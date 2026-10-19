De ce nu am primit RO-ALERT la cutremurul din Vrancea. În ce situație ar fi apărut mesajul pe telefon
Un cutremur cu magnitudinea estimată la 4,8 s-a produs luni, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, mișcarea fiind resimțită în București și în mai multe zone ale țării. Pentru câteva secunde, oamenii au simțit clădirile și obiectele din locuințe mișcându-se, iar unii s-au întrebat de ce telefoanele nu au primit un mesaj RO-ALERT. Explicația este simplă: sistemul nu este conceput pentru a anunța populația că urmează un cutremur.
De ce nu a fost trimis RO-ALERT înaintea cutremurului
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a explicat, după seism, modul în care funcționează sistemul în astfel de situații.
„ATENȚIE! În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, a transmis IGSU.
Cu alte cuvinte, faptul că un cutremur este detectat rapid de sistemele seismologice nu înseamnă că RO-ALERT poate funcționa ca o alarmă care să ofere populației zeci de secunde sau minute pentru a se pregăti.
RO-ALERT este un sistem prin care autoritățile transmit mesaje de urgență telefoanelor mobile aflate într-o anumită zonă geografică. Este utilizat atunci când există o situație care poate pune în pericol populația și oamenii trebuie să primească instrucțiuni concrete de protecție.
În cazul unui cutremur, un mesaj poate fi transmis după producerea seismului dacă apar consecințe grave. De exemplu, populația ar putea fi avertizată în legătură cu zone periculoase, clădiri afectate sau alte măsuri luate de autorități.
Cutremurul s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea estimată la 4,8 și s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri.
Cutremurul a fost localizat la aproximativ 46 de kilometri de Brașov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploiești și 64 de kilometri de Buzău.
Mișcarea a fost resimțită inclusiv în București, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul unor locuitori, mai ales în clădirile înalte, unde oscilațiile pot fi percepute mai clar.
La scurt timp după cutremur, ISU București-Ilfov a anunțat că a început verificările în teren.
„Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU București-Ilfov efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe”, au transmis reprezentanții instituției.
Misiuni de recunoaștere au fost desfășurate și în alte zone ale țării. IGSU a precizat că, până la momentul primelor verificări, nu fuseseră primite apeluri la 112 și nu existau informații despre victime sau pagube materiale.
Ce trebuie să faci dacă ești în casă și începe un cutremur
Pompierii reamintesc că seismele sunt evenimente imprevizibile și că populația trebuie să cunoască dinainte regulile de protecție. Dacă începe un cutremur în timp ce vă aflați într-o clădire, recomandarea este să vă păstrați calmul și să nu încercați să ieșiți în grabă. Nu trebuie folosit liftul și este indicat să evitați scările și balcoanele în timpul mișcării seismice.
Oamenii trebuie să se îndepărteze de ferestre, pereți exteriori și obiectele care ar putea cădea. ISU recomandă protejarea într-un loc sigur, lângă un perete de rezistență sau sub o piesă solidă de mobilier.
Dacă vă aflați afară, trebuie să păstrați distanța față de clădiri, cabluri electrice, poduri, copaci sau alte elemente care s-ar putea prăbuși.
În cazul în care cutremurul vă surprinde la volan, recomandarea este să opriți într-un loc sigur, fără să blocați drumul și cât mai departe de clădiri, poduri și viaducte, și să rămâneți în autoturism până când mișcarea seismică încetează.
Autoritățile recomandă și pregătirea din timp a unui rucsac de urgență cu apă, alimente neperisabile, lanternă, acumulatori și medicamente de bază, precum și fixarea mobilierului greu de pereți. Astfel de măsuri devin importante tocmai pentru că, spre deosebire de alte situații de urgență pentru care populația poate fi avertizată în avans, producerea unui cutremur nu poate fi anunțată prin RO-ALERT înainte ca seismul să înceapă.