Companiile cripto apropiate de Trump se pregătesc de anchete. Democrații cer deja documente

Companiile au termen până pe 4 ianuarie să trimită documentele

Senatorul Richard Blumenthal, care urmează să preia conducerea Subcomisiei permanente pentru investigații a Senatului, a trimis pe 5 noiembrie notificări către mai multe entități care nu au cooperat cu investigațiile sale. Lista include World Liberty Financial, Fight Fight Fight LLC, compania asociată monedei $TRUMP, precum și Binance și Tether.

Blumenthal cere transmiterea voluntară a informațiilor până la 4 ianuarie 2027. În lipsa unui răspuns, subcomisia va lua în calcul alte instrumente pentru obținerea documentelor. Demersul privește anchete deja deschise, care ar putea primi un nou impuls odată cu schimbarea conducerii Congresului.

Investigația privind World Liberty Financial și moneda $TRUMP a început în mai 2025. Printre motive s-a numărat promovarea unei cine private cu președintele pentru deținătorii unor cantități mari de tokenuri, situație care a ridicat întrebări despre cumpărarea accesului la puterea politică.

De ce sunt urmărite afacerile cripto ale familiei Trump

Democrații vor să afle dacă relațiile comerciale ale familiei prezidențiale au influențat deciziile administrației și dacă investițiile unor parteneri străini au creat conflicte de interese. Acestea sunt suspiciunile invocate de inițiatorii investigațiilor. Solicitarea documentelor nu dovedește, în sine, încălcarea legii.

World Liberty Financial are legături comerciale directe cu familia președintelui, iar veniturile raportate de Trump din proiectele cripto au alimentat deja disputa. Compania promovează inclusiv USD1, o criptomonedă de tip stablecoin, concepută pentru a putea fi răscumpărată la paritatea de un dolar. Firma afirmă că aceasta este susținută de rezerve în dolari și instrumente financiare asociate datoriei guvernamentale americane.

Audierile pot aduce răspunsuri, dar nu țin locul unui proces

În Camera Reprezentanților, Robert Garcia, așteptat să preia conducerea comisiei de supraveghere, a declarat într-un interviu pentru PBS că afacerile familiei Trump vor fi o prioritate. Echipa sa se pregătește de mai multe luni pentru investigații, inclusiv asupra proiectelor cripto.

Comisiile pot organiza audieri și pot folosi citații pentru a cere mărturii sau documente, în limitele atribuțiilor legislative. Congresul nu judecă însă dosare penale și nu pronunță condamnări, distincție explicată și în jurisprudența Curții Supreme. Casa Albă a respins acuzațiile de nereguli, iar republicanii au prezentat investigațiile anunțate drept demersuri motivate politic.