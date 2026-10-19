De ce nu am primit RO-ALERT la cutremurul din Vrancea. În ce situație ar fi apărut mesajul pe telefon

„ATENȚIE! În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență)”, a transmis IGSU.

Cu alte cuvinte, faptul că un cutremur este detectat rapid de sistemele seismologice nu înseamnă că RO-ALERT poate funcționa ca o alarmă care să ofere populației zeci de secunde sau minute pentru a se pregăti.

RO-ALERT este un sistem prin care autoritățile transmit mesaje de urgență telefoanelor mobile aflate într-o anumită zonă geografică. Este utilizat atunci când există o situație care poate pune în pericol populația și oamenii trebuie să primească instrucțiuni concrete de protecție.

În cazul unui cutremur, un mesaj poate fi transmis după producerea seismului dacă apar consecințe grave. De exemplu, populația ar putea fi avertizată în legătură cu zone periculoase, clădiri afectate sau alte măsuri luate de autorități.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut magnitudinea estimată la 4,8 și s-a produs la o adâncime de 76,5 kilometri.

Cutremurul a fost localizat la aproximativ 46 de kilometri de Brașov, 53 de kilometri de Sfântu Gheorghe, 56 de kilometri de Ploiești și 64 de kilometri de Buzău.

Mișcarea a fost resimțită inclusiv în București, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul unor locuitori, mai ales în clădirile înalte, unde oscilațiile pot fi percepute mai clar.

La scurt timp după cutremur, ISU București-Ilfov a anunțat că a început verificările în teren.