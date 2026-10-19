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Cât a costat biletul care a adus peste 10 milioane de lei la Joker. Câștigătorul l-a cumpărat online

Cât a costat biletul care a adus peste 10 milioane de lei la Joker. Câștigătorul l-a cumpărat online
Marele premiu la Joker a fost câștigat (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Marele premiu la Joker a fost câștigat la tragerile speciale de toamnă de duminică. Câștigătorul a dat aproape 1.000 de lei pe un singur bilet și a jucat nu mai puțin de 123 de variante. Miza considerabilă i-a adus un premiu de peste 10 milioane de lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro.

Cuprins
  1. Peste 10 milioane de lei pentru biletul jucat online
  2. Al treilea mare premiu la Joker din 2026
  3. Câștigătorul are 90 de zile să revendice premiul

Peste 10 milioane de lei pentru biletul jucat online

Potrivit informațiilor anunțate de Loteria Română, premiul de categoria I la Joker este în valoare de exact 10.004.076,02 lei, adică peste 1,87 milioane de euro.

Biletul câștigător nu a fost cumpărat dintr-o agenție loto, ci a fost jucat online, pe platforma oficială bilete.loto.ro.

Câștigătorul a ales schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B. În total, pe bilet au fost înregistrate 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Costul total a fost pe măsură: 987,50 de lei pentru un singur bilet.

Raportat strict la suma plătită, premiul brut este de peste 10.000 de ori mai mare decât costul biletului. Desigur, câștigătorul nu va încasa integral suma anunțată drept premiu, deoarece câștigurile din jocuri de noroc sunt supuse impozitării conform regulilor fiscale în vigoare.

Al treilea mare premiu la Joker din 2026

Este pentru a treia oară în acest an când un jucător reușește să obțină premiul de categoria I la Joker, potrivit Loteriei Române.

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Precedentul mare câștig fusese înregistrat pe 14 iunie 2026. Atunci, premiul de categoria I a fost de 3.565.252,21 lei, echivalentul a aproximativ 680.000 de euro.

Premiul câștigat acum este, prin comparație, de aproape trei ori mai mare în lei decât cel acordat în luna iunie.

Joker diferă de Loto 6/49 prin mecanismul jocului. Pentru o variantă simplă, jucătorul trebuie să aleagă cinci numere din intervalul 1-45, la care se adaugă un număr Joker din intervalul 1-20. Pentru categoria I trebuie ghicite toate cele cinci numere, precum și Jokerul.

Folosirea unor scheme și a unui număr mare de variante permite acoperirea mai multor combinații, însă crește considerabil și prețul biletului și nu garantează obținerea unui premiu.

Câștigătorul are 90 de zile să revendice premiul

Identitatea norocosului nu a fost anunțată. Următorul pas este revendicarea premiului.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a solicita plata premiului.

Dacă termenul este depășit, dreptul de a revendica suma se pierde. În cazul de față, vorbim despre unul dintre cele mai importante câștiguri acordate la Joker în 2026: peste 10 milioane de le

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