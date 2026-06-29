China testează baterii cu sodiu pe camioane grele. Tehnologia care ar putea ieftini transportul electric

Tehnologia sodiu-ion atrage atenția pentru că folosește materiale mai abundente și, în principiu, mai ieftine decât bateriile clasice pe bază de litiu. Sodiul este mult mai răspândit, iar dependența de anumite lanțuri de aprovizionare ar putea fi redusă. Pentru mașini ieftine, vehicule comerciale, sisteme de stocare și flote, diferența de cost poate deveni decisivă.

În cazul camionului testat de FAW Jiefang, încărcarea completă ar dura 20-25 de minute, iar durata de viață ar depăși 8.000 de cicluri în condiții de încărcare rapidă, potrivit informațiilor comunicate de Zhongke Haina. Dacă aceste valori se confirmă la scară mare, bateriile cu sodiu ar putea deveni o soluție serioasă pentru transportul comercial electric.

De ce bateriile sodiu-ion pot conta mai mult la camioane decât la mașini personale

Pentru autoturisme, discuția despre baterii este dominată de autonomie, densitate energetică și încărcare rapidă. Șoferii vor mașini care merg cât mai mult cu o încărcare și se încarcă repede pe autostradă. Bateriile sodiu-ion au, de regulă, densitate energetică mai mică decât cele litiu-ion performante, ceea ce le poate face mai puțin atractive pentru mașini premium sau modele cu autonomie foarte mare.

La camioane și vehicule comerciale, ecuația este diferită. Contează costul, rezistența, siguranța, ciclurile de încărcare și comportamentul în condiții grele. Un camion electric poate avea rute bine definite, încărcări planificate și un pachet mare de baterii. Dacă bateria este mai ieftină, mai sigură și mai rezistentă la frig, poate compensa parțial dezavantajul densității energetice.

Testul de peste 15.000 de kilometri este relevant tocmai pentru că nu a fost doar un exercițiu de laborator. Camioanele au fost urmărite în utilizare reală, cu operațiuni de transport, încărcări repetate și variații mari de temperatură. Pentru logistică, aceste detalii sunt esențiale. O baterie bună pe hârtie nu ajută dacă se degradează rapid, se încarcă greu iarna sau nu rezistă la ritmul zilnic al flotelor.

Rezistența la temperaturi extreme ar putea fi un atu major. În China, camioanele electrice trebuie să funcționeze de la zone foarte calde până la regiuni nordice unde temperaturile scad puternic. În Europa de Est, inclusiv România, iernile nu ating în mod obișnuit -40°C, dar pot exista zile reci, drumuri montane, rute lungi și cerințe dure pentru transportatori. O baterie care se comportă bine la frig ar fi un avantaj clar.

Ce poate însemna această tehnologie pentru Europa și România

Pentru România, electrificarea camioanelor grele este încă la început. Transportatorii se uită în primul rând la costuri, autonomie, timpi de încărcare, sarcină utilă și infrastructură. Un camion electric nu este ușor de introdus într-o flotă dacă nu există stații rapide potrivite, planificare logistică și o justificare economică solidă. Totuși, presiunea europeană pentru reducerea emisiilor va împinge treptat piața în această direcție.