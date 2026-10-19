Ce riscă elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg. La ce vârstă răspund penal minorii
Un elev a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg, luni dimineață, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, fiind ulterior imobilizat de polițiști. Răspunderea sa penală depinde de vârsta exactă și, dacă are între 14 și 16 ani, de existența discernământului la momentul faptei.
Profesoara și elevul rănit au fost transportați la spital
Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în jurul orei 08:40, după ce un elev ar fi agresat cu un cuțit două persoane în incinta școlii. În prima informare a Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, acesta este prezentat drept elev de clasa a VII-a.
Băiatul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora. La școală au intervenit echipaje de ordine publică, investigații criminale, siguranță școlară și acțiuni speciale, iar cercetările urmăresc stabilirea împrejurărilor atacului.
Cele două persoane rănite au primit primele îngrijiri, apoi au fost transportate la spital. Unitatea medicală a anunțat că este vorba despre o profesoară în vârstă de 28 de ani și un copil de 12 ani.
„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa”, au transmis reprezentanții spitalului.
Aceștia au precizat că ambii pacienți sunt conștienți, stabili și speriați, fiind investigați la UPU-SMURD, respectiv UPU Pediatrie.
Orele au fost suspendate după atac
Conducerea școlii a decis suspendarea cursurilor pentru ziua de luni. Mai mulți copii au prezentat stări de panică și agitație, astfel că salvatorii au trimis suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple.
Pentru intervenție au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, unul de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic. Polițiștii au rămas la fața locului pentru cercetări, în timp ce echipele medicale au acordat asistență persoanelor afectate.
Primele relatări despre incident arată că elevul rănit ar fi intervenit pentru a o ajuta pe profesoară. Împrejurările exacte și succesiunea faptelor urmează să fie stabilite prin anchetă.
Citește și: Arest preventiv după agresarea unui profesor în timpul orei, la Timișoara. Fapta „deosebit de gravă” s-a petrecut în fața elevilor
La ce vârstă răspunde penal un minor
Articolul 113 din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, stabilește că minorul sub 14 ani nu răspunde penal. Între 14 și 16 ani, răspunderea există numai dacă se dovedește că fapta a fost comisă cu discernământ, iar de la 16 ani minorul răspunde penal potrivit legii.
În cazul elevului din Bistrița, clasa în care învață nu permite stabilirea vârstei exacte. Informațiile disponibile la momentul redactării nu precizează această vârstă, astfel că nu poate fi indicată o sancțiune concretă.
Citește și: Cine este responsabil pentru siguranța copiilor în școli. O bucată de tencuială s-a prăbușit peste două eleve la un liceu din Bacău
Ce măsuri poate dispune instanța
Pentru minorii care răspund penal, articolele 114 și 115 prevăd măsuri educative, precum supravegherea, formarea civică, consemnarea la sfârșit de săptămână sau asistarea zilnică. Privarea de libertate este posibilă în condițiile articolului 114, inclusiv când infracțiunea are prevăzută închisoarea de cel puțin șapte ani.
Internarea într-un centru educativ durează între unu și trei ani, iar într-un centru de detenție, de regulă, între doi și cinci ani. Pentru infracțiunile sancționate de lege cu minimum 20 de ani sau detențiune pe viață, intervalul este de cinci–15 ani.
Acestea sunt limite generale, nu o sancțiune stabilită în cazul de la Bistrița. Măsura concretă depinde de încadrarea juridică, probe și condițiile răspunderii penale.