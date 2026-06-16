Contract pe perioadă determinată sau nedeterminată? Diferențele care îți pot influența salariul și drepturile

În practică, acest tip de contract este preferat atât de salariați, cât și de instituțiile financiare. Persoanele care au un contract pe perioadă nedeterminată întâmpină, de regulă, mai puține dificultăți atunci când solicită un credit bancar, deoarece veniturile sunt considerate mai predictibile.

Un alt avantaj este reprezentat de sentimentul de siguranță profesională. Angajatul știe că raportul de muncă nu expiră automat la o anumită dată, iar încetarea contractului se poate face doar în condițiile prevăzute de lege.

În plus, multe companii investesc mai mult în dezvoltarea profesională a angajaților care fac parte din echipe permanente, oferindu-le acces la cursuri, programe de perfecționare și oportunități de promovare.

Când este folosit contractul pe perioadă determinată

Contractul pe perioadă determinată este utilizat atunci când angajatorul are nevoie de personal pentru o perioadă limitată de timp.

Acesta poate fi întâlnit frecvent în cazul proiectelor temporare, al activităților sezoniere sau atunci când un salariat aflat în concediu trebuie înlocuit pentru o anumită perioadă.

Spre deosebire de contractul pe perioadă nedeterminată, acesta conține o dată clară de încetare. Odată ajuns la termen, raportul de muncă se încheie fără a mai fi necesare proceduri suplimentare.

Pentru unele persoane, acest tip de contract poate reprezenta o oportunitate de a intra mai ușor pe piața muncii sau de a acumula experiență profesională într-un anumit domeniu. De asemenea, poate fi avantajos pentru cei care își doresc flexibilitate și nu intenționează să rămână pe termen lung într-o anumită companie.