Contract pe perioadă determinată sau nedeterminată? Diferențele care îți pot influența salariul și drepturile
Atunci când își caută un loc de muncă, mulți români sunt atenți în primul rând la salariu, program și beneficiile oferite de angajator. Totuși, un detaliu la fel de important este tipul contractului individual de muncă. Alegerea dintre un contract pe perioadă determinată și unul pe perioadă nedeterminată poate avea efecte directe asupra stabilității profesionale, accesului la credite, perspectivelor de dezvoltare în companie și chiar asupra modului în care angajatul își poate planifica viitorul. Deși ambele forme de angajare sunt reglementate de legislația muncii și oferă drepturi esențiale salariaților, există diferențe importante care merită cunoscute înainte de semnarea unui contract.
Ce înseamnă contractul pe perioadă nedeterminată
Contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată reprezintă forma standard de angajare utilizată de majoritatea companiilor. Acesta nu are o dată prestabilită de încetare și oferă angajatului o stabilitate mai mare pe termen lung.
În practică, acest tip de contract este preferat atât de salariați, cât și de instituțiile financiare. Persoanele care au un contract pe perioadă nedeterminată întâmpină, de regulă, mai puține dificultăți atunci când solicită un credit bancar, deoarece veniturile sunt considerate mai predictibile.
Un alt avantaj este reprezentat de sentimentul de siguranță profesională. Angajatul știe că raportul de muncă nu expiră automat la o anumită dată, iar încetarea contractului se poate face doar în condițiile prevăzute de lege.
În plus, multe companii investesc mai mult în dezvoltarea profesională a angajaților care fac parte din echipe permanente, oferindu-le acces la cursuri, programe de perfecționare și oportunități de promovare.
Când este folosit contractul pe perioadă determinată
Contractul pe perioadă determinată este utilizat atunci când angajatorul are nevoie de personal pentru o perioadă limitată de timp.
Acesta poate fi întâlnit frecvent în cazul proiectelor temporare, al activităților sezoniere sau atunci când un salariat aflat în concediu trebuie înlocuit pentru o anumită perioadă.
Spre deosebire de contractul pe perioadă nedeterminată, acesta conține o dată clară de încetare. Odată ajuns la termen, raportul de muncă se încheie fără a mai fi necesare proceduri suplimentare.
Pentru unele persoane, acest tip de contract poate reprezenta o oportunitate de a intra mai ușor pe piața muncii sau de a acumula experiență profesională într-un anumit domeniu. De asemenea, poate fi avantajos pentru cei care își doresc flexibilitate și nu intenționează să rămână pe termen lung într-o anumită companie.
Salariul și beneficiile nu depind de durata contractului
O idee des întâlnită este aceea că angajații cu contract pe perioadă determinată ar avea automat salarii mai mici decât cei angajați permanent. În realitate, legislația muncii prevede tratament egal pentru salariații care ocupă aceleași funcții și desfășoară activități similare.
Astfel, salariul de bază, sporurile, programul de lucru, concediul de odihnă și celelalte drepturi trebuie acordate fără discriminare, indiferent de tipul contractului.
Cu toate acestea, în practică, diferențele pot apărea indirect. Angajații permanenți sunt uneori primii luați în calcul pentru promovări, majorări salariale sau beneficii suplimentare pe termen lung, în timp ce personalul angajat temporar poate avea acces limitat la anumite programe interne.
Din acest motiv, stabilitatea oferită de un contract pe perioadă nedeterminată este adesea percepută ca un avantaj important în evoluția profesională.
Ce trebuie să analizezi înainte de a semna un contract
Specialiștii recomandă ca, înainte de acceptarea unei oferte de muncă, angajații să analizeze cu atenție toate clauzele contractuale și să nu se concentreze exclusiv asupra salariului.
Durata contractului, perioada de probă, condițiile de încetare a raportului de muncă, programul de lucru și beneficiile oferite pot influența semnificativ experiența profesională.
În cazul contractelor pe perioadă determinată, este important ca salariatul să cunoască exact data expirării și posibilitățile de prelungire sau transformare într-un contract permanent.
Pe de altă parte, cei care semnează un contract pe perioadă nedeterminată trebuie să înțeleagă că acesta oferă o protecție suplimentară în ceea ce privește continuitatea locului de muncă, fără a elimina însă obligațiile profesionale asumate.
Alegerea între cele două variante depinde de obiectivele fiecărei persoane, de situația profesională și de planurile pe termen lung. Pentru unii, flexibilitatea unui contract temporar poate reprezenta soluția ideală, în timp ce pentru alții stabilitatea unui contract pe perioadă nedeterminată rămâne principalul criteriu în alegerea unui loc de muncă.