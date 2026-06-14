Chinezii vin cu duba electrică pentru firme mici: BYD Dolphin Cargo e-Van are pompă de căldură și cameră 360 standard la 558 kilometri autonomie

Pentru România, o astfel de utilitară compactă ar putea fi interesantă pentru curieri, firme de mentenanță, servicii locale, magazine online mici sau companii care fac livrări în oraș. Nu este o dubă mare, dar tocmai dimensiunile compacte pot fi un avantaj în trafic, pe străzi înguste și în parcări aglomerate.

Hatchback-ul devine utilitară, dar păstrează tehnologia de confort

Dolphin Cargo e-Van este bazat pe versiunea Comfort a hatchback-ului standard. BYD a eliminat bancheta spate și a montat un perete metalic de separare în spatele scaunelor față. Astfel, spațiul de încărcare ajunge la 1.093 de litri. Lungimea maximă utilă este de 1.250 mm, lățimea de 1.160 mm, iar înălțimea de 710 mm.

Mașina păstrează lungimea de 4.290 mm a versiunii standard, ceea ce o face ușor de manevrat în oraș. Nu este gândită pentru paleți mari sau sarcini industriale, ci pentru transport urban eficient. Pentru multe afaceri mici, exact acesta este scenariul real: colete, scule, echipamente, produse alimentare ambalate sau livrări recurente.

Propulsia este asigurată de o baterie LFP Blade de 60,4 kWh și un motor electric de 201 CP. Autonomia WLTP ajunge la 265 mile în regim combinat, adică aproximativ 426 km, și până la 347 mile în oraș, adică aproximativ 558 km. Pentru o utilitară compactă, aceste valori sunt foarte bune, mai ales dacă mașina este folosită preponderent urban.

BYD include dotări care depășesc ce așteaptă mulți cumpărători de utilitare. Dolphin Cargo e-Van vine standard cu Vehicle-to-Load, pompă de căldură, volan și scaune față încălzite, cameră 360 de grade, Apple CarPlay și Android Auto wireless. Pentru un șofer care petrece ziua în mașină, aceste detalii pot conta mult.

O soluție pentru flote mici și livrări urbane

BYD spune că autonomia mare poate ajuta firmele să reducă costurile de operare și să maximizeze eficiența flotei. În practică, avantajul unei electrice comerciale este clar atunci când traseele sunt predictibile, încărcarea se face la sediu, iar mașina parcurge zilnic mulți kilometri în oraș. Costul pe kilometru poate deveni semnificativ mai mic decât la un diesel sau benzină.

Versiunea Cargo vine și cu elemente practice: spații suplimentare sub podea, fețe de uși mai rezistente, folie de protecție pentru bară și opțiuni pentru geamurile spate, inclusiv panouri din policarbonat pentru securitate. BYD oferă și personalizări pentru flote, precum alarme de mers înapoi, girofaruri portocalii, branding exterior sau configurații speciale de depozitare.