Cine este elevul suspectat de atacul cu cuțitul din Bistrița. Ce ar fi postat pe TikTok înainte să ajungă la școală. Foto
Elevul suspectat că a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, ar avea 13 ani și ar fi publicat mesaje pe TikTok înaintea agresiunii. Informațiile despre vârsta sa și postările online provin din presa locală, în timp ce polițiștii au anunțat sesizarea Parchetului pentru tentativă de omor calificat.
Elevul ar avea 13 ani și ar fi căutat un alt copil
Băiatul este elev în clasa a VII-a, conform primei informări transmise de polițiști după incidentul de luni dimineață, 19 octombrie. Presa locală scrie că acesta are 13 ani și că ar fi venit la școală în căutarea unui elev de clasa a VI-a, pe care ar fi intenționat să îl atace.
Potrivit acestei relatări, copilul ar fi ajuns la școală cu câteva minute înainte de ora 08:00. Nu ar fi intrat în clasă, ci ar fi rămas în baie, unde, după începerea cursurilor, și-ar fi pus o cagulă și o cască de motocicletă.
Ce mesaje ar fi publicat pe TikTok
Băiatul s-ar fi filmat și ar fi publicat un videoclip și mesaje pe TikTok înaintea atacului. Conform Bistrițeanul.ro, postările ar fi fost făcute după ce ajunsese deja în incinta școlii, nu înainte de plecarea de acasă.
„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, este mesajul atribuit minorului în informațiile apărute despre videoclip și story-uri.
În relatarea despre incident, băiatul ar fi avut un briceag în mână și o cască de motocicletă pe cap. O elevă din clasa în care preda profesoara a povestit că acesta ar fi bătut la ușă și s-ar fi năpustit asupra cadrului didactic când femeia a deschis.
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Parchetul a fost sesizat pentru tentativă de omor calificat
Polițiștii au primit apelul la 112 în jurul orei 08:40. Elevul suspectat de agresiune a fost imobilizat și se află în custodia acestora, iar cazul a fost adus în atenția procurorilor.
„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.
Cercetările urmează să clarifice desfășurarea faptelor și responsabilitățile.
Vârsta exactă a copilului are o consecință juridică esențială. Dacă se confirmă că are 13 ani, nu răspunde penal, potrivit articolului 113 din Codul penal, care stabilește acest prag la 14 ani.
Sesizarea Parchetului și cercetarea unei fapte nu înseamnă automat că minorului îi poate fi aplicată o sancțiune penală. Condițiile răspunderii trebuie verificate în raport cu vârsta sa la momentul incidentului.
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Profesoara și elevul rănit sunt stabili
Profesoara atacată are 28 de ani și preda matematică unei clase a VI-a. Un elev de 12 ani, care ar fi intervenit pentru a o ajuta, a fost și el rănit, iar amândoi au fost transportați la spital.
„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa”, au transmis reprezentanții unității medicale.
Aceștia au precizat că pacienții sunt conștienți, stabili și speriați, fiind supuși investigațiilor medicale.
Conducerea școlii a suspendat cursurile pentru ziua de luni. Mai mulți copii au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care salvatorii au trimis suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple.