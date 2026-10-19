Google schimbă din nou numele funcțiilor Gemini. Ce se întâmplă cu instrumentele pe care le poți folosi gratuit
Google pregătește modificări importante pentru mai multe funcții Gemini, iar unele dintre ele vor avea alte denumiri și vor funcționa direct în interfața principală de chat. Începând cu 17 noiembrie 2026, compania va începe să transforme automat Gems în Skills pentru conturile personale. În paralel, instrumentul Spark apare în noua interfață sub numele Task, în timp ce Scheduled Actions rămâne disponibil pentru automatizarea unor solicitări repetitive.
Schimbările pot crea confuzie, deoarece cele trei funcții au scopuri diferite, chiar dacă toate pot automatiza anumite activități. Unele sunt gratuite, în timp ce altele necesită un abonament Google AI Pro sau Ultra.
Gems devine Skills, iar instrucțiunile ajung direct în chat
Gems permite crearea unor versiuni personalizate ale Gemini, configurate cu instrucțiuni specifice. Acestea puteau fi accesate separat, din bara laterală, fiecare având propria interfață de conversație, se arată pe blogul Google.
Începând cu 17 noiembrie, Google va începe conversia automată a Gems în Skills pentru conturile personale. Până la migrare, funcțiile existente vor putea fi folosite în continuare, însă Gems va dispărea definitiv din conturile personale după transformare. Pentru conturile de serviciu și cele școlare, migrarea este programată pentru 2027.
Skills păstrează instrucțiunile personalizate, dar le integrează în conversația obișnuită cu Gemini. Pentru a folosi unul dintre aceste instrumente, trebuie introdus caracterul „/” în câmpul de mesaj, apoi selectată funcția dorită. Gemini poate aplica automat un Skill și atunci când consideră că instrucțiunile respective se potrivesc solicitării.
O altă schimbare importantă este posibilitatea de a combina mai multe Skills în aceeași conversație. De exemplu, unul poate stabili tonul unui text, în timp ce altul impune respectarea identității vizuale și a regulilor de comunicare ale unei companii.
Există însă și limitări. Instrumente precum Canvas, Deep Research, Guided Learning și funcțiile de generare video sau muzicală nu sunt încă disponibile prin Skills. De asemenea, funcțiile de partajare a unui Skill și atașare a fișierelor din Google Drive nu sunt disponibile în această etapă. Cei care folosesc Gems pentru astfel de activități ar trebui să verifice dacă instrucțiunile și fluxurile de lucru vor funcționa după migrare.
Scheduled Actions automatizează solicitările repetitive
Scheduled Actions permite programarea unor solicitări care urmează să fie executate automat la o anumită oră sau la intervale regulate. Gemini pregătește rezultatele în fundal, iar acestea pot fi consultate ulterior pe web sau prin notificări pe telefon. Pot fi active simultan cel mult 10 astfel de acțiuni.
Funcția poate fi folosită, de exemplu, pentru pregătirea unui rezumat de dimineață care să includă evenimentele din calendar, lista de sarcini și mesajele importante din e-mail. O altă utilizare posibilă este solicitarea zilnică a prognozei meteo, însoțită de recomandări vestimentare.
Scheduled Actions nu mai necesită un abonament Google AI, însă distribuirea funcției către toate conturile gratuite este încă în desfășurare. Este necesară și activarea opțiunii Keep Activity.
Există o limitare importantă: Gemini pregătește fiecare rezultat în ora dinaintea momentului de livrare. Din acest motiv, funcția este mai potrivită pentru solicitări care nu depind de schimbări de ultim moment.
De asemenea, dacă o acțiune folosește informații despre locație, precum prognoza meteo, va utiliza locul în care se afla persoana când a configurat-o. Pentru a primi informații despre o altă localitate în timpul unei călătorii, este necesară modificarea acțiunii.
Spark apare sub numele Task și poate lucra în fundal
Spark este agentul Gemini conceput pentru sarcini mai complexe, care presupun mai mulți pași și pot continua după închiderea laptopului sau blocarea telefonului. În noua interfață, care este distribuită treptat, acesta apare sub numele Task, într-un comutator care permite trecerea între chat și sarcini. Pagina de configurare este redenumită Task settings, deși documentația Google continuă să folosească numele Spark.
Agentul rulează pe mașini virtuale din Google Cloud și poate primi obiective generale, precum documentarea concurenței, căutarea de informații pe internet sau efectuarea unor operațiuni în aplicațiile conectate. Spre deosebire de o simplă solicitare programată, poate executa mai mulți pași și poate reacționa la anumite evenimente.
Google a inclus și puncte de verificare pentru acțiunile importante. Înainte de a trimite un mesaj, de a modifica date, de a face o achiziție sau de a trimite un formular online, Spark este conceput să ceară aprobarea persoanei care l-a configurat. Dacă un site solicită o parolă sau date de plată, agentul trebuie să predea controlul.
Compania avertizează însă că aceste măsuri de protecție nu sunt infailibile. Funcția poate avea cel mult 15 sarcini active simultan și necesită un abonament Google AI Pro sau Ultra, precum și activarea Keep Activity.
Care este diferența dintre Task și Scheduled Actions
Deși ambele instrumente pot executa solicitări la ore stabilite, ele sunt concepute pentru nevoi diferite. Scheduled Actions este potrivit pentru sarcini simple și repetitive, precum pregătirea unui rezumat zilnic sau furnizarea unor informații periodice.
Task, fostul Spark, este destinat activităților complexe, care presupun mai mulți pași și pot necesita interacțiuni cu aplicații sau site-uri web. Acesta poate fi configurat să urmărească evoluția prețurilor biletelor de avion și să trimită o notificare atunci când tariful scade sub un prag stabilit. Un alt exemplu este identificarea mesajelor publicitare din căsuța de e-mail și gestionarea dezabonărilor, cu aprobările necesare pentru acțiunile importante.
Înainte de migrarea Gems, instrucțiunile personalizate ar trebui salvate separat, împreună cu eventualele fișiere de referință. O copie într-un fișier Markdown poate păstra regulile și configurațiile importante dacă funcțiile se schimbă din nou.