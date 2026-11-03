Johnny Depp, gata să redevină Jack Sparrow în „Pirații din Caraibe 6”, dar pune o condiție. Ce spune actorul despre revenirea la Disney

Potrivit Variety, Depp a abordat subiectul într-un interviu acordat Entertainment Tonight, în timpul turneului de promovare pentru noul său film, „Ebenezer”. Actorul a explicat că ar accepta să se implice din nou în universul „Pirates of the Caribbean”, dar numai dacă povestea ar putea oferi francizei o încheiere pe măsura succesului său.

Johnny Depp are o condiție pentru revenirea în rolul lui Jack Sparrow

Depp nu a ascuns faptul că personajul Jack Sparrow ocupă un loc special în cariera sa. Totuși, actorul pare interesat mai ales de felul în care s-ar putea încheia povestea celebrului pirat, nu neapărat de ideea unei noi serii de continuări.

În declarațiile recente, el a sugerat că și-ar dori ca participarea sa să contribuie la un final mai bun pentru franciză. Cu alte cuvinte, simpla revenire a personajului pe ecran nu ar fi suficientă dacă scenariul nu ar justifica această decizie.

Actorul a vorbit și despre relația apropiată cu Jerry Bruckheimer, producătorul seriei. Depp a explicat că are încredere în acesta și că ar accepta să colaboreze din nou cu el.

Declarația este importantă deoarece Bruckheimer a susținut în repetate rânduri posibilitatea revenirii lui Johnny Depp. Producătorul a precizat anterior că decizia ar depinde în mare măsură de scenariul final și de interesul actorului pentru poveste.

Deocamdată, Disney nu a anunțat oficial distribuția celui de-al șaselea film, iar participarea lui Depp rămâne o posibilitate, nu o certitudine.

O franciză de miliarde de dolari, cu un viitor încă neclar

Johnny Depp l-a interpretat pentru prima dată pe Jack Sparrow în 2003, în „Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Personajul său excentric, inspirat parțial de muzicianul Keith Richards, a devenit rapid una dintre cele mai recognoscibile figuri din cinematografia de aventură.

Au urmat alte patru filme, lansate până în 2017. Împreună, producțiile au generat încasări de aproximativ 4,5 miliarde de dolari la nivel mondial.

Două dintre lungmetraje, „Dead Man’s Chest” și „On Stranger Tides”, au depășit individual pragul de un miliard de dolari. Succesul comercial a transformat seria într-una dintre cele mai valoroase proprietăți cinematografice Disney.

Cu toate acestea, viitorul francizei a devenit incert în urma controverselor juridice în care Johnny Depp a fost implicat alături de fosta sa soție, Amber Heard.

Disney a început între timp să exploreze mai multe variante pentru continuarea universului. Printre proiectele discutate s-a numărat și un film cu Margot Robbie, care ar fi urmat să aducă o perspectivă diferită asupra poveștilor cu pirați.

Revenirea lui Depp a rămas însă un subiect constant de interes, inclusiv pentru fanii care continuă să urmărească aventurile lui Jack Sparrow din filmele originale.

Ce urmează pentru Johnny Depp și „Pirații din Caraibe”

În prezent, actorul își continuă revenirea în producțiile marilor studiouri de la Hollywood. Noul său film, „Ebenezer”, reprezintă un pas important în această direcție, după o perioadă în care proiectele sale au fost mai degrabă independente.

Totodată, Depp este asociat și cu thrillerul „Day Drinker”, pregătit de Lionsgate pentru 2028.

În ceea ce privește „Pirații din Caraibe 6”, scenaristul Jeff Nathanson a lucrat la o nouă poveste, însă producătorii au explicat anterior că scenariul trebuie să ajungă la forma potrivită înainte de începerea filmărilor.

O eventuală revenire a lui Jack Sparrow ar avea și o puternică dimensiune nostalgică. Pentru publicul care a crescut cu primele filme, personajul lui Depp a devenit aproape imposibil de separat de identitatea seriei.

Actorul continuă să fie prezent și în alte proiecte cinematografice, inclusiv în producții independente precum documentarul românesc „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?”, care l-a adus în atenția publicului din România într-un context diferit.

Rămâne de văzut dacă Disney și Jerry Bruckheimer vor găsi povestea care să-l convingă să îmbrace din nou costumul celebrului căpitan. Cert este că, pentru prima dată după mult timp, declarațiile actorului oferă motive reale de optimism fanilor.