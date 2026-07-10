Conștiința umană ar putea avea legătură cu memoria de lucru. Noua ipoteză care încearcă să explice unul dintre cele mai mari mistere ale creierului

De ce uităm imediat după ce intrăm într-o altă cameră

Majoritatea oamenilor au trecut măcar o dată printr-o situație aparent banală: intră într-o încăpere și uită instantaneu de ce au venit acolo.

Acest fenomen, cunoscut drept „efectul ușii” (doorway effect), este studiat de ani buni de cercetători. Explicația are legătură cu modul în care funcționează memoria de lucru.

Aceasta reprezintă spațiul mental în care creierul păstrează informațiile necesare pe termen foarte scurt. Dacă pleci din sufragerie cu intenția de a lua cheile din dormitor, scopul este menținut în memoria de lucru. Însă, în momentul în care intri într-un nou spațiu, creierul începe să proceseze informațiile din noul mediu și elimină mai ușor datele care nu mai par prioritare.

Din perspectivă evolutivă, acest mecanism ar putea fi chiar util. Atunci când intrăm într-un loc nou, este important să observăm rapid eventualele pericole sau schimbări din jur, chiar dacă asta înseamnă să uităm temporar ce aveam de făcut.

Memoria de lucru este surprinzător de limitată

Deși are acces la informații provenite din vedere, auz, miros, memorie pe termen lung și limbaj, memoria de lucru poate păstra simultan doar o cantitate redusă de informații.

Ani la rând, oamenii de știință au considerat că aceasta dispune de aproximativ patru „locuri” disponibile pentru stocarea informațiilor. Cercetări mai recente sugerează însă că situația este mai complexă.

În locul unui număr fix de „sloturi”, memoria de lucru pare să funcționeze mai degrabă ca o resursă flexibilă. Ea poate reține multe informații simple în același timp sau doar unul-două elemente foarte complexe.