s-a blocat în repetate rânduri, iar în anumite situații nu a funcționat chiar și câte o oră.
Modernizarea punctelor de frontieră este încă în desfășurare. În timp ce lucrările de la Kipoi continuă, pentru Evzoni procedurile de modernizare sunt abia la început, deși sistemul biometric a intrat deja în funcțiune.
Impact asupra turismului din Grecia
Operatorii din turism avertizează că situația riscă să afecteze sezonul estival, în special în regiunile care depind de turiștii din Balcani.
Potrivit datelor oficiale, aproximativ 12 milioane de vizitatori au intrat anul trecut în Grecia pe cale rutieră. Reprezentanții hotelierilor spun că timpii mari de așteptare îi pot determina pe mulți turiști să aleagă alte destinații, precum Albania sau Egiptul.
Mai mulți oameni din industria ospitalității susțin că problema era previzibilă și că autoritățile au fost avertizate încă din 2025 asupra riscului apariției unor blocaje după introducerea noului sistem european.
În lipsa unor soluții rapide, mulți localnici și reprezentanți ai autorităților cred că aglomerația de la granița Greciei va continua pe tot parcursul verii.