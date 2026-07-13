Bateria de casă fără litiu promite 25 de ani de viață. Tehnologia sodiu-ion ajunge deja în Europa

Afirmația va trebui confirmată în timp prin utilizarea reală. Dacă promisiunea este respectată, proprietarii nu ar mai fi nevoiți să înlocuiască bateria după aproximativ jumătate din viața panourilor, una dintre problemele economice asociate stocării rezidențiale.

De ce sodiul poate avea mai mult sens într-o casă decât într-o mașină

Bateriile sodiu-ion au o densitate energetică mai mică decât cele litiu-ion. Pentru aceeași cantitate de energie, ele ocupă mai mult spațiu și pot cântări mai mult. Dezavantajul este important într-un automobil, unde fiecare kilogram afectează autonomia și dinamica.

Într-o locuință, masa și volumul sunt mai puțin importante. Bateria este montată pe perete sau într-o cameră tehnică și nu trebuie transportată permanent. Aici devin mai valoroase costul materialelor, siguranța, durata de viață și toleranța la temperatură.

Na+Casa este proiectată să funcționeze între -40 și 60 de grade Celsius. Intervalul ar permite montarea în mai multe tipuri de spații tehnice, deși instalatorul trebuie să respecte în continuare cerințele producătorului și normele locale.

UNIGRID susține că tehnologia sa elimină propagarea termică, reacția în lanț prin care defectarea unei celule poate încălzi și afecta celulele vecine. Bateriile litiu-ion rezidențiale moderne au deja carcase, senzori și sisteme de protecție sofisticate, dar riscul de incendiu rămâne unul dintre motivele pentru care dezvoltatorii caută chimii alternative.

Sodiul este abundent și poate reduce dependența de lanțurile de aprovizionare pentru litiu, cobalt și nichel. Aceasta nu înseamnă că orice baterie sodiu-ion va fi automat ieftină. Costul final depinde de producție, electronică, invertor, instalare și certificare, nu doar de materialul din celule.

Ce ar putea însemna pentru prosumatorii din România

O capacitate de 9,25 kWh poate acoperi o parte importantă a consumului de seară al unei locuințe eficiente. Sistemul poate stoca surplusul produs de panouri în jurul prânzului și îl poate livra după apus, când familia pornește electrocasnicele, climatizarea sau pompa de căldură.