Cât a costat biletul care a adus peste 10 milioane de lei la Joker. Câștigătorul l-a cumpărat online

Biletul câștigător nu a fost cumpărat dintr-o agenție loto, ci a fost jucat online, pe platforma oficială bilete.loto.ro.

Câștigătorul a ales schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B. În total, pe bilet au fost înregistrate 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Costul total a fost pe măsură: 987,50 de lei pentru un singur bilet.

Raportat strict la suma plătită, premiul brut este de peste 10.000 de ori mai mare decât costul biletului. Desigur, câștigătorul nu va încasa integral suma anunțată drept premiu, deoarece câștigurile din jocuri de noroc sunt supuse impozitării conform regulilor fiscale în vigoare.

Al treilea mare premiu la Joker din 2026

Este pentru a treia oară în acest an când un jucător reușește să obțină premiul de categoria I la Joker, potrivit Loteriei Române.

Precedentul mare câștig fusese înregistrat pe 14 iunie 2026. Atunci, premiul de categoria I a fost de 3.565.252,21 lei, echivalentul a aproximativ 680.000 de euro.

Premiul câștigat acum este, prin comparație, de aproape trei ori mai mare în lei decât cel acordat în luna iunie.