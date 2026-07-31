Clueless se întoarce după 31 de ani. Alicia Silverstone revine în rolul care a transformat-o într-o vedetă

Cher Horowitz se confruntă cu o nouă generație

Povestea se va schimba odată cu intrarea fiicei sale la liceu. Cher descoperă că experiența acumulată în afaceri și în viața personală nu o ajută neapărat să înțeleagă un adolescent. Relația cu fiica sa o va face să se simtă din nou complet „clueless”, adică dezorientată.

Premisa păstrează legătura cu filmul original, dar mută conflictul într-o etapă diferită a vieții. Cher era convinsă în adolescență că poate rezolva problemele tuturor. Organiza întâlniri, schimba ținute și încerca să controleze relațiile celor din jur. Acum va trebui să accepte că propria fiică nu poate fi tratată ca unul dintre proiectele sale.

Alicia Silverstone va fi și producător executiv. Actrița a rămas asociată puternic cu rolul lui Cher, chiar dacă a apărut ulterior în numeroase filme și seriale. Publicul a putut să o vadă recent și în Bugonia, filmul lui Yorgos Lanthimos, unde a avut un personaj foarte diferit de adolescenta elegantă din Clueless.

Echipa originală revine pentru continuarea serialului

Scenariul este scris de Josh Schwartz, Stephanie Savage și Jordan Weiss. Schwartz și Savage sunt cunoscuți pentru producții precum Gossip Girl și The O.C., seriale construite în jurul adolescenților privilegiați, al conflictelor romantice și al diferențelor dintre aparență și realitate.

Amy Heckerling, scenarista și regizoarea filmului din 1995, va participa la proiect în calitate de producător executiv. Robert Lawrence, producătorul lungmetrajului original, este implicat la rândul său. Serialul va fi realizat exclusiv de CBS Studios, companie aflată în portofoliul Paramount.

Proiectul fusese dezvoltat inițial pentru Peacock. Platforma a renunțat însă la el în aprilie 2026. Paramount+ a preluat ulterior producția și a comandat direct șase episoade. Mutarea este una firească, deoarece filmul original a fost lansat de Paramount Pictures.

Majoritatea producțiilor originale Paramount+ sunt distribuite în România prin SkyShowtime. Platforma oferă deja numeroase filme și seriale produse de Paramount. Deocamdată, nu a fost confirmat oficial unde va putea fi urmărit noul Clueless în țara noastră.