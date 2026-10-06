Coada robotică care te ține pe picioare. Invenția japoneză care ar putea ajuta vârstnicii și muncitorii să-și păstreze echilibrul

O invenție neobișnuită dezvoltată în Japonia readuce în atenție o idee care pare desprinsă din science-fiction: o coadă robotică purtată de oameni pentru a-i ajuta să-și păstreze echilibrul. Proiectul, denumit Arque, a fost realizat de cercetători de la Keio University și folosește un principiu simplu, inspirat direct din lumea animalelor. Atunci când corpul se înclină într-o direcție, coada se deplasează în cealaltă și ajută la redistribuirea greutății. Dispozitivul a revenit recent în atenție după ce imagini cu el au fost distribuite pe X, însă prototipul original a fost prezentat încă din 2019.

Ideea ar putea părea extravagantă, dar are în spate o problemă cât se poate de serioasă. Cercetătorii au avut în vedere inclusiv utilizarea dispozitivului de către persoanele în vârstă, care pot avea dificultăți în menținerea echilibrului, dar și de către muncitorii care transportă greutăți și al căror centru de greutate se modifică în timpul activității.

Cum funcționează coada robotică Arque

Arque are aproximativ un metru lungime și este construită din mai multe segmente articulate, astfel încât să poată imita mișcarea unei cozi naturale. Cercetătorii s-au inspirat inclusiv din structura cozii căluțului de mare, care combină flexibilitatea cu rezistența.

În interiorul sistemului sunt integrați mușchi artificiali pneumatici, controlați astfel încât coada să se poată deplasa în diferite direcții. Practic, atunci când utilizatorul își mută corpul spre stânga sau dreapta, dispozitivul se poate mișca în sens opus și poate genera un efect de contrabalansare.

🇯🇵 Japanese engineers built a robotic tail to help humans stay on their feet. When you lean one way, the tail swings the other, shifting your weight and helping you balance like an animal uses its tail. It was designed with Japan’s aging population in mind, but could also help people carrying heavy loads. Still just a prototype, but having a tail might actually be useful after all. Writer: Daniyal https://t.co/Z5FqGU01Ko — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 5, 2026

Același principiu este folosit de numeroase animale pentru a-și controla mișcarea atunci când aleargă, sar sau își schimbă rapid direcția. Inginerii încearcă, în acest caz, să transforme o caracteristică biologică într-un element de robotică purtabilă.

Arque nu trebuie însă confundată cu un exoschelet clasic. În timp ce multe exoschelete robotice au rolul de a crește forța utilizatorului sau de a reduce efortul muscular, coada japoneză este proiectată în primul rând pentru controlul echilibrului și al impulsului corpului.

De ce Japonia caută soluții robotice pentru vârstnici

Unul dintre principalele scenarii discutate de echipa din spatele Arque este folosirea unor astfel de dispozitive de către persoane care au probleme de stabilitate. Japonia este una dintre țările unde îmbătrânirea populației a accelerat dezvoltarea tehnologiilor de asistență, de la sisteme pentru deplasare până la roboți utilizați în centrele de îngrijire.

Industria niponă testează deja numeroase soluții prin care roboții pot ajuta persoanele vârstnice, inclusiv sisteme capabile să ofere sprijin fizic, să transporte obiecte sau să preia anumite activități repetitive.

În cazul Arque, cercetătorii au vrut să vadă dacă adăugarea unui element artificial corpului uman poate îmbunătăți stabilitatea fără ca persoana să fie nevoită să folosească permanent un cadru de mers sau un alt dispozitiv extern.

Asta nu înseamnă însă că prototipul poate preveni căderile sau că este deja pregătit pentru utilizare medicală. Proiectul este experimental și nu există dovezi că sistemul ar fi fost validat clinic pentru persoanele în vârstă.

Ar putea ajuta și oamenii care transportă greutăți

Utilitatea unei cozi robotice nu se limitează la zona medicală. Un alt scenariu analizat este cel industrial, acolo unde angajații ridică sau transportă obiecte grele. Atunci când o persoană ține o greutate mare în brațe, centrul de greutate al corpului se deplasează, iar riscul de dezechilibru poate crește.

O coadă robotică activă ar putea compensa parțial această schimbare printr-o mișcare în direcția opusă. Ideea se înscrie în tendința mai amplă de folosire a tehnologiilor robotice pentru muncitori, mai ales în fabrici, depozite și alte medii în care efortul fizic este ridicat.

Japonia are un interes special pentru astfel de sisteme și din cauza deficitului de forță de muncă. În tot mai multe domenii, roboții preiau activități greu de acoperit cu personal, iar tehnologiile care îi asistă direct pe angajați sunt considerate o direcție complementară automatizării.

Deocamdată este doar un prototip

Chiar dacă imaginile cu Arque au redevenit virale în 2026, dispozitivul nu este o invenție lansată în acest an și nici un produs comercial pe care îl poți cumpăra. Proiectul a fost prezentat inițial în 2019 și a rămas în zona de cercetare.

Una dintre limitările prototipului este sistemul pneumatic necesar pentru mișcarea cozii. Pentru ca o astfel de tehnologie să poată fi folosită în mod curent, dispozitivul ar trebui să devină mai compact, mai ușor și mai simplu de alimentat.

Chiar și în această formă, proiectul arată cât de mult se schimbă modul în care inginerii privesc robotica. Nu mai este vorba doar despre construirea unor mașini care să lucreze separat de oameni, ci și despre dispozitive care pot extinde direct capacitățile corpului uman.

Ideea unei cozi artificiale poate părea amuzantă la prima vedere, dar principiul din spatele ei este cât se poate de serios. Dacă tehnologia va putea fi miniaturizată și adaptată pentru utilizarea zilnică, o caracteristică pe care oamenii au pierdut-o de-a lungul evoluției ar putea reveni sub o formă complet nouă: una robotică.