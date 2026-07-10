Conștiința umană ar putea avea legătură cu memoria de lucru. Noua ipoteză care încearcă să explice unul dintre cele mai mari mistere ale creierului
Conștiința este una dintre cele mai fascinante enigme ale științei moderne. Deși cercetătorii înțeleg tot mai bine modul în care funcționează creierul, încă nu există un răspuns clar la întrebarea fundamentală: cum apare experiența conștientă?
O ipoteză care câștigă tot mai mult teren în psihologie și neuroștiințe susține că răspunsul s-ar putea ascunde în memoria de lucru, sistemul care păstrează temporar informațiile de care avem nevoie pentru activitățile desfășurate în prezent. De la simplul gest de a căuta cheile prin casă până la rezolvarea unor probleme complexe, memoria de lucru este implicată în aproape orice acțiune conștientă, scrie Scientific American.
De ce uităm imediat după ce intrăm într-o altă cameră
Majoritatea oamenilor au trecut măcar o dată printr-o situație aparent banală: intră într-o încăpere și uită instantaneu de ce au venit acolo.
Acest fenomen, cunoscut drept „efectul ușii” (doorway effect), este studiat de ani buni de cercetători. Explicația are legătură cu modul în care funcționează memoria de lucru.
Aceasta reprezintă spațiul mental în care creierul păstrează informațiile necesare pe termen foarte scurt. Dacă pleci din sufragerie cu intenția de a lua cheile din dormitor, scopul este menținut în memoria de lucru. Însă, în momentul în care intri într-un nou spațiu, creierul începe să proceseze informațiile din noul mediu și elimină mai ușor datele care nu mai par prioritare.
Din perspectivă evolutivă, acest mecanism ar putea fi chiar util. Atunci când intrăm într-un loc nou, este important să observăm rapid eventualele pericole sau schimbări din jur, chiar dacă asta înseamnă să uităm temporar ce aveam de făcut.
Memoria de lucru este surprinzător de limitată
Deși are acces la informații provenite din vedere, auz, miros, memorie pe termen lung și limbaj, memoria de lucru poate păstra simultan doar o cantitate redusă de informații.
Ani la rând, oamenii de știință au considerat că aceasta dispune de aproximativ patru „locuri” disponibile pentru stocarea informațiilor. Cercetări mai recente sugerează însă că situația este mai complexă.
În locul unui număr fix de „sloturi”, memoria de lucru pare să funcționeze mai degrabă ca o resursă flexibilă. Ea poate reține multe informații simple în același timp sau doar unul-două elemente foarte complexe.
Acest lucru explică de ce este mai ușor să memorăm grupuri familiare de litere sau cifre decât șiruri complet aleatorii. Creierul organizează automat informațiile în „blocuri”, economisind astfel resurse.
Tot această capacitate redusă explică și de ce uităm atât de repede anumite lucruri. Atunci când apar informații noi, cele vechi pot fi eliminate aproape instantaneu pentru a face loc altora.
Ar putea memoria de lucru să fie sursa conștiinței?
Aici începe partea care îi fascinează pe neurologi și filosofi. Mai multe teorii moderne susțin că informațiile aflate în memoria de lucru sunt cele care devin conștiente. Una dintre cele mai influente este teoria Global Neuronal Workspace, potrivit căreia conștiința apare atunci când anumite informații sunt distribuite către numeroase regiuni ale creierului și devin disponibile pentru diferite procese cognitive.
Cu alte cuvinte, nu orice informație procesată de creier ajunge în conștiință. Ea trebuie mai întâi să fie selectată prin atenție și menținută în memoria de lucru.
Acest lucru poate explica de ce, atunci când cineva ne întrerupe în timp ce încercăm să memorăm un număr de telefon, informația dispare aproape imediat. În clipa în care atenția este mutată către altceva, conținutul memoriei de lucru este înlocuit, iar experiența conștientă se schimbă odată cu el.
Experimente celebre au arătat chiar că persoane care vorbeau la telefon nu au observat un clovn pe monociclu traversând curtea prin fața lor, deși acesta era perfect vizibil. Cercetătorii consideră că atenția concentrată asupra conversației a împiedicat informația vizuală să ajungă în conștiință.
Nu toți cercetătorii sunt convinși
Legătura dintre memoria de lucru și conștiință este însă departe de a fi demonstrată definitiv. Unii specialiști susțin că experiența conștientă este mult prea bogată pentru a încăpea în capacitatea limitată a memoriei de lucru. Atunci când privim un peisaj, de exemplu, avem impresia că percepem simultan cerul, copacii, păsările, sunetele și mirosurile din jur.
Susținătorii teoriei răspund că această senzație este doar o iluzie. În realitate, atenția se mută extrem de rapid între diferite elemente, iar creierul creează impresia unei experiențe complete și continue.
Există și cercetări care sugerează că anumite informații pot fi păstrate temporar în memoria de lucru fără ca persoana să fie conștientă de ele. În unele experimente, participanții au reușit să folosească informații prezentate pentru doar câteva miimi de secundă, deși au declarat că nu le-au văzut niciodată.