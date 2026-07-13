Bateria de casă fără litiu promite 25 de ani de viață. Tehnologia sodiu-ion ajunge deja în Europa
Bateriile sodiu-ion fac un pas important din zona prototipurilor spre locuințele europene. Compania americană UNIGRID a început livrările sistemului Na+Casa, iar primele unități au fost instalate în case din Europa. Produsul este destinat proprietarilor de panouri fotovoltaice care vor să păstreze energia produsă ziua pentru consumul de seară sau pentru întreruperile rețelei.
Na+Casa are o capacitate de 9,25 kWh și folosește o chimie bazată pe sodiu, fără litiu, nichel și cobalt. Producătorul susține că sistemul a fost proiectat pentru o durată de exploatare de 25 de ani, apropiată de perioada în care poate funcționa o instalație fotovoltaică rezidențială.
Afirmația va trebui confirmată în timp prin utilizarea reală. Dacă promisiunea este respectată, proprietarii nu ar mai fi nevoiți să înlocuiască bateria după aproximativ jumătate din viața panourilor, una dintre problemele economice asociate stocării rezidențiale.
De ce sodiul poate avea mai mult sens într-o casă decât într-o mașină
Bateriile sodiu-ion au o densitate energetică mai mică decât cele litiu-ion. Pentru aceeași cantitate de energie, ele ocupă mai mult spațiu și pot cântări mai mult. Dezavantajul este important într-un automobil, unde fiecare kilogram afectează autonomia și dinamica.
Într-o locuință, masa și volumul sunt mai puțin importante. Bateria este montată pe perete sau într-o cameră tehnică și nu trebuie transportată permanent. Aici devin mai valoroase costul materialelor, siguranța, durata de viață și toleranța la temperatură.
Na+Casa este proiectată să funcționeze între -40 și 60 de grade Celsius. Intervalul ar permite montarea în mai multe tipuri de spații tehnice, deși instalatorul trebuie să respecte în continuare cerințele producătorului și normele locale.
UNIGRID susține că tehnologia sa elimină propagarea termică, reacția în lanț prin care defectarea unei celule poate încălzi și afecta celulele vecine. Bateriile litiu-ion rezidențiale moderne au deja carcase, senzori și sisteme de protecție sofisticate, dar riscul de incendiu rămâne unul dintre motivele pentru care dezvoltatorii caută chimii alternative.
Sodiul este abundent și poate reduce dependența de lanțurile de aprovizionare pentru litiu, cobalt și nichel. Aceasta nu înseamnă că orice baterie sodiu-ion va fi automat ieftină. Costul final depinde de producție, electronică, invertor, instalare și certificare, nu doar de materialul din celule.
Ce ar putea însemna pentru prosumatorii din România
O capacitate de 9,25 kWh poate acoperi o parte importantă a consumului de seară al unei locuințe eficiente. Sistemul poate stoca surplusul produs de panouri în jurul prânzului și îl poate livra după apus, când familia pornește electrocasnicele, climatizarea sau pompa de căldură.
Pentru prosumatorii români, bateria poate reduce cantitatea de energie injectată în rețea și cumpărată ulterior. Avantajul financiar depinde de mecanismul de compensare, de prețul energiei, de profilul de consum și de costul complet al instalației.
Stocarea este utilă și în zonele cu întreruperi, dar nu orice sistem fotovoltaic cu baterie poate alimenta casa când rețeaua cade. Este necesar un invertor cu funcție de backup, un tablou configurat corespunzător și separarea sigură față de rețeaua publică.
UNIGRID afirmă că Na+Casa este compatibilă cu majoritatea invertoarelor hibride, ceea ce ar putea simplifica integrarea în instalațiile existente. Compatibilitatea trebuie verificată însă pentru fiecare model, împreună cu tensiunea, protocolul de comunicație și condițiile de garanție.
Prețul comercial european nu a fost anunțat. Compania spune că produsul va fi competitiv cu sistemele litiu-ion, dar costul pe kWh instalat va decide dacă bateria reprezintă o alternativă realistă sau doar una tehnologic interesantă.
Faptul că primele unități au ajuns deja în locuințe europene este important. Sodiu-ion nu mai este doar o promisiune pentru viitorul îndepărtat. Tehnologia începe să intre într-un segment în care densitatea energetică contează mai puțin, iar siguranța și durata de exploatare pot deveni argumentele decisive.