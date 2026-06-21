Comunele din România mai mari decât multe orașe. Au zeci de mii de locuitori și o duc bine din punct de vedere economic

În multe cazuri, locuitorii lucrează în marile orașe din apropiere, unde salariile sunt peste media națională, însă plătesc taxe și impozite locale în comunele în care s-au mutat. Acest lucru a permis administrațiilor locale să investească în școli, drumuri, rețele de utilități și proiecte de modernizare.

Potrivit datelor economice din ultimii ani, județele Cluj, Timiș, Iași și Ilfov continuă să se afle printre cele mai puternice economii locale din România, iar comunele aflate în zonele metropolitane beneficiază direct de această dezvoltare.

Florești, simbolul dezvoltării din jurul Clujului

Situată lângă Cluj-Napoca, Florești a devenit una dintre cele mai dinamice piețe imobiliare din țară. Numeroase companii din IT, servicii și industrie activează în zona metropolitană clujeană, iar veniturile ridicate au alimentat cererea pentru locuințe.

În prezent, comuna găzduiește centre comerciale, clădiri de birouri, spații logistice și sute de afaceri locale. Deși statutul administrativ este încă cel de comună, economia locală este comparabilă cu cea a unor municipii importante din România.

Chiajna profită de apropierea de București

În Ilfov, Chiajna a devenit una dintre principalele destinații pentru cei care lucrează în București și caută locuințe mai accesibile. Dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale a atras investiții în comerț, servicii și infrastructură.

În ultimii ani au apărut supermarketuri, clinici private, săli de sport și numeroase afaceri orientate către populația aflată în continuă creștere. Bugetul local a crescut semnificativ față de perioada în care comuna avea doar câteva mii de locuitori.

Miroslava, unul dintre polii industriali ai Moldovei

Dintre toate comunele din clasament, Miroslava este poate cel mai bun exemplu al modului în care investițiile pot transforma o localitate. Parcul Industrial Miroslava a atras zeci de companii și investiții de sute de milioane de euro în ultimii ani.