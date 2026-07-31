Clueless se întoarce după 31 de ani. Alicia Silverstone revine în rolul care a transformat-o într-o vedetă
Unul dintre cele mai iubite filme ale anilor ’90 va continua sub forma unui serial. Alicia Silverstone își va relua rolul lui Cher Horowitz, adolescenta bogată, optimistă și mereu preocupată de viețile celor din jur. Potrivit Variety, Paramount+ a comandat un prim sezon format din șase episoade, iar filmările sunt programate să înceapă în 2027, la Los Angeles.
Noul serial va continua povestea filmului Clueless, lansat în 1995. Acțiunea se va desfășura în prezent, iar Cher nu va mai fi eleva populară din Beverly Hills. Personajul a devenit o femeie de afaceri de succes și o mamă care credea că a înțeles toate provocările vieții de adult.
Cher Horowitz se confruntă cu o nouă generație
Povestea se va schimba odată cu intrarea fiicei sale la liceu. Cher descoperă că experiența acumulată în afaceri și în viața personală nu o ajută neapărat să înțeleagă un adolescent. Relația cu fiica sa o va face să se simtă din nou complet „clueless”, adică dezorientată.
Premisa păstrează legătura cu filmul original, dar mută conflictul într-o etapă diferită a vieții. Cher era convinsă în adolescență că poate rezolva problemele tuturor. Organiza întâlniri, schimba ținute și încerca să controleze relațiile celor din jur. Acum va trebui să accepte că propria fiică nu poate fi tratată ca unul dintre proiectele sale.
Alicia Silverstone va fi și producător executiv. Actrița a rămas asociată puternic cu rolul lui Cher, chiar dacă a apărut ulterior în numeroase filme și seriale. Publicul a putut să o vadă recent și în Bugonia, filmul lui Yorgos Lanthimos, unde a avut un personaj foarte diferit de adolescenta elegantă din Clueless.
Echipa originală revine pentru continuarea serialului
Scenariul este scris de Josh Schwartz, Stephanie Savage și Jordan Weiss. Schwartz și Savage sunt cunoscuți pentru producții precum Gossip Girl și The O.C., seriale construite în jurul adolescenților privilegiați, al conflictelor romantice și al diferențelor dintre aparență și realitate.
Amy Heckerling, scenarista și regizoarea filmului din 1995, va participa la proiect în calitate de producător executiv. Robert Lawrence, producătorul lungmetrajului original, este implicat la rândul său. Serialul va fi realizat exclusiv de CBS Studios, companie aflată în portofoliul Paramount.
Proiectul fusese dezvoltat inițial pentru Peacock. Platforma a renunțat însă la el în aprilie 2026. Paramount+ a preluat ulterior producția și a comandat direct șase episoade. Mutarea este una firească, deoarece filmul original a fost lansat de Paramount Pictures.
Majoritatea producțiilor originale Paramount+ sunt distribuite în România prin SkyShowtime. Platforma oferă deja numeroase filme și seriale produse de Paramount. Deocamdată, nu a fost confirmat oficial unde va putea fi urmărit noul Clueless în țara noastră.
Filmul din 1995 a devenit un simbol al culturii pop
Clueless a avut premiera în 1995 și este inspirat liber din romanul Emma, scris de Jane Austen. Acțiunea a fost mutată însă în Beverly Hills-ul anilor ’90. În locul aristocrației britanice, filmul urmărea adolescenți bogați, preocupați de popularitate, modă și relații.
Din distribuție au făcut parte Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer și Dan Hedaya. Nu a fost anunțat dacă Paul Rudd va reveni în rolul lui Josh. Actorul a devenit între timp una dintre vedetele Universului Cinematografic Marvel, fiind cunoscut publicului larg datorită personajului din filmele Ant-Man.
Filmul a avut deja o adaptare pentru televiziune, difuzată între 1996 și 1999. Serialul a avut trei sezoane, însă Cher a fost interpretată de Rachel Blanchard, nu de Alicia Silverstone. Stacey Dash, Donald Faison și Elisa Donovan și-au reluat atunci personajele.
Noua producție va avea însă avantajul revenirii actriței care a definit personajul. Cher Horowitz a rămas memorabilă prin ținutele sale, replicile ironice și optimismul aproape imposibil de zdruncinat. După 31 de ani, serialul va arăta dacă aceasta poate păstra aceeași energie atunci când problema pe care încearcă să o rezolve este propria familie.