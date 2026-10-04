Copiii internați luni întregi vor putea continua școala din spital. Cum vor fi organizate cursurile
O internare care durează săptămâni sau luni poate însemna pentru un copil nu doar tratamente și timp petrecut departe de casă, ci și o ruptură de școală, colegi și ritmul obișnuit de învățare. Pentru elevii care nu pot reveni o perioadă îndelungată în sala de clasă, educația va putea continua însă chiar în spital.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București lansează „Școala din spital”, o unitate de învățământ destinată copiilor și elevilor care, din cauza problemelor de sănătate, sunt internați pentru perioade lungi și nu pot participa la cursurile școlii unde sunt înscriși.
Lansarea oficială este programată pentru luni, 5 octombrie 2026, odată cu debutul noului an universitar. Proiectul își propune să reducă efectele pe care spitalizarea îndelungată le poate avea asupra educației și să limiteze riscul ca problemele medicale să ducă la întârzieri majore în pregătire sau chiar la abandon școlar.
Copiii vor învăța în funcție de starea lor de sănătate
„Școala din spital” nu presupune transferarea programului obișnuit dintr-o sală de clasă într-un salon. Lecțiile vor fi adaptate fiecărui elev, în funcție de starea sa de sănătate, nivelul de pregătire și capacitatea de efort din perioada tratamentului.
Activitățile educaționale vor fi susținute de cadre didactice selectate prin Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”. Copiii vor continua să studieze pe baza programei școlare naționale, însă ritmul și modul de desfășurare a activităților vor putea fi adaptate situației medicale.
Astfel, un copil aflat în tratament nu va trebui să țină pasul în aceleași condiții cu elevii care participă zilnic la cursuri. Programul educațional va putea ține cont de tratamente, investigații, perioade de recuperare și de cât efort poate depune elevul în fiecare etapă.
Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, spune că inițiativa urmărește să păstreze accesul la educație al copiilor chiar și în perioadele dificile provocate de problemele de sănătate. Școala poate reprezenta, în același timp, o legătură cu viața obișnuită pe care copilul o avea înainte de internare.
Zece spitale din București sunt implicate în proiect
Programul va funcționa pentru copiii internați în zece unități medicale din București. Printre acestea se numără Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.
În proiect sunt incluse și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.
Pentru funcționarea proiectului, UMF „Carol Davila” colaborează atât cu unitățile medicale, cât și cu instituțiile din sistemul de educație. La evenimentul de lansare sunt așteptați reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.
Internarea nu va mai însemna automat o pauză de la școală
Pentru un elev internat o perioadă scurtă, recuperarea câtorva lecții poate fi relativ ușoară. Situația este diferită în cazul copiilor care urmează tratamente de lungă durată și care pot lipsi de la școală săptămâni sau luni.
În astfel de cazuri, acumularea materiei pierdute poate îngreuna revenirea în colectiv și poate accentua diferențele față de colegi. Prin continuarea activităților școlare în timpul internării, copiii vor putea păstra contactul cu programa și vor avea șansa să revină mai ușor la școala lor atunci când starea de sănătate le permite.
Proiectul are și o componentă care depășește rezultatele școlare. Pentru un copil care petrece mult timp într-un spital, o lecție, o temă sau întâlnirea cu un profesor poate însemna și păstrarea unei rutine apropiate de cea de dinaintea îmbolnăvirii.
Prin „Școala din spital”, tratamentul medical și educația nu mai trebuie privite ca două drumuri care se exclud. Copiii pot continua să învețe în ritmul pe care starea lor de sănătate îl permite, astfel încât lunile petrecute în spital să nu devină automat și luni pierdute din parcursul lor școlar.