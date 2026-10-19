Cine este elevul suspectat de atacul cu cuțitul din Bistrița. Ce ar fi postat pe TikTok înainte să ajungă la școală. Foto

Potrivit acestei relatări, copilul ar fi ajuns la școală cu câteva minute înainte de ora 08:00. Nu ar fi intrat în clasă, ci ar fi rămas în baie, unde, după începerea cursurilor, și-ar fi pus o cagulă și o cască de motocicletă.

Ce mesaje ar fi publicat pe TikTok

Băiatul s-ar fi filmat și ar fi publicat un videoclip și mesaje pe TikTok înaintea atacului. Conform Bistrițeanul.ro, postările ar fi fost făcute după ce ajunsese deja în incinta școlii, nu înainte de plecarea de acasă.

„Pregăteam asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, este mesajul atribuit minorului în informațiile apărute despre videoclip și story-uri.

În relatarea despre incident, băiatul ar fi avut un briceag în mână și o cască de motocicletă pe cap. O elevă din clasa în care preda profesoara a povestit că acesta ar fi bătut la ușă și s-ar fi năpustit asupra cadrului didactic când femeia a deschis.

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Parchetul a fost sesizat pentru tentativă de omor calificat

Polițiștii au primit apelul la 112 în jurul orei 08:40. Elevul suspectat de agresiune a fost imobilizat și se află în custodia acestora, iar cazul a fost adus în atenția procurorilor.

„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu privire la săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor calificat”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările urmează să clarifice desfășurarea faptelor și responsabilitățile.