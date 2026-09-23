Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce apelul a devenit viral

Printre rolurile sale s-au numărat Moș Vasile din „Amintiri din copilărie”, Tatăl din „Goe în Țara Minunilor”, Căpitanul Nemo din „Insula misterioasă”, Zmeul Zmeilor din „Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana şi Gheonoaia” și Lupul din „Cei trei purceluşi”. În 2025, actorul a apărut și în distribuția spectacolului „Harap Alb”, în rolul lui Setilă.

Teatrul „Ion Creangă” a anunțat decesul actorului printr-un mesaj în care l-a descris drept un artist și coleg drag. Instituția a transmis că scena teatrului pierde un artist, iar colectivul său pierde un coleg și un prieten.

Colegii au cerut ajutor pentru găsirea familiei

După moartea actorului, colegii din lumea teatrului au încercat să afle dacă există rude sau persoane apropiate care pot fi contactate. Apelul public a fost lansat marți de Ioana Ginghină și a fost preluat și distribuit de alți actori.

În mesajul său, actrița explica faptul că familia sau aparținătorii lui Ionuț Antonie nu fuseseră identificați la câteva zile după deces. În aceste condiții, exista riscul ca actorul să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători. (radioromania.ro)

„Ionuț Antonie a fost colegul nostru, actor al Teatrul Ion Creanga și un om care și-a petrecut o parte importantă din viață pe scenă. A murit vineri. Astăzi, la câteva zile de la moartea lui, familia sau aparținătorii săi nu au fost încă identificați și există riscul ca Ionuț să fie înhumat la Cimitirul Străulești 2, prin procedura destinată persoanelor fără aparținători”, a transmis Ioana Ginghină.

Actrița a cerut sprijinul Primăriei Municipiului București, al instituțiilor competente, al colegilor din lumea teatrului și al celor care l-au cunoscut pe Ionuț Antonie. Apelul urmărea identificarea unor rude sau persoane apropiate și găsirea unei soluții pentru ca actorul să poată avea o înmormântare demnă.

O rudă a actorului a fost găsită după apelul public

La o zi după mesajul prin care cerea ajutorul pentru identificarea familiei, Ioana Ginghină a revenit cu o veste. Actrița a anunțat că, în urma mobilizării din mediul online și a informațiilor transmise de oameni, a fost găsită o rudă a lui Ionuț Antonie.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț”, a scris Ioana Ginghină.

Aceasta a precizat că sunt făcute demersurile necesare pentru ca actorul să poată fi depus la capelă, iar cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun.