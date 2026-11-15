Clapete de turbulență din admisie cu tija desprinsă: când eroarea de poziție vine din mecanism, nu din actuator

O articulație uzată poate căpăta joc înainte să se desprindă complet. La început, mecanismul poate răspunde doar pe o porțiune a cursei, iar eroarea să apară și să dispară. Dacă tija cade, actuatorul poate fi auzit sau chiar văzut mișcându-se, în timp ce axul clapetelor rămâne nemișcat. Un buletin tehnic pentru anumite motoare Vauxhall descrie tocmai o astfel de verificare și enumeră, printre cauze, un pivot desprins de pe pârghie. În practică, acesta este un motiv bun să verifici legătura mecanică înainte de a comanda actuatorul.

Un cod precum P2015 poate semnala o poziție neplauzibilă sau o abatere față de domeniul așteptat. El nu identifică singur piesa defectă. Contează unde se află senzorul și ce anume măsoară. Dacă citește poziția actuatorului, o valoare care se schimbă pe tester nu dovedește că axul clapetelor îl urmează. Nici simptomele nu tranșează cazul: uneori observi ezitări sau pierdere de putere, alteori martorul din bord e primul lucru care îți atrage atenția.

Ce verifici înainte să pui tija la loc sau să cumperi piese

La service, verificarea utilă este să se compare poziția comandată cu cea raportată, dacă testerul oferă aceste date, și să se urmărească mișcarea reală a pârghiilor în timpul testului activ, dacă mecanismul este vizibil. Merită inspectate ambele capete ale tijei, pivoții, limitele de cursă și jocul axului. Tipul actuatorului dictează verificările următoare: alimentare, conector și cablaj la unul electric, respectiv furtunuri și comanda cu vacuum la un sistem pneumatic. Simplul zgomot al motorului electric nu spune nici dacă acesta parcurge cursa completă, nici dacă mișcarea ajunge la clapete.

Dacă tija a sărit, întrebarea importantă este de ce. Când cauza este doar o articulație uzată, iar axul se mișcă liber și fără joc excesiv, o tijă sau o pârghie disponibilă separat poate fi suficientă, dacă documentația permite reparația. Dacă una dintre clapete agață, axul are joc sau pivotul s-a rupt din corpul galeriei, o tijă nouă poate repeta soarta celei vechi. Întreabă ce s-a constatat la mecanism înainte să aprobi înlocuirea întregii galerii. După intervenție, urmează adaptarea dacă producătorul o cere și o nouă verificare a cursei, nu doar ștergerea erorii. Așa afli dacă a fost refăcută legătura între comandă și clapete sau dacă martorul a dispărut doar până la următorul drum.