Google schimbă din nou numele funcțiilor Gemini. Ce se întâmplă cu instrumentele pe care le poți folosi gratuit

Gems devine Skills, iar instrucțiunile ajung direct în chat

Gems permite crearea unor versiuni personalizate ale Gemini, configurate cu instrucțiuni specifice. Acestea puteau fi accesate separat, din bara laterală, fiecare având propria interfață de conversație, se arată pe blogul Google.

Începând cu 17 noiembrie, Google va începe conversia automată a Gems în Skills pentru conturile personale. Până la migrare, funcțiile existente vor putea fi folosite în continuare, însă Gems va dispărea definitiv din conturile personale după transformare. Pentru conturile de serviciu și cele școlare, migrarea este programată pentru 2027.

Skills păstrează instrucțiunile personalizate, dar le integrează în conversația obișnuită cu Gemini. Pentru a folosi unul dintre aceste instrumente, trebuie introdus caracterul „/” în câmpul de mesaj, apoi selectată funcția dorită. Gemini poate aplica automat un Skill și atunci când consideră că instrucțiunile respective se potrivesc solicitării.

O altă schimbare importantă este posibilitatea de a combina mai multe Skills în aceeași conversație. De exemplu, unul poate stabili tonul unui text, în timp ce altul impune respectarea identității vizuale și a regulilor de comunicare ale unei companii.

Există însă și limitări. Instrumente precum Canvas, Deep Research, Guided Learning și funcțiile de generare video sau muzicală nu sunt încă disponibile prin Skills. De asemenea, funcțiile de partajare a unui Skill și atașare a fișierelor din Google Drive nu sunt disponibile în această etapă. Cei care folosesc Gems pentru astfel de activități ar trebui să verifice dacă instrucțiunile și fluxurile de lucru vor funcționa după migrare.

Scheduled Actions automatizează solicitările repetitive

Scheduled Actions permite programarea unor solicitări care urmează să fie executate automat la o anumită oră sau la intervale regulate. Gemini pregătește rezultatele în fundal, iar acestea pot fi consultate ulterior pe web sau prin notificări pe telefon. Pot fi active simultan cel mult 10 astfel de acțiuni.

Funcția poate fi folosită, de exemplu, pentru pregătirea unui rezumat de dimineață care să includă evenimentele din calendar, lista de sarcini și mesajele importante din e-mail. O altă utilizare posibilă este solicitarea zilnică a prognozei meteo, însoțită de recomandări vestimentare.