Cinci setări Samsung Galaxy pe care merită să le schimbi imediat după ce îți cumperi telefonul
Un telefon Samsung Galaxy vine cu numeroase funcții activate sau configurate implicit, însă câteva modificări simple pot îmbunătăți securitatea, confidențialitatea și experiența de utilizare. De la protejarea bateriei pe termen lung până la accesarea rapidă a camerei foto, aceste opțiuni pot fi ajustate în câteva minute, fără instalarea unor aplicații suplimentare.
Activează Auto Blocker pentru un nivel suplimentar de securitate
Una dintre primele setări care merită verificate pe un telefon Samsung nou este Auto Blocker. Funcția contribuie la protejarea dispozitivului prin blocarea instalării aplicațiilor din surse neautorizate și prin limitarea anumitor comenzi transmise prin USB. Este utilă mai ales pentru persoanele care descarcă uneori aplicații din afara magazinelor oficiale.
Auto Blocker nu oferă protecție absolută împotriva tuturor amenințărilor, dar poate reduce riscurile asociate unor instalări sau conexiuni potențial periculoase. Pentru cine instalează aplicații în principal din Google Play Store sau Samsung Galaxy Store, păstrarea funcției activate reprezintă o măsură de precauție rezonabilă.
Setarea poate fi găsită în meniul telefonului, la Setări > Securitate și confidențialitate > Auto Blocker. Denumirile și poziția exactă a opțiunilor pot varia în funcție de model și de versiunea One UI.
Înainte de a modifica alte funcții, merită verificat dacă Auto Blocker este deja activ. Dacă telefonul este configurat pentru instalarea unor aplicații din surse externe, anumite operațiuni pot fi blocate până când setările sunt ajustate.
Ascunde conținutul notificărilor de pe ecranul de blocare
Notificările sunt utile pentru verificarea rapidă a mesajelor, alertelor bancare și activității din aplicații. Problema apare atunci când acestea afișează informații personale pe ecranul de blocare, vizibile pentru oricine se află în apropierea telefonului.
Samsung permite ascunderea conținutului notificărilor fără dezactivarea completă a alertelor. Astfel, telefonul poate indica faptul că a sosit un mesaj, fără să afișeze automat textul acestuia. În funcție de configurație, pot fi ascunse inclusiv detalii care ar putea dezvălui informații private.
Pentru activarea opțiunii, trebuie accesat meniul Setări > Notificări > Notificări pe ecranul de blocare, apoi trebuie selectată varianta care ascunde conținutul. Formularea exactă poate diferi în funcție de versiunea software.
Modificarea este utilă în special pentru persoanele care primesc frecvent mesaje și nu vor ca acestea să fie citite de alte persoane atunci când telefonul se află pe birou sau pe masă. În același timp, notificările rămân disponibile, astfel încât nu este necesară deschiderea fiecărei aplicații pentru a verifica dacă a apărut ceva nou.
Protejează bateria și activează rata adaptivă de reîmprospătare
Capacitatea unei baterii scade în mod natural pe măsură ce aceasta îmbătrânește. Samsung include o funcție de protecție a bateriei care poate limita încărcarea maximă și poate contribui la reducerea uzurii acumulatorului pe termen lung.
Pe modelele compatibile, opțiunea se găsește în Setări – Baterie- Protecția bateriei. Modul Maximum limitează încărcarea la un prag prestabilit, care poate varia în funcție de model și de versiunea software. În configurațiile descrise în articolul original, pragul poate fi ales dintre 80%, 85%, 90% și 95%.
Principalul compromis este că telefonul nu mai ajunge la o încărcare completă de 100% atunci când limita este activă. Pentru cine are nevoie de autonomie maximă în fiecare zi, această alegere poate să nu fie potrivită în toate situațiile. În schimb, persoanele care își încarcă frecvent telefonul și nu au nevoie de întreaga capacitate a bateriei pot prefera această variantă.
O altă setare care merită verificată este rata de reîmprospătare a ecranului. Pe telefoanele compatibile, opțiunea Setări – Ecran – Fluiditatea mișcării permite selectarea modului Adaptiv. Acesta poate folosi o rată de reîmprospătare mai ridicată atunci când este nevoie, pentru derularea mai fluidă a paginilor și animații mai plăcute.
Modul adaptiv poate ajusta rata de reîmprospătare în funcție de activitate, încercând să echilibreze fluiditatea și consumul de energie. Nu toate modelele Galaxy oferă aceleași opțiuni, iar unele au deja activată configurația adaptivă. De aceea, este recomandată verificarea meniului înainte de a face modificări.
Transformă butonul lateral într-o scurtătură pentru cameră
O funcție practică, mai ales atunci când apare ocazia unei fotografii spontane, este deschiderea rapidă a camerei prin apăsarea de două ori a butonului lateral. În loc să fie deblocat telefonul și căutată aplicația printre pictograme, camera poate fi pornită direct prin această combinație.
Pentru configurare, trebuie accesat meniul Setări – Funcții avansate – Buton lateral – Apăsare dublă, apoi selectată opțiunea Cameră. După activare, două apăsări succesive deschid aplicația foto, inclusiv atunci când este nevoie de o reacție rapidă.
Scurtătura poate fi utilă în vacanțe, la evenimente sau în orice situație în care câteva secunde contează. În funcție de model și de configurație, butonul lateral poate avea și alte funcții asociate apăsării duble, astfel că merită verificat ce opțiune este selectată.
Cele cinci modificări acoperă nevoi diferite: securitatea aplicațiilor, confidențialitatea notificărilor, protejarea bateriei, fluiditatea ecranului și accesul rapid la cameră. Nu sunt obligatorii pentru fiecare persoană, însă verificarea lor la configurarea unui Samsung Galaxy nou poate face telefonul mai potrivit pentru utilizarea de zi cu zi.