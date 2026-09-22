Cine este Sarah Maria Rizea, românca devenită Miss Italia 2026. Are 18 ani și aproximativ 100 de medalii în palmares

Cine este Sarah Maria Rizea

Sarah Maria Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, în Italia. Părinții ei sunt români, iar tânăra locuiește în prezent la Vado Ligure, în provincia Savona. Are 1,72 metri înălțime, iar până acum viața sa s-a împărțit în mare parte între școală, antrenamente și competiții sportive.

În 2026, a absolvit un liceu cu profil lingvistic și a ales să își continue studiile la facultate, înscriindu-se la Psihologie. În paralel, și-a continuat activitatea în sportul de performanță, domeniu în care a început să obțină rezultate importante cu mult înainte de participarea la Miss Italia.

Tânăra face parte din echipa națională de înot artistic și din Fiamme Oro, grupul sportiv al Poliției de Stat din Italia. Primii pași în sportul de performanță i-a făcut la Aquatica Torino, iar ulterior a ajuns să participe la competiții internaționale.

Aproximativ 100 de medalii obținute în cariera sportivă

Palmaresul sportivei include rezultate importante la nivel european și mondial. În 2024, Sarah Maria Rizea a câștigat argintul la Campionatele Europene de la Belgrad, în proba de duo mixt tehnic, alături de Filippo Pelati.

În același an, a obținut bronzul la Campionatele Mondiale pentru tineret de la Lima și s-a clasat pe locul al treilea la Superfinala Cupei Mondiale de la Budapesta. În 2025, a adăugat în palmares o altă medalie de bronz, obținută la etapa Cupei Mondiale desfășurată la Somabay.

Înaintea finalei Miss Italia, tânăra declara că a strâns de-a lungul carierei sportive aproximativ 100 de medalii, câștigate în competiții naționale și internaționale.

Și anul 2026 a adus o nouă convocare importantă. Rizea a făcut parte din lotul Italiei pentru Campionatele Europene de la Paris, unde a fost prima rezervă pentru Enrica Piccoli și Lucrezia Ruggiero.