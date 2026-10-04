Copiii internați luni întregi vor putea continua școala din spital. Cum vor fi organizate cursurile

Lansarea oficială este programată pentru luni, 5 octombrie 2026, odată cu debutul noului an universitar. Proiectul își propune să reducă efectele pe care spitalizarea îndelungată le poate avea asupra educației și să limiteze riscul ca problemele medicale să ducă la întârzieri majore în pregătire sau chiar la abandon școlar.

Copiii vor învăța în funcție de starea lor de sănătate

„Școala din spital” nu presupune transferarea programului obișnuit dintr-o sală de clasă într-un salon. Lecțiile vor fi adaptate fiecărui elev, în funcție de starea sa de sănătate, nivelul de pregătire și capacitatea de efort din perioada tratamentului.

Activitățile educaționale vor fi susținute de cadre didactice selectate prin Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”. Copiii vor continua să studieze pe baza programei școlare naționale, însă ritmul și modul de desfășurare a activităților vor putea fi adaptate situației medicale.

Astfel, un copil aflat în tratament nu va trebui să țină pasul în aceleași condiții cu elevii care participă zilnic la cursuri. Programul educațional va putea ține cont de tratamente, investigații, perioade de recuperare și de cât efort poate depune elevul în fiecare etapă.

Rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga, spune că inițiativa urmărește să păstreze accesul la educație al copiilor chiar și în perioadele dificile provocate de problemele de sănătate. Școala poate reprezenta, în același timp, o legătură cu viața obișnuită pe care copilul o avea înainte de internare.

Zece spitale din București sunt implicate în proiect

Programul va funcționa pentru copiii internați în zece unități medicale din București. Printre acestea se numără Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

În proiect sunt incluse și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.