Cinci setări Samsung Galaxy pe care merită să le schimbi imediat după ce îți cumperi telefonul

Auto Blocker nu oferă protecție absolută împotriva tuturor amenințărilor, dar poate reduce riscurile asociate unor instalări sau conexiuni potențial periculoase. Pentru cine instalează aplicații în principal din Google Play Store sau Samsung Galaxy Store, păstrarea funcției activate reprezintă o măsură de precauție rezonabilă.

Setarea poate fi găsită în meniul telefonului, la Setări > Securitate și confidențialitate > Auto Blocker. Denumirile și poziția exactă a opțiunilor pot varia în funcție de model și de versiunea One UI.

Înainte de a modifica alte funcții, merită verificat dacă Auto Blocker este deja activ. Dacă telefonul este configurat pentru instalarea unor aplicații din surse externe, anumite operațiuni pot fi blocate până când setările sunt ajustate.

Ascunde conținutul notificărilor de pe ecranul de blocare

Notificările sunt utile pentru verificarea rapidă a mesajelor, alertelor bancare și activității din aplicații. Problema apare atunci când acestea afișează informații personale pe ecranul de blocare, vizibile pentru oricine se află în apropierea telefonului.

Samsung permite ascunderea conținutului notificărilor fără dezactivarea completă a alertelor. Astfel, telefonul poate indica faptul că a sosit un mesaj, fără să afișeze automat textul acestuia. În funcție de configurație, pot fi ascunse inclusiv detalii care ar putea dezvălui informații private.

Pentru activarea opțiunii, trebuie accesat meniul Setări > Notificări > Notificări pe ecranul de blocare, apoi trebuie selectată varianta care ascunde conținutul. Formularea exactă poate diferi în funcție de versiunea software.

Modificarea este utilă în special pentru persoanele care primesc frecvent mesaje și nu vor ca acestea să fie citite de alte persoane atunci când telefonul se află pe birou sau pe masă. În același timp, notificările rămân disponibile, astfel încât nu este necesară deschiderea fiecărei aplicații pentru a verifica dacă a apărut ceva nou.