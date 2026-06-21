Comunele din România mai mari decât multe orașe. Au zeci de mii de locuitori și o duc bine din punct de vedere economic
În timp ce multe orașe mici din România se confruntă cu scăderea populației și cu lipsa investițiilor, mai multe comune aflate în apropierea marilor centre economice au ajuns să numere zeci de mii de locuitori și să genereze venituri comparabile cu cele ale unor municipii. Dezvoltarea imobiliară, investițiile private și apropierea de marile orașe le-au transformat în adevărate motoare economice regionale.
De ce au devenit aceste comune atât de puternice economic
Dincolo de creșterea populației, ceea ce diferențiază aceste comune de multe orașe din România este puterea lor economică. În ultimii ani, ele au atras investiții în logistică, producție, retail, servicii și dezvoltare imobiliară, ceea ce a dus la creșterea veniturilor locale și la majorarea bugetelor primăriilor.
În multe cazuri, locuitorii lucrează în marile orașe din apropiere, unde salariile sunt peste media națională, însă plătesc taxe și impozite locale în comunele în care s-au mutat. Acest lucru a permis administrațiilor locale să investească în școli, drumuri, rețele de utilități și proiecte de modernizare.
Potrivit datelor economice din ultimii ani, județele Cluj, Timiș, Iași și Ilfov continuă să se afle printre cele mai puternice economii locale din România, iar comunele aflate în zonele metropolitane beneficiază direct de această dezvoltare.
Florești, simbolul dezvoltării din jurul Clujului
Situată lângă Cluj-Napoca, Florești a devenit una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din țară. Numeroase companii din IT, servicii și industrie activează în zona metropolitană clujeană, iar veniturile ridicate au alimentat cererea pentru locuințe.
În prezent, comuna găzduiește centre comerciale, clădiri de birouri, spații logistice și sute de afaceri locale. Deși statutul administrativ este încă cel de comună, economia locală este comparabilă cu cea a unor municipii importante din România.
Chiajna profită de apropierea de București
În Ilfov, Chiajna a devenit una dintre principalele destinații pentru cei care lucrează în București și caută locuințe mai accesibile. Dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale a atras investiții în comerț, servicii și infrastructură.
În ultimii ani au apărut supermarketuri, clinici private, săli de sport și numeroase afaceri orientate către populația aflată în continuă creștere. Bugetul local a crescut semnificativ față de perioada în care comuna avea doar câteva mii de locuitori.
Miroslava, unul dintre polii industriali ai Moldovei
Dintre toate comunele din clasament, Miroslava este poate cel mai bun exemplu al modului în care investițiile pot transforma o localitate. Parcul Industrial Miroslava a atras zeci de companii și investiții de sute de milioane de euro în ultimii ani.
Mii de oameni lucrează în firmele din zonă, iar autoritățile locale au investit constant în drumuri, rețele de apă și canalizare, școli și servicii publice. În prezent, comuna este considerată una dintre cele mai prospere localități din regiunea Moldovei.
Dumbrăvița și Giroc, avantajul Timișoarei
În vestul țării, Dumbrăvița și Giroc profită de dezvoltarea economică a Timișoarei, unul dintre cele mai importante centre industriale și tehnologice din România.
Prezența companiilor multinaționale, a zonelor industriale și a sectorului IT a atras mii de familii către aceste comune. În multe cartiere noi, prețurile locuințelor se apropie deja de cele din orașul vecin, semn că cererea rămâne foarte ridicată.
Comune care depășesc multe orașe
Paradoxal, în timp ce unele localități declarate orașe după 1990 au rămas dependente de agricultură și au pierdut populație, aceste comune continuă să crească de la an la an. Ele atrag investiții, creează locuri de muncă și generează venituri consistente pentru bugetele locale.
În 2026, fenomenul pare departe de a se opri. Tot mai mulți români aleg să se mute în zonele metropolitane din jurul marilor orașe, iar comune precum Florești, Chiajna, Miroslava, Dumbrăvița sau Giroc demonstrează că dezvoltarea economică nu depinde neapărat de statutul administrativ, ci de capacitatea unei localități de a atrage oameni, afaceri și investiții.