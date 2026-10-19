Ce riscă elevul din Bistrița care a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg. La ce vârstă răspund penal minorii

Băiatul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora. La școală au intervenit echipaje de ordine publică, investigații criminale, siguranță școlară și acțiuni speciale, iar cercetările urmăresc stabilirea împrejurărilor atacului.

Cele două persoane rănite au primit primele îngrijiri, apoi au fost transportate la spital. Unitatea medicală a anunțat că este vorba despre o profesoară în vârstă de 28 de ani și un copil de 12 ani.

„La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi astăzi o femeie în vârstă de 28 de ani şi un minor în vârstă de 12 ani, care prezintă plăgi produse prin agresiune în incinta unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bistriţa”, au transmis reprezentanții spitalului.

Aceștia au precizat că ambii pacienți sunt conștienți, stabili și speriați, fiind investigați la UPU-SMURD, respectiv UPU Pediatrie.

Orele au fost suspendate după atac

Conducerea școlii a decis suspendarea cursurilor pentru ziua de luni. Mai mulți copii au prezentat stări de panică și agitație, astfel că salvatorii au trimis suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Pentru intervenție au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, unul de terapie intensivă mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic. Polițiștii au rămas la fața locului pentru cercetări, în timp ce echipele medicale au acordat asistență persoanelor afectate.

Primele relatări despre incident arată că elevul rănit ar fi intervenit pentru a o ajuta pe profesoară. Împrejurările exacte și succesiunea faptelor urmează să fie stabilite prin anchetă.

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