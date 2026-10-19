Comunele mici ar putea dispărea în forma actuală de pe harta României. Ce se schimbă pentru locuitori dacă două localități fuzionează

Programul Guvernului Niculescu introduce două variante. Prima presupune crearea unor consorții administrative: localitățile rămân distincte, dar folosesc împreună servicii precum urbanismul, contabilitatea, achizițiile, IT-ul, resursele umane sau atragerea fondurilor europene.

A doua merge mai departe și permite fuziunea voluntară. Două sau mai multe comune s-ar putea transforma într-o singură unitate administrativ-teritorială, în urma procedurilor legale. Programul promite bonusuri pentru investiții localităților care aleg această cale și menținerea punctelor locale prin care cetățenii pot avea acces la servicii publice.

Asta nu înseamnă că 429 de comune vor dispărea automat de pe hartă. Numărul reprezintă UAT-urile cu până la 1.500 de locuitori cărora programul le acordă prioritate la finanțare în cazul comasării voluntare.

Primele comune care vor să se unească

Un exemplu concret există deja în Timiș. Comunele Fibiș și Mașloc și-au anunțat intenția de a fuziona și de a forma o singură comună. Consiliul Județean Timiș a propus stimulente cuprinse între 10 și 20 de milioane de lei pentru comunele care aleg voluntar comasarea.

Banii ar urma să fie folosiți pentru investiții, nu reprezintă pur și simplu o recompensă acordată primăriilor.

Fuziunea nu poate fi însă decisă peste noapte de doi primari. Procesul trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege și presupune consultarea populației prin referendum. În cazul Fibiș-Mașloc, autoritățile au anunțat explicit organizarea unui astfel de vot.

De unde ar putea veni economiile pentru buget

Miza reformei este și financiară. O comună foarte mică are propria structură administrativă și cheltuieli necesare funcționării acesteia. Dacă două administrații se unesc sau împart anumite servicii, unele costuri și funcții care se suprapun pot fi reduse.