Ventilatorul bateriei electrice se aude foarte tare: temperatură, încărcare rapidă sau filtru murdar

Când zgomotul puternic poate face parte din funcționarea normală

Încărcarea rapidă și temperaturile ridicate pot solicita sistemul de răcire, iar pregătirea bateriei pentru o sesiune poate genera sunete înainte de oprire. Tesla descrie în manual zgomotul ventilatoarelor în timpul încărcării rapide și precizează că acesta poate fi mai puternic în zilele călduroase. Acest exemplu arată că intensitatea sunetului nu stabilește singură existența unei probleme. Contează dacă apar avertizări, limitări neobișnuite sau o schimbare persistentă față de comportamentul cunoscut al aceleiași mașini.

Filtrul murdar este o explicație posibilă doar acolo unde există un circuit de răcire cu aer și un element filtrant prevăzut de constructor. De exemplu, anumite modele hibride Toyota au prize de aer și filtre pentru răcirea bateriei de tracțiune, pentru care manualul indică întreținerea. Această configurație nu trebuie transferată automat asupra tuturor automobilelor electrice. Filtrul de habitaclu și filtrul unui circuit dedicat bateriei nu sunt același lucru, iar înlocuirea primului nu rezolvă obligatoriu zgomotul sistemului termic.

Ce verifici fără să intervii asupra sistemului de înaltă tensiune

Notează când apare sunetul: înainte de încărcare, în timpul ei, după un drum solicitant sau și când bateria nu pare să necesite management termic intens. Verifică mesajele și recomandările din manual. Dacă există o priză de aer accesibilă, identificată explicit de constructor, asigură-te că nu este acoperită de bagaje sau textile. Curățarea unui filtru trebuie făcută numai după procedura modelului. Nu introduce apă, aer comprimat sau obiecte în tubulaturi și nu demonta protecțiile bateriei pentru a căuta un ventilator.

Nu apropia mâinile de ventilatoare, deoarece unele pot porni automat chiar dacă mașina pare oprită. Evită deschiderea rezervoarelor de lichid când sistemul este fierbinte și nu interveni asupra cablurilor portocalii. Un zgomot metalic, frecarea palelor, o avertizare termică sau o reducere persistentă a performanței justifică verificarea în service. Dacă apare o avertizare severă, urmează instrucțiunea de oprire ori de întrerupere a încărcării afișată de automobil. Un sunet înregistrat de la distanță sigură și informațiile despre temperatură și sesiune pot ajuta diagnosticul mai mult decât presupunerea că orice zgomot puternic înseamnă un filtru înfundat.