De ce un ulei bun pentru un compresor poate fi nepotrivit în altul

Compresorul are nevoie de lubrifiere, iar o parte din ulei circulă odată cu agentul prin instalație. Într-un ansamblu electric de înaltă tensiune, constructorul specifică un produs cu caracteristici potrivite construcției respective. Denso, de exemplu, indică ND-oil 11 pentru anumite compresoare electrice. Exemplul explică de ce apare o cerință specială; el nu transformă produsul într-o alegere universală pentru orice hibrid.

La cumpărarea unei piese recondiționate, întreabă și cu ce lubrifiant a fost pregătită. Marcajul de pe compresor ajută la identificare, dar nu îți spune ce a fost introdus în el la o intervenție anterioară.

Într-un sistem pentru care se cere un ulei cu proprietăți izolatoare, contaminarea cu altă formulă poate reduce rezistența de izolație. O problemă poate apărea și fără un zgomot mecanic evident. Invers, o eroare de izolație nu dovedește că uleiul a fost schimbat greșit. Instalația de înaltă tensiune are mai multe componente, iar informațiile despre lucrările anterioare trebuie puse lângă verificările electrice făcute conform procedurii modelului.

Ce întrebi înainte să lași mașina la intervenție

Cere confirmarea tipului de compresor, a specificației exacte de ulei și a echipamentului folosit pentru lucrări pe hibride și electrice. Reziduuri de ulei pot rămâne în furtunurile sau în sistemul de dozare ale unei stații de service; relevantă este procedura atelierului prin care previne contaminarea. Dacă se înlocuiește compresorul, cere să fie urmărită și cantitatea de ulei cerută, inclusiv ce conține din fabrică piesa de schimb. O dozare făcută din reflex nu ține cont de cât ulei a rămas în circuit.

Dacă răcirea a dispărut după o reparație ori a apărut o avertizare de sistem hibrid, comunică exact intervenția și păstrează documentele cu consumabilele. Faptul că motorul termic e oprit nu înseamnă că partea electrică a mașinii este izolată. Verificarea compresorului și a circuitului de înaltă tensiune trebuie făcută de personal calificat, cu documentația modelului. Pentru tine, un răspuns de tipul „știm ce agent frigorific folosește” e doar începutul: întreabă ce ulei cere compresorul și cum se asigură atelierul că îl folosește pe cel corect.