ChatGPT și Roblox, la un pas de cele mai dure reguli digitale din UE. Amenzi uriașe pentru companiile care nu se conformează
ChatGPT și Roblox ar putea intra, începând din august 2026, în categoria serviciilor digitale supravegheate cel mai strict de Uniunea Europeană. Comisia Europeană analizează desemnarea funcției de căutare din ChatGPT drept „motor de căutare online foarte mare”, în timp ce Roblox ar urma să fie considerată „platformă online foarte mare”, potrivit informațiilor publicate inițial de Bloomberg și confirmate separat de Reuters.
Cele două servicii au depășit pragul de 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Acesta este nivelul de la care se aplică cele mai dure obligații prevăzute de legislația comunitară. Decizia oficială nu a fost încă anunțată, dar desemnarea ar putea avea loc chiar în luna august.
Ce reguli noi ar trebui să respecte ChatGPT și Roblox
Pragul de 45 de milioane de utilizatori reprezintă aproximativ 10% din populația Uniunii Europene. Serviciile care îl depășesc pot fi clasificate drept Very Large Online Platforms, VLOP, sau Very Large Online Search Engines, VLOSE. Aceste categorii sunt definite prin Digital Services Act, legea prin care Bruxelles-ul încearcă să limiteze răspândirea conținutului ilegal, manipularea utilizatorilor și riscurile sistemice create de marile platforme.
Odată desemnate oficial, OpenAI și Roblox ar trebui să publice rapoarte de transparență mai detaliate, să efectueze evaluări periodice ale riscurilor și să explice ce măsuri iau pentru a reduce conținutul ilegal sau periculos. Companiile ar putea fi obligate și să permită audituri independente asupra sistemelor lor, inclusiv asupra algoritmilor care recomandă sau generează informații.
Pentru ChatGPT, măsurile ar viza în special funcția de căutare, nu neapărat toate componentele chatbotului. OpenAI a raportat anterior că ChatGPT Search are aproximativ 120,4 milioane de utilizatori activi lunar în UE, mult peste pragul prevăzut de DSA. Comisia Europeană analiza încă din primăvara acestui an modul în care serviciul poate fi încadrat juridic, deoarece un chatbot bazat pe inteligență artificială nu funcționează exact ca un motor de căutare tradițional.
Roblox intră sub presiune din cauza siguranței copiilor
În cazul Roblox, una dintre principalele teme analizate va fi protecția minorilor. Platforma este folosită masiv de copii și adolescenți, iar autoritățile și organizațiile pentru siguranța online au criticat în repetate rânduri modul în care compania gestionează conversațiile dintre utilizatori, accesul la anumite jocuri și posibilitatea ca adulții să intre în contact cu minori.
Roblox a introdus în ultimii ani mai multe instrumente de control parental. Părinții pot verifica ce experiențe accesează copiii, pot limita funcțiile de comunicare și pot gestiona timpul petrecut în aplicație. Compania a testat inclusiv verificarea vârstei pentru accesarea chatului, însă dezbaterea privind siguranța copiilor pe Roblox nu s-a încheiat.
DSA impune reguli speciale platformelor utilizate de minori. Printre acestea se numără interdicții privind reclamele bazate pe profilarea copiilor, obligația de a explica mai clar de ce sunt afișate anumite reclame și implementarea unor sisteme care reduc riscul expunerii la conținut periculos. Pentru Roblox, aceste condiții devin cu atât mai importante cu cât firma își extinde activitatea din domeniul publicității.
Compania ar putea fi obligată să demonstreze nu doar că oferă setări de siguranță, ci și că acestea funcționează în practică. Comisia Europeană poate solicita date, documente și modificări concrete atunci când consideră că o platformă nu gestionează suficient riscurile pentru utilizatori.
Amenzile pot ajunge la 6% din veniturile globale
Nerespectarea Digital Services Act poate atrage amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei sancționate. În cazul unor firme precum OpenAI sau Roblox, procentul s-ar putea transforma într-o sumă foarte mare. Valoarea amenzii este stabilită în funcție de gravitatea, durata și caracterul repetat al încălcării.
Pe lângă sancțiunile financiare, Comisia poate impune măsuri corective și termene clare pentru aplicarea lor. Platformele trebuie să achite și o taxă anuală de supraveghere, menită să acopere costurile instituțiilor europene implicate în verificarea respectării regulamentului.
Pentru OpenAI, includerea ChatGPT Search în categoria VLOSE ar reprezenta un moment important. Ar fi unul dintre primele cazuri în care un serviciu de inteligență artificială generativă este tratat, din punct de vedere legal, într-un mod asemănător marilor motoare de căutare. Discuțiile privind reglementarea ChatGPT în Europa au fost complicate tocmai de faptul că tehnologia poate genera răspunsuri, poate căuta informații și poate găzdui conținut creat de utilizatori.
OpenAI a transmis că va continua dialogul cu instituțiile europene privind aplicarea DSA. Comisia Europeană nu a confirmat deocamdată calendarul exact al desemnării, iar Roblox nu a oferit imediat un răspuns public. O eventuală decizie în august ar deschide însă o nouă etapă pentru ambele companii, cu audituri mai dure, mai multă transparență și o responsabilitate directă pentru efectele serviciilor lor asupra utilizatorilor europeni.