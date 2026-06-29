Cosmonautul care a călătorit în viitor cu 0,02 secunde: cum l-a făcut Einstein puțin mai tânăr pe Serghei Krikalev

Cum funcționează călătoria în timp explicată de Einstein

În 1905, Einstein a publicat teoria relativității restrânse, care a schimbat complet modul în care oamenii înțelegeau timpul și spațiul. Una dintre concluziile sale era că timpul nu curge identic pentru toți observatorii.

Dacă un obiect se deplasează cu o viteză foarte mare față de altul, timpul trece diferit pentru cele două sisteme. Practic, un ceas aflat în mișcare rapidă va merge mai încet comparativ cu unul aflat într-un sistem staționar.

La vitezele obișnuite din viața de zi cu zi, efectul este atât de mic încât nu poate fi observat. Chiar și un avion de pasageri produce o diferență extrem de redusă. Situația se schimbă însă atunci când vorbim despre viteze apropiate de cea a luminii.

Un călător care s-ar deplasa cu 99% din viteza luminii ar experimenta timpul de aproximativ șapte ori mai lent decât cineva rămas pe Pământ. La 99,9% din viteza luminii, diferența ar deveni și mai spectaculoasă.

Stația Spațială Internațională nu se apropie nici pe departe de aceste viteze, dar se deplasează suficient de rapid pentru ca efectul să existe.

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ISS orbitează Pământul cu aproximativ 7,66 – 7,71 kilometri pe secundă, adică aproape 27.600 kilometri pe oră. Comparativ cu viteza luminii, aceasta este o valoare extrem de mică, aproximativ trei sutimi de miime din viteza maximă posibilă în univers.

Chiar și așa, efectul relativist se acumulează. Pentru un astronaut aflat aproximativ șase luni pe orbită, diferența ajunge la câteva milisecunde.