Cine este Sarah Maria Rizea, românca devenită Miss Italia 2026. Are 18 ani și aproximativ 100 de medalii în palmares
Sarah Maria Rizea, o tânără de 18 ani cu părinți români, a câștigat titlul Miss Italia 2026, după o finală în care a concurat alături de alte 15 candidate. Dincolo de apariția pe podiumul concursului de frumusețe, noua Miss Italia are un parcurs mai puțin obișnuit: este sportivă de performanță și membră a echipei naționale de înot artistic a Italiei.
Finala celei de-a 80-a ediții a competiției s-a desfășurat la Castelul Santa Severa. Rizea a intrat în concurs reprezentând regiunea Liguria, după ce obținuse anterior titlul Miss Liguria. În clasamentul final, ea le-a devansat pe Michela Meli, reprezentanta regiunii Lazio, și pe Sara Genova, din Calabria.
Cine este Sarah Maria Rizea
Sarah Maria Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, în Italia. Părinții ei sunt români, iar tânăra locuiește în prezent la Vado Ligure, în provincia Savona. Are 1,72 metri înălțime, iar până acum viața sa s-a împărțit în mare parte între școală, antrenamente și competiții sportive.
În 2026, a absolvit un liceu cu profil lingvistic și a ales să își continue studiile la facultate, înscriindu-se la Psihologie. În paralel, și-a continuat activitatea în sportul de performanță, domeniu în care a început să obțină rezultate importante cu mult înainte de participarea la Miss Italia.
Tânăra face parte din echipa națională de înot artistic și din Fiamme Oro, grupul sportiv al Poliției de Stat din Italia. Primii pași în sportul de performanță i-a făcut la Aquatica Torino, iar ulterior a ajuns să participe la competiții internaționale.
Aproximativ 100 de medalii obținute în cariera sportivă
Palmaresul sportivei include rezultate importante la nivel european și mondial. În 2024, Sarah Maria Rizea a câștigat argintul la Campionatele Europene de la Belgrad, în proba de duo mixt tehnic, alături de Filippo Pelati.
În același an, a obținut bronzul la Campionatele Mondiale pentru tineret de la Lima și s-a clasat pe locul al treilea la Superfinala Cupei Mondiale de la Budapesta. În 2025, a adăugat în palmares o altă medalie de bronz, obținută la etapa Cupei Mondiale desfășurată la Somabay.
Înaintea finalei Miss Italia, tânăra declara că a strâns de-a lungul carierei sportive aproximativ 100 de medalii, câștigate în competiții naționale și internaționale.
Și anul 2026 a adus o nouă convocare importantă. Rizea a făcut parte din lotul Italiei pentru Campionatele Europene de la Paris, unde a fost prima rezervă pentru Enrica Piccoli și Lucrezia Ruggiero.
De la înot artistic la Miss Italia
Participarea la concursurile de frumusețe a reprezentat pentru Sarah Maria Rizea o experiență diferită de competițiile sportive cu care era obișnuită. Înainte să ajungă în finala națională, tânăra obținuse și titlul Miss Eleganță la Ospedaletti.
Experiența din înotul artistic i-a oferit însă abilități care i-au fost utile și pe scenă. Ani întregi de antrenamente și concursuri au însemnat disciplină, coordonare, capacitatea de a performa sub presiune și obișnuința de a evolua în fața publicului.
Rizea se descrie drept o persoană loială și înțelegătoare și spune că una dintre calitățile sale este capacitatea de a-i asculta pe ceilalți. În același timp, recunoaște că poate fi agitată și nerăbdătoare.
La numai 18 ani, noua Miss Italia încearcă astfel să combine trei direcții diferite: studiile universitare, sportul de performanță și experiența deschisă de câștigarea unuia dintre cele mai cunoscute concursuri de frumusețe din Italia.