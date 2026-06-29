Cosmonautul care a călătorit în viitor cu 0,02 secunde: cum l-a făcut Einstein puțin mai tânăr pe Serghei Krikalev
Serghei Krikalev este unul dintre oamenii care au ajuns cel mai departe în viitor, chiar dacă diferența față de restul omenirii se măsoară într-o fracțiune aproape imposibil de imaginat: aproximativ 0,02 secunde.
Nu este vorba despre science-fiction sau despre o mașină a timpului, ci despre una dintre cele mai ciudate consecințe ale teoriei relativității formulate de Albert Einstein. După șase misiuni spațiale și un total de 803 zile petrecute pe orbită, viteza cu care Krikalev s-a deplasat prin spațiu a făcut ca timpul să treacă pentru el puțin diferit față de oamenii rămași pe Pământ, scrie Space Daily.
Cum funcționează călătoria în timp explicată de Einstein
În 1905, Einstein a publicat teoria relativității restrânse, care a schimbat complet modul în care oamenii înțelegeau timpul și spațiul. Una dintre concluziile sale era că timpul nu curge identic pentru toți observatorii.
Dacă un obiect se deplasează cu o viteză foarte mare față de altul, timpul trece diferit pentru cele două sisteme. Practic, un ceas aflat în mișcare rapidă va merge mai încet comparativ cu unul aflat într-un sistem staționar.
La vitezele obișnuite din viața de zi cu zi, efectul este atât de mic încât nu poate fi observat. Chiar și un avion de pasageri produce o diferență extrem de redusă. Situația se schimbă însă atunci când vorbim despre viteze apropiate de cea a luminii.
Un călător care s-ar deplasa cu 99% din viteza luminii ar experimenta timpul de aproximativ șapte ori mai lent decât cineva rămas pe Pământ. La 99,9% din viteza luminii, diferența ar deveni și mai spectaculoasă.
Stația Spațială Internațională nu se apropie nici pe departe de aceste viteze, dar se deplasează suficient de rapid pentru ca efectul să existe.
De ce este Serghei Krikalev unul dintre cei mai „avansați” oameni în viitor
ISS orbitează Pământul cu aproximativ 7,66 – 7,71 kilometri pe secundă, adică aproape 27.600 kilometri pe oră. Comparativ cu viteza luminii, aceasta este o valoare extrem de mică, aproximativ trei sutimi de miime din viteza maximă posibilă în univers.
Chiar și așa, efectul relativist se acumulează. Pentru un astronaut aflat aproximativ șase luni pe orbită, diferența ajunge la câteva milisecunde.
În cazul lui Serghei Krikalev, timpul total petrecut în spațiu a fost mult mai mare. Cele 803 zile adunate în șase misiuni au produs o diferență estimată de aproximativ 20 de milisecunde.
Calculul este simplu: la viteza orbitei joase a Pământului, dilatarea timpului este de aproximativ 28 de microsecunde pe zi. Înmulțit cu perioada totală petrecută în spațiu, rezultatul ajunge la aproximativ 0,02 secunde.
Asta înseamnă că, dacă Krikalev și o persoană de aceeași vârstă ar fi pornit în același moment, iar unul ar fi rămas pe Pământ și celălalt ar fi petrecut acei ani pe orbită, astronautul ar fi îmbătrânit cu câteva sutimi de secundă mai puțin.
Evident, nu este o diferență pe care omul o poate simți. Nu schimbă biologia, memoria sau experiența vieții. Dar reprezintă o demonstrație reală a faptului că timpul nu este o constantă universală, ci depinde de mișcare și gravitație.
Krikalev nu a călătorit în viitor în sensul spectaculos prezentat în filmele SF. El nu a sărit peste ani sau decenii. A experimentat doar o versiune extrem de mică, dar reală, a unui fenomen demonstrat de fizica modernă.
Partea fascinantă este că acest efect, despre care Einstein a vorbit acum mai bine de un secol, nu mai este doar o idee teoretică. Sateliții GPS, experimentele cu ceasuri atomice și chiar timpul „furat” de un cosmonaut rus pe orbită confirmă că universul funcționează într-un mod mult mai ciudat decât pare la prima vedere.